Wiesbaden. – In Hessen werden derzeit 531 ausländische Staatsangehörige von der Polizei als besonders kriminalitätsbelastet geführt. Wie aus einer Antwort des hessischen Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage mehrerer AfD-Landtagsabgeordneter hervorgeht, wurden 2025 insgesamt 52 Personen aus dieser Gruppe abgeschoben, in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres waren es lediglich 15. Die Zahlen werfen auch Fragen zum Umgang mit ausländischen Intensivtätern auf.

Algerier und Marokkaner am häufigsten vertreten

Für diese Personengruppe verwenden die Behörden die Bezeichnung „besonders auf- und straffällige Ausländer“ (BasA). Eine entsprechende Einstufung kommt infrage, wenn einer Person innerhalb von drei Jahren mehr als fünf Straftaten zugerechnet werden, darunter mindestens zwei in den zurückliegenden sechs Monaten. Auch eine einzelne schwere Straftat kann zur Aufnahme in diese Kategorie führen. Zusätzlich muss die Polizei weitere Delikte erwarten und es muss ein besonderes Interesse an einer Ausweisung bestehen. Die Einstufung bedeutet jedoch nicht, dass bereits eine Abschiebung angeordnet wurde.

Mit 97 Fällen stellen algerische Staatsangehörige die größte Gruppe unter den 531 erfassten Personen. Es folgen 90 Marokkaner, 59 Afghanen, 42 Türken und 38 Syrer. Von den Betroffenen sind 512 mindestens 21 Jahre alt, 14 gehören zur Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen und fünf sind minderjährig. Regional entfällt der größte Anteil mit 162 Personen auf das Polizeipräsidium Südosthessen. In Frankfurt am Main wurden 95 Fälle registriert, in Mittelhessen 85 und in Nordhessen 79. In Westhessen werden 52 Personen geführt, in Osthessen und Südhessen jeweils 29.

Tausende Straftaten innerhalb weniger Monate

Auch die polizeilichen Ermittlungszahlen sind hoch. So wurden im vergangenen Jahr 78 Personen aus der BasA-Kategorie als Tatverdächtige erfasst, denen die Behörden insgesamt 2.917 Straftaten zurechneten. Rechnerisch ergibt das rund 37 Delikte je Tatverdächtigem. Für den Zeitraum von Jänner bis Ende Juni 2026 nennt das Innenministerium 45 Tatverdächtige und 1.621 zugeordnete Straftaten. Das entspricht durchschnittlich etwa 36 Delikten pro Person.

Bei den Delikten, die zur ursprünglichen BasA-Einstufung führten, handelt es sich um verschiedene Formen der Kriminalität. Die Statistik weist 120 Personen aus, bei denen Rohheitsdelikte für die ursprüngliche Einstufung maßgeblich waren. Bei 95 Betroffenen war ein Diebstahlsdelikt ohne erschwerende Umstände maßgeblich, bei weiteren 36 Betroffenen ein schwereres Diebstahlsdelikt. Hinzu kommen 14 Personen mit Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie zwölf Personen mit Straftaten gegen das Leben. Bei 121 Personen erfolgte die Zuordnung aufgrund von Verstößen gegen strafrechtliche Nebengesetze.

Nur 15 Abschiebungen im ersten Halbjahr 2026

Obwohl die Zahl der registrierten Intensivtäter hoch war, wurden vergleichsweise wenige Personen aus dieser Gruppe außer Landes gebracht. Laut Angaben der Landesregierung gab es im Jahr 2025 insgesamt 52 Abschiebungen. Bis zum 30. Juni 2026 kamen weitere 15 hinzu. In beiden Zeiträumen verzeichneten die Behörden keine freiwilligen Ausreisen.

Zu den 2025 abgeschobenen Personen zählten unter anderem algerische und marokkanische Staatsangehörige. Neben Algerien und Marokko gehörten Serbien, Polen, die Türkei und der Irak zu den Zielländern. Im ersten Halbjahr 2026 wurden Betroffene unter anderem nach Algerien, Marokko, in den Kosovo, nach Russland und nach Tunesien gebracht. Wie viele der derzeit 531 registrierten Personen tatsächlich abgeschoben werden könnten, lässt sich aus der Antwort nicht entnehmen. Eine automatisierte Auswertung ihres jeweiligen Aufenthaltsstatus ist laut dem Ministerium nicht möglich.

160 Personen zur Festnahme ausgeschrieben

Zum Erhebungszeitpunkt am 31. August 2026 waren 160 Personen mit entsprechender BasA-Kennzeichnung zur Festnahme ausgeschrieben, ohne sich in Haft zu befinden. Davon entfielen allein 55 auf Frankfurt am Main, 38 auf Mittelhessen und 34 auf Nordhessen. Das Ministerium weist allerdings darauf hin, dass diese Zahl nicht mit 160 gesuchten Personen gleichzusetzen ist, die sich aktuell in Hessen aufhalten. Unter ihnen können sich auch bereits abgeschobene Ausländer befinden, gegen die im Falle einer erneuten Einreise ein Haftbefehl besteht. Laut Angaben der Landesregierung befanden sich weitere 101 Personen aus der BasA-Kategorie in Haft. Zudem gab es 2025 zwei Betroffene ohne gemeldete Anschrift. Im ersten Halbjahr 2026 traf dies auf elf Personen zu.

Unklar bleibt außerdem, ob Personen, die zuvor als besonders straffällig eingestuft wurden, inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben. Das Innenministerium hält die Einbürgerung einer als BasA eingestuften Person zwar für unwahrscheinlich, kann dazu aber keine konkreten statistischen Angaben machen. Grundsätzlich müssen die Einbürgerungsbehörden vor einer Entscheidung prüfen, ob strafrechtliche Verurteilungen oder laufende Ermittlungen einer Einbürgerung entgegenstehen. Zu diesem Zweck werden Informationen beim Landeskriminalamt und beim Bundeszentralregister eingeholt. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vor, ist der Antrag abzulehnen.

AfD kritisiert geringe Zahl der Abschiebungen

Der verfassungspolitische Sprecher der hessischen AfD-Landtagsfraktion, Christian Rohde, sieht in den Angaben einen Beleg für Defizite im Umgang mit ausländischen Intensivtätern. Insbesondere die geringe Zahl der Abschiebungen bei gleichzeitig hoher Zahl zugeordneter Straftaten stößt bei ihm auf Kritik: „Wir fordern die Landesregierung auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um solche Straftäter schnellstmöglich abzuschieben. Und selbstverständlich muss sie verhindern, dass ein BasA die deutsche Staatsangehörigkeit erhält“, so Rohde in einer Presseaussendung.

Die AfD beanstandet auch die fehlenden statistischen Angaben zu möglichen Einbürgerungen. Rohde verlangt vom Innenministerium, die Bekämpfung schwerer und wiederholter Kriminalität stärker in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu rücken. Die Landesregierung verweist in ihrer Antwort hingegen auf die bestehenden gesetzlichen Voraussetzungen für aufenthaltsrechtliche Maßnahmen. Demnach begründet eine Einstufung als besonders straffälliger Ausländer noch keine unmittelbare Abschiebung.