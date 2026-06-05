Von außen muss es doch alles sehr absonderlich wirken: Eine Woche nach Pfingsten dürfte sich der Altersdurchschnitt der Eisenacher Fußgängerzone für wenige Tage praktisch halbieren. Sie werden verjüngt durch die vielen, meist jungen Männer in Anzug oder Tracht, die der Stadt am Fuße der Wartburg ihre Aufwartung machen. Diesem vermeintlichen Einheitslook stehen die zahllosen bunten Mützen und Bänder entgegen, an denen man die Zugehörigkeit zu ebenso vielen Verbindungen ablesen kann. Die allermeisten von ihnen eint die Mitgliedschaft im größten burschenschaftlichen Dachverband, der Deutschen Burschenschaft (DB), die an diesem Wochenende ihren jährlichen Burschentag abhält. Für viele Burschenschafter ist er die zentrale Veranstaltung des Jahres, bei der hier zusammenkommt, was zusammengehört, aber aufgrund räumlicher Distanz und fehlender Zeit nur selten zusammenfindet.

Alles neu macht (der letzte) Mai

Anders als häufig angenommen erhält die jährliche Pilgerfahrt nach Thüringen ihren Namen nicht von einer Zeiteingabe wie dem Kalendertag. Er leitet sich von der Großen Versammlung der Mitgliedsverbindungen ab. Ähnlich einer Mitgliederversammlung in Vereinen dient sie dazu, anstehende Fragen zu besprechen und abzustimmen. Neben den jährlich wiederkehrenden Fragen, ohne die eine Institution wie die DB nicht aufrechterhalten werden könnte, standen in diesem Jahr zwei große Themen auf der Tagesordnung.

Zunächst konnte der (Wieder-)Beitritt der Burschenschaft Ghibellinia Prag zu Saarbrücken beschlossen werden. Diese Burschenschaft war im Zuge der jahrelangen Streitigkeiten innerhalb des Verbandes im Jahr 2012 ausgetreten. Erst letztes Jahr hatte mit der Redaria-Allemannia eine Burschenschaft, die dem Verband in den Wirren der 2010er-Jahre verloren gegangen war, ihren Weg zurückgefunden. Beobachter sehen in der Rückkehr ehemaliger Mitgliedsbünde und in den Aufnahmegesuchen neuer Burschenschaften eine Bestätigung des Kurses der vergangenen zehn Jahre; eine Phase, die der Konsolidierung und Standortbestimmung der DB gedient haben könnte.

Für die Zukunft gut gerüstet

Die Energie, die sich aus den Erfolgen der letzten zwei Jahre (Wiedereinführung der Pflichtmensur 2024, Aufnahmen neuer Bünde 2025/2026) ergibt, ließ sich auch in der traditionellen Generaldebatte feststellen. Diese findet in jedem Jahr ein Thema, das in burschenschaftlichen Kreisen für Diskussionen gesorgt hat. Knapp anderthalb Stunden widmete sich der Burschentag rege der Frage, inwieweit eine zukunftsfähige Verbandsarbeit auch in der Struktur seiner verantwortlichen Funktionäre weiterentwickelt werden müsse. Das Spannungsfeld zwischen dem Bild einer Jugendbewegung und der Gefahr eines „überalterten Funktionärsvorstands“ wurde heftig diskutiert. Denn letztlich hat wohl keiner der jungen Studenten Zeit, neben privaten, universitären, politischen und weiteren burschenschaftlichen Verantwortlichkeiten noch eine Vollzeitbeschäftigung beim Dachverband auszufüllen; ein zunehmendes Problem in Zeiten dünner Personaldecken.

Über die typisch deutsche Vereinsmeierei hinaus gewann diese Debatte für den Verband und damit auch seine Mitglieder eine besondere Bedeutung, wenn es darum geht, inwieweit die burschenschaftliche Bewegung ihr „politisches Mandat wahrnehmen und ausfüllen“ kann. Bereits in der Vergangenheit eingesetzte Ausschüsse zu Fragen der nationalen Politik und der burschenschaftlichen Arbeit könnten ebenso unterstützen wie ein eigener Generalsekretär oder die bessere Verteilung von Aufgaben unter den aktuellen Funktionären. Wie auch immer der Verband sich entscheidet, von Lethargie oder Blindheit gegenüber seinen Problemen kann keine Rede sein. Der Burschentag 2026 zeigt eine starke innere Geschlossenheit und darf bereits jetzt als zukunftsweisend für die Deutsche Burschenschaft in den kommenden Jahren gelten.