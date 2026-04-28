Eine aktuelle Peil-Umfrage zur Sitzverteilung im niederländischen Parlament zeigt deutliche Verschiebungen im Parteienspektrum. Besonders auffällig ist, dass sich das rechtsgerichtete Forum voor Democratie (FvD), Partner der AfD im europäischen Parteienverbund, im Vergleich zu früheren Werten klar verbessern kann.

D66 und GL/PvdA gleichauf vorne

Derzeit liegen zwei Kräfte an der Spitze des projizierten Parlaments: Die D66 erreicht 22 Sitze (+2) und die GL/PvdA ebenfalls 22 Sitze (-1). Dahinter folgt die rechte PVV mit 17 Mandaten (-2), gleichauf mit JA21. Weitere zentrale Parteien sind: VVD mit 16 Sitzen (-1), CDA mit 16 Sitzen und FvD mit 15 Sitzen (-1).

Obwohl das FvD im Wochenvergleich leicht verliert, zeigt der längerfristige Trend klar nach oben. Mit 15 Sitzen zählt die Partei inzwischen wieder zu den größeren politischen Kräften. Der AfD-Europaabgeordnete René Aust kommentierte die Entwicklung auf X mit folgenden Worten: „Unser ESN-Partner Forum für Demokratie hat sich in kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Ich freue mich, dass wir frühzeitig die Weichen gestellt haben, um die Zusammenarbeit in der kommenden Zeit zu intensivieren!”