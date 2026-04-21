Am 19. April 2026 fanden in Bulgarien bereits zum achten Mal innerhalb von fünf Jahren vorgezogene Parlamentswahlen statt. Schon die Zahl der Neuwahlen zeigt, wie tief die Krise in Bulgarien inzwischen reicht. Es geht längst nicht mehr nur um eine vorübergehende Blockade, sondern um ein grundlegendes Problem politischer Repräsentation und Regierungsfähigkeit. Die Abstimmung endete mit einem eindeutigen Sieg der euroskeptischen Partei „Progressives Bulgarien“ von Rumen Radew, die nach letzten Berechnungen rund 44,6 Prozent der Stimmen und etwa 130 der 240 Sitze in der Nationalversammlung errungen hat. Für ein Land, in dem seit 2021 kein Parlament mehr eine stabile Mehrheit zustande brachte, wirkt dies nicht nur wie ein Wahlerfolg, sondern auch wie ein Votum gegen die jahrelange politische Instabilität.

Die Wahl war mehr als ein weiterer Machtwechsel. Viele Wähler nutzten sie, um das politische Modell der vergangenen Jahre grundsätzlich abzulehnen. Bulgarien ging in den April 2026 mit einem handlungsunfähigen Parlament, einer Reihe geschäftsführender Kabinette, der chronischen Unfähigkeit, den Haushalt fristgerecht zu verabschieden, und dem anhaltenden Gefühl, dass die tatsächliche Macht längst nicht mehr in den verfassungsmäßigen Institutionen, sondern in informellen Machtzentren liegt. Genau deshalb verwandelte sich der Wahlkampf rasch in eine Auseinandersetzung nicht nur zwischen Parteien, sondern zwischen zwei Vorstellungen von der Zukunft des Landes: der Fortsetzung des bisherigen Kurses einer tiefen Einbindung in das euroatlantische System oder dem Versuch, innerhalb dieses Systems eine härtere nationale Agenda zu vertreten.

Die strukturelle Krise des politischen Systems

Die politische Krise in Bulgarien begann weder im Jahr 2025 noch mit dem erneuten Zerfall einer Koalition. Ihre Wurzeln liegen vielmehr in der Machtarchitektur selbst, wie sie sich seit 2021 herausgebildet hat, als die Fragmentierung des Parteiensystems chronisch und die Bildung einer Mehrheit zu einer nahezu unlösbaren Aufgabe wurde. Innerhalb von fünf Jahren gewöhnte sich das Land an einen Ausnahmezustand aus vorgezogenen Wahlen, geschäftsführenden Kabinetten und temporären Kompromissen, die weniger auf Vertrauen als auf der gegenseitigen Angst vor Neuwahlen beruhten.

Allmählich überlagerte sich diese institutionelle Krise mit einer tiefgreifenden Legitimitätskrise. In der öffentlichen Wahrnehmung war Bulgarien nicht nur von einem ineffizienten, sondern von einem geschlossenen System vereinnahmt worden, in dem zentrale Entscheidungen innerhalb eines engen Zirkels politisch-ökonomischer Vermittler getroffen wurden. In der öffentlichen Debatte setzte sich zunehmend der Begriff „Modell Peewski–Borissow“ durch – ein Konstrukt, in dem der ehemalige Premierminister Bojko Borissow und der nach dem „Magnitsky Act“ mit Sanktionen der USA und Großbritanniens belegte Oligarch Deljan Peewski als die eigentlichen Nutznießer der gesamten Zersplitterung der bulgarischen Politik wahrgenommen wurden. Gestützt auf die politische Koalition DPS („Bewegung für Rechte und Freiheiten“) – „Neuer Anfang“ avancierte Peewski zu einer Figur, ohne die selbst eine situative parlamentarische Mehrheit kaum noch zustande kam, während das GERB-Kabinett („Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“) faktisch in der Logik permanenter externer Rückversicherung existierte.

Das spricht dafür, die bulgarische Krise nicht nur als Krise einzelner Parteien zu verstehen ist, sondern als tieferes Problem des politischen Systems. Das Parlament arbeitete formal, brachte jedoch keine stabile Regierungsführung hervor. Die Kabinette existierten, wirkten aber stets nur interimistisch. Die Wahlen fanden regelmäßig statt, lösten jedoch den zentralen Konflikt nicht – den Konflikt zwischen den formalen Institutionen und den informellen Netzwerken der Kontrolle über den Staat.

Haushaltsstreit als Auslöser eines Systemprotests

Die letzte Phase der Krise entzündete sich am Haushalt für das Jahr 2026 – dem ersten Staatshaushalt nach dem Beitritt zur Eurozone. Der Entwurf sah eine Erhöhung der Dividendensteuer sowie steigende Sozialversicherungsbeiträge vor, was als technisch notwendige Maßnahme dargestellt wurde, sich in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch rasch zum Symbol einer intransparenten Mittelumverteilung verdichtete. Die Proteste begannen am 26. November 2025. Bereits am 2. Dezember zog die Regierung den Haushaltsentwurf zurück, doch dies vermochte die Welle der Unzufriedenheit nicht mehr aufzuhalten: Der Protest war längst keine Reaktion auf ein einzelnes Dokument mehr, sondern Ausdruck offenen Misstrauens gegenüber dem gesamten System.

Ihren Höhepunkt erreichten die Demonstrationen am 10. Dezember in Sofia, wo sich nach Medienberichten zwischen 100.000 und 150.000 Menschen versammelten, während Solidaritätskundgebungen in mehr als 25 weiteren Städten stattfanden. Einen Tag später, nur wenige Minuten vor dem sechsten Misstrauensvotum, erklärte Premierminister Rossen Scheljaskow seinen Rücktritt. Zu Beginn des Wahlkampfs befand sich Bulgarien in einem Zustand, in dem die Gesellschaft der bisherigen politischen Klasse nicht mehr zutraute, den Staat zu reformieren oder auch nur zu stabilisieren.

Die Eurozone als Auslöser einer politischen Eskalation

Die entscheidende Besonderheit der jüngsten Krisenwende besteht darin, dass sie ohne den Faktor EU nicht zu erklären ist. Formal sollte der Beitritt Bulgariens zur Eurozone am 1. Januar 2026 den Höhepunkt einer erfolgreichen Integration markieren: Nach der NATO-Mitgliedschaft, dem EU-Beitritt 2007 und dem Schengen-Beitritt im Januar 2025 sollte die Einführung des Euro die endgültige Aufnahme des Landes in den „Kern Europas“ besiegeln. Genau so wurde dieser Schritt vom Regierungslager auch dargestellt – als geopolitische Errungenschaft und Beleg für die Richtigkeit des eingeschlagenen Kurses.

Für einen erheblichen Teil der bulgarischen Gesellschaft erwies sich der Euro jedoch nicht als Symbol des Erfolgs, sondern als Symbol der Oktroyierung. Die Entscheidung wurde politisch von oben durchgesetzt, zu einem Zeitpunkt, als das Vertrauen in die Eliten bereits erschüttert war und das Verfahren keine hinreichende öffentliche Legitimation erfahren hatte. Der damalige Präsident Rumen Radew hatte seinerzeit vorgeschlagen, die Frage per Referendum zu klären, doch die Regierung blockierte diese Möglichkeit. Bereits im Juni 2025 arteten die Debatten über die Eurozone in eine handgreifliche Auseinandersetzung im Parlament aus – eine Episode, die anschaulich vor Augen führte, wie weit die Währungsfrage dem Bereich ökonomischer Technik entwachsen und zu einem Marker politischer Spaltung geworden war.

Der Euro als Symbol politischer Entfremdung

Umfragen zeichneten das Bild einer gespaltenen Gesellschaft: Etwa 51 Prozent sprachen sich gegen die Einführung des Euro aus, rund 40 Prozent dafür. In der Provinz und unter älteren Altersgruppen erreichte die Ablehnung Werte von bis zu 70 Prozent. Diese Zahlen belegen, dass die herrschende Elite versuchte, einen der sensibelsten Integrationsschritte unter Bedingungen durchzusetzen, unter denen ein beträchtlicher Teil der Gesellschaft diesen entweder als fremdbestimmte Agenda oder als Projekt zur Bedienung von Partikularinteressen wahrnahm.

Verschärft wurde die Situation dadurch, dass ausgerechnet der erste Haushalt in Euro zum unmittelbaren Auslöser der Massenproteste wurde. In der öffentlichen Wahrnehmung überlagerten sich infolgedessen drei Stränge der Unzufriedenheit: der Korruptionsverdacht, der Unmut über die steigende Steuerlast und die Furcht vor den Folgen der Währungsumstellung, die in den Sozialen Medien und im ländlichen Raum rasch mit Preissteigerungen und dem Verlust letzter Reste wirtschaftlicher Souveränität in Verbindung gebracht wurde. Selbst wenn ein Teil dieser Ängste politisch überzeichnet war, mindert das ihre Bedeutung keineswegs: Sie strukturierten das Wählerverhalten.

Genau an dieser Stelle offenbarte sich die Schwäche der Brüsseler Logik im bulgarischen Fall. Für den Regierungsblock war der Euro die Vollendung des Integrationsweges und der Beweis staatlicher Reife. Für einen erheblichen Teil der Gesellschaft hingegen war er ein weiteres Beispiel dafür, wie grundlegende Entscheidungen ohne tatsächliche Zustimmung der Bürger getroffen werden. In der Konsequenz stabilisierte die beschleunigte Umsetzung der eurointegrativen Agenda das System nicht, sondern beschleunigte vielmehr den Zerfall des ohnehin fragilen politischen Gefüges.

Der Bruch mit der Trägheit

Vor diesem Hintergrund fielen die Wahlergebnisse nicht nur überzeugend, sondern für die bisherige Regierungskonstellation geradezu vernichtend aus. Nach letzten Berechnungen erreichte „Progressives Bulgarien“ rund 44,6 Prozent der Stimmen und etwa 130 Mandate. Das Bündnis GERB–SDS von Bojko Borissow stürzte auf 13,4 Prozent ab. Der Block „Wir setzen die Veränderung fort – Demokratisches Bulgarien“ (PP-DB) kam auf 12,6 Prozent. Die DPS bewahrte mit 6,3 Prozent ihre parlamentarische Präsenz, „Wiedergeburt“ mit 5,1 Prozent, während die BSP – Vereinigte Linke an der Vier-Prozent-Hürde scheiterte und aus dem Parlament ausschied.

Auch unter Vorbehalt der endgültigen amtlichen Endergebnisse lässt das Gesamtbild keinen Zweifel mehr zu. Der Sieg Radews trägt dominante Züge, während die Niederlage der GERB Anzeichen eines politischen Einbruchs aufweist. Bojko Borissow räumte dies in der Nacht nach der Abstimmung faktisch ein, indem er dem Sieger gratulierte. Für die bulgarische Politik ist dies von grundsätzlicher Bedeutung: Erstmals seit 2021 besteht die reale Möglichkeit eines Einparteienkabinetts und damit die Chance, den Modus der automatischen Krisenreproduktion zumindest vorübergehend zu verlassen.

Auch die erhöhte Wahlbeteiligung ist Teil der Aussagekraft dieser Wahl. Nach Jahren der Apathie und des Gefühls, dass eine weitere Abstimmung ohnehin nichts ändere, erschien ein erheblicher Teil der Wählerschaft nicht mehr bloß, um eine weitere Partei zu wählen, sondern um einen sich endlos hinziehenden politischen Zyklus zu beenden.

Was die siegreiche Partei darstellt

„Progressives Bulgarien“ ist ein Gebilde, das der Form nach neu, dem Inhalt nach jedoch keineswegs zufällig ist. Die Koalition wurde am 2. März 2026 registriert und vereinte drei linkszentristische Kräfte – die Bewegung „Unsere Leute“, die Sozialdemokratische Partei und die Bewegung „Sozialdemokraten“. Zwei Tage vor der Wahl, am 17. April, wurde sie auf einem Parteitag in Weliko Tarnowo in eine einheitliche Partei umgewandelt. Dieses Tempo verweist auf zweierlei: auf den hohen Personalisierungsgrad des Projekts und darauf, dass seine ideelle Zusammenfügung erst im laufenden Wahlkampf abgeschlossen wurde.

Ideologisch besetzt die Partei eine Nische, die in Bulgarien lange unausgefüllt blieb: eine Mischung aus sozialer Rhetorik, nationaler Souveränitätspolitik, Antikorruptionspopulismus und Euroskepsis, ohne die EU-Mitgliedschaft ausdrücklich infrage zu stellen. Es handelt sich weder um eine klassische linke Partei noch um ein rein nationalistisches Projekt. Vielmehr ist es der Versuch, all jene unter einem Dach zu versammeln, die sowohl mit dem inneren oligarchischen System als auch mit der äußeren Abhängigkeit der bulgarischen Politik von außerhalb des Landes getroffenen Entscheidungen unzufrieden sind.

Erst Radew selbst verleiht diesem Projekt politische Kohärenz. Der ehemalige Generalmajor der Luftstreitkräfte und seit 2016 amtierende Staatspräsident legte sein Amt im Winter 2026 vorzeitig nieder – obwohl seine Amtszeit erst im Januar 2027 geendet hätte –, um persönlich den Kampf um die exekutive Macht anzuführen. Sein Bild ruht auf drei Säulen: hoher persönlicher Popularität, einer entschiedenen Antikorruptionsagenda sowie demonstrativer Distanz zum „atlantischen Konsens“ in der Ukraine-Frage und der Sanktionspolitik. Genau diese Kombination veranlasst westliche und ukrainische Medien bereits jetzt dazu, ihn bereits als „bulgarischen Orbán“ zu bezeichnen. Der Vergleich ist jedoch eher zugespitzt als analytisch wirklich präzise.

Ist ein Ausweg aus der Krise möglich?

Rechnerisch sind die Voraussetzungen für eine stabilere Regierung besser als in den vergangenen Jahren. Sollte „Progressives Bulgarien“ tatsächlich etwa 130 Sitze erhalten, wäre die Partei in der Lage, ein Einparteienkabinett zu bilden oder zumindest eine Regierung mit minimaler Unterstützung eines Partners zu stellen. Das reduziert das Risiko einer unmittelbaren Wiederholung des bisherigen Szenarios drastisch, in dem das Parlament in mehrere annähernd gleich starke Blöcke zerfiel und jede Entscheidung zum Überlebensgeschacher geriet.

Doch eine stabile Mehrheit bedeutet noch nicht automatisch stabiles Regieren. Die Krise in Bulgarien erschöpft sich nicht im Fehlen parlamentarischer Stimmen. Sie ist mit einem tief verwurzelten Kampf um die Kontrolle über Justiz, Regulierungsbehörden, Medienlandschaft und Finanzströme verknüpft. Eben deshalb wird Radews Versuch, das „oligarchische Modell“ zu demontieren, nahezu zwangsläufig auf institutionellen Widerstand stoßen. Die GERB, das Bündnis PP–DB, das Netzwerk Peewskis sowie die mit ihnen verbundenen administrativen und medialen Ressourcen verschwinden nicht von einem Tag auf den anderen.

Hinzu kommt, dass Bulgarien der Eurozone bereits beigetreten ist, sodass der Spielraum für einen demonstrativ eigenständigen wirtschaftspolitischen Kurs objektiv enger ist als in Ländern mit eigener Währung. Dies stellt einen fundamentalen Unterschied zum ungarischen Modell dar. Orbán konnte den Forint nutzen, geldpolitisch manövrieren, mit Abwertungen spielen und einen Teil der politischen Konflikte mit Brüssel durch die ökonomischen Instrumente eines souveränen Staates kompensieren. Sofia hingegen verfügt seit dem 1. Januar 2026 nicht mehr über dieses Instrumentarium. Die Währungssouveränität ist an die EZB delegiert, und Versuche, die fiskalpolitische Linie zu revidieren, stoßen unmittelbar an die Regeln der Eurozone und drohen in einen Konflikt mit der EU-Kommission zu münden.

Eine weitere Beschränkung ergibt sich aus der Abhängigkeit Bulgariens von europäischen Fördermitteln. Ungeachtet aller politischen Rhetorik erlaubt die wirtschaftliche Realität Sofia kein langfristiges Spiel auf direkte Konfrontation mit Brüssel. Bulgarien bleibt Nettoempfänger von EU-Mitteln, und die finanziellen Konditionalitätsmechanismen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit wurden in den vergangenen Jahren bereits an Ungarn und Polen erprobt. Brüssel hat gelernt, Widerspenstigkeit nicht mit Deklarationen, sondern mit Geld zu bestrafen.

Schließlich hat „Progressives Bulgarien“ seine innere Geschlossenheit bislang noch nicht unter Beweis gestellt. Anders als Fidesz in Ungarn ist die Partei gerade erst aus einem Koalitionsformat hervorgegangen und formierte sich erst zwei Tage vor der Wahl zu einer einheitlichen Organisation. Die Frage, wie tragfähig ihre Disziplin nach dem Sieg sein wird, bleibt offen. Ein Sieg konsolidiert – aber er stellt auch auf die Probe.

Wird es in Bulgarien einen „neuen Orbán“ geben?

Der Vergleich Radews mit Orbán liegt nahe, bedarf jedoch erheblicher Einschränkungen. Die Gründe dafür sind offenkundig: euroskeptische Rhetorik, die Betonung nationaler Souveränität, Kritik an der Sanktionspolitik, die Berufung auf das „tiefe Volk“, Skepsis gegenüber militärischer Hilfe für die Ukraine sowie die Bereitschaft, die Unzufriedenheit mit der Brüsseler Linie als Quelle innerer Legitimität zu nutzen. In dieser Hinsicht könnte Radew für die EU tatsächlich zu einem neuen schwierigen Partner werden.

Von einer vollständigen Reproduktion des ungarischen Modells in Bulgarien zu sprechen, wäre jedoch verfrüht. Eine frontale außenpolitische Kehrtwende erforderte einen personellen und apparativen Umbau von solcher Tiefe, dass sie ihrerseits eine neue Verfassungskrise auslösen würde. Zudem fehlt in Bulgarien eine ähnlich gefestigte parteipolitische Vertikale, wie Orbán sie über Jahre aufgebaut hat.

Wahrscheinlicher ist daher kein „bulgarischer Orbán“ im umfassenden Sinne, sondern ein Kurs des sanften Souveränismus. Das hieße: Beibehaltung der Mitgliedschaft in EU, Eurozone und NATO bei gleichzeitig demonstrativer Renitenz in einzelnen Fragen – vor allem in Bezug auf die Ukraine, die Sanktionen, die Beziehungen zu Russland und einzelne innereuropäische Initiativen. Ein solcher Kurs würde Bulgarien nicht aus dem europäischen Kern hinausführen, könnte das Land jedoch zu einer weiteren Bremse für Entscheidungsprozesse innerhalb der EU machen. Nicht so stark wie Ungarn unter Orbán, aber deutlich genug, um Brüssel zu irritieren.

Radews Sieg bedeutet nicht den „Sieg über die EU“. Er bedeutet etwas anderes: Ein erheblicher Teil der bulgarischen Wähler hat zu verstehen gegeben, dass er jenes Modell leid ist, in dem Integration als alternativloses Gut dargestellt wird – selbst dann, wenn sie mit schwindendem Vertrauen, wachsender sozialer Gereiztheit und dem Gefühl politischer Ohnmacht einhergeht.