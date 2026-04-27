Graz. – In Graz ist eine Social-Media-Kampagne der KPÖ und ihrer Jugendorganisation KJÖ zum 156. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Lenin auf Kritik gestoßen. Während die beteiligten Organisationen den kommunistischen Revolutionsführer würdigten und zur politischen Beteiligung aufriefen, kam insbesondere vonseiten der FPÖ deutlicher Widerspruch.

KJÖ ruft zur „klassenkämpferischen Bewegung“ auf

Auslöser der Debatte waren mehrere Beiträge in den Sozialen Netzwerken. Darin wird Lenin als prägende Figur des Marxismus dargestellt und seine historische Rolle hervorgehoben. In den Texten wird betont, dass seine Ideen nach wie vor relevant seien und als Orientierung für aktuelle politische Entwicklungen dienen könnten. So heißt es in einem der Beiträge wörtlich: „Lenin zu gedenken heißt vor allem, den Aufbau einer revolutionären, klassenkämpferischen Bewegung voranzutreiben, die der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein Ende setzt.“ Zugleich wird zur aktiven Mitwirkung aufgerufen.

Auch die KPÖ selbst veröffentlichte Inhalte, in denen Lenin als bedeutender Theoretiker und Revolutionär eingeordnet wird. Dabei wird unter anderem darauf verwiesen, dass seine Analysen nach wie vor als hilfreich für das Verständnis globaler Konflikte betrachtet würden. Zudem wird argumentiert, dass seine politischen Ansätze angesichts aktueller Entwicklungen nichts an Bedeutung verloren hätten.

FPÖ übt scharfe Kritik

Unterdessen kommen vom Grazer FPÖ-Bürgermeisterkandidaten René Apfelknab deutliche Worte zu den Beiträgen. Er wirft der KPÖ vor, historische Zusammenhänge zu verkennen und problematische Ideologien zu verharmlosen. „Wer im Jahr 2026 mit völligem Ernst eine der zentralen Figuren eines kommunistischen Gewaltregimes verherrlicht, hat aus der Geschichte rein gar nichts gelernt. Lenins Ideologie hat in einer modernen, demokratischen Gesellschaft keinen Platz“, erklärte er in einer Aussendung.

Apfelknab verweist dabei auf die historische Rolle Lenins und die Folgen seiner Ideologie. Diese stehe aus seiner Sicht für Unterdrückung und Gewalt: „Die Bolschewiki haben im Namen des Marxismus-Leninismus ein System errichtet, das auf Gewalt, Enteignung und der Ausschaltung Andersdenkender aufgebaut war. Dass die KPÖ das heute relativiert und als Vorbild darstellt, ist ein politischer Skandal“, so der Freiheitliche. Graz brauche keine „kultische Verehrung totalitärer Demagogen“, sondern eine „Politik mit Hausverstand“, die Leistung belohne und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärke.