Tartarische Post (3): Wer will Russland dekolonisieren?

Die Udege verehren den Amurtiger als Herrn der Taiga und den Braunbären als Ahnherrn des Menschen. Auch Hügel, Flüsse und Wälder haben ihre eigenen Herren – Berg-, Wasser- und Waldgeister. Die Taiga ist für sie eine beseelte Welt, die den Menschen wahrnimmt. Wer maßlos jagt, Tabus bricht oder Tieren und Geistern den gebotenen Respekt verweigert, bringt sich selbst in Gefahr.

Dem Leser dieser Zeilen dürfte dieses kleine Volk unbekannt sein. Weltweit leben heute nur etwa anderthalbtausend Udege. Auch ich wäre vermutlich nie auf sie gestoßen, hätte mich meine Recherche nicht zu einer NGO geführt, die sich der „Dekolonisierung Russlands“ verschrieben hat: BATANI. Der Name bedeutet auf Udegeisch „großer Bruder“ und klingt beinahe orwellianisch. Die Organisation verfügt inzwischen über ein Jahresbudget von mehr als einer Million Euro. Gemessen an der Größe des Volkes, in dessen Namen sie auftritt, ist das eine erstaunliche Summe. Die Karriere von BATANI-Direktor Pavel Sulyandziga passt bestens ins Muster des Dekolonialismus-Aktivisten. Mit einem vom Putin-Regime verfolgten Dissidenten hat er wenig gemein. Vielmehr ist er ein ehemaliger Apparatschik, der rechtzeitig die Seiten wechselte. Einst beriet Sulyandziga den Gouverneur der Region Primorje in Fragen der indigenen Völker, stieg zum Ersten Vizepräsidenten der Assoziation der indigenen kleinen Völker des Nordens, Sibiriens und des Fernen Ostens auf und saß von 2006 bis 2014 sogar in der Gesellschaftskammer der Russischen Föderation. Heute sitzt Herr Sulyandziga in einer offiziellen Plattform der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Dort gehört er zu den fünf Repräsentanten „indigener Völker und nationaler Minderheiten“ innerhalb der Plattform für den Dialog mit den „russischen demokratischen Kräften“.

Was hat der selbsternannte Vertreter eines kleinen fernöstlichen Volkes eigentlich in Straßburg zu suchen? Geographisch läge beinahe die Gegenfrage näher: Warum nicht beim Nationalen Volkskongress der Volksrepublik China in Peking? Die Antwort findet sich in den Korridoren europäischer Institutionen, wo die „Dekolonisierung Russlands“ inzwischen politischen Rückhalt gefunden hat. Dabei erklärt man die Russen, deren Ethnogenese sich in diesem Raum vollzog, zu fremden Kolonialherren im eigenen historischen Siedlungsgebiet. Im Februar 2024 erklärte das Europäische Parlament in einer Resolution, ein Wandel des russischen Systems müsse „de-imperialisation, decolonisation and re-federalisation“ einschließen. 2025 ging die Parlamentarische Versammlung des Europarates, PACE, noch weiter: Eine echte Demokratie in Russland sei ohne „Dekolonisierung“ nicht möglich. Inzwischen existiert eine eigene Platform for Dialogue with Russian Democratic Forces. Ein Drittel ihrer 15 Plätze ist für Vertreter indigener Völker und nationaler Minderheiten reserviert. Zusätzlich stellt PACE eine eigene Plattform für diese Gruppen in Aussicht.

Russland als Kolonialmacht?