Noch im Sommer klang Berlin wie der Buchhalter Europas. Gemeinsam mit Dänemark, Finnland, den Niederlanden, Österreich und Schweden verlangte die Bundesregierung, den Kommissionsentwurf für den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2028 bis 2034 um mehrere hundert Milliarden Euro zu kürzen. Knapp zwei Billionen Euro seien zu viel. Dann kam der Brief. Am 6. November schrieb Friedrich Merz an Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Deutschland stimme dem Haushalt nur zu, wenn alle Mitgliedstaaten die Ukraine weiter mitfinanzieren, und zwar „ohne Ausnahme“ mit einem „fairen Beitrag“. Der EU-Finanzrahmen braucht Einstimmigkeit, und ohne den größten Nettozahler gibt es ihn nicht. Merz hält also den stärksten Hebel in der Hand, den Berlin in diesen Verhandlungen besitzt. Die Frage ist, wofür er ihn zieht.

Kein Geld für Kiew, kein Haushalt für Brüssel?

Nach Berichten der Financial Times und der Berliner Zeitung verlangt Merz dreierlei: eine mehrjährige Ukraine-Finanzierung ab 2028, getragen von allen 27 Staaten; die gemeinsame Bedienung der Zinsen für bereits aufgenommene Kredite; und Mehrheitsentscheidungen über künftige Hilfen, damit kein Land mehr blockieren kann. Der Druck ist real. Kiew fehlen 2027 zusätzlich rund 70 Milliarden Euro, die EU will etwa 45 Milliarden davon tragen. Woher das Geld kommen soll, ist offen; die Kommission prüft neue gemeinsame Schulden. Schon beim laufenden 90-Milliarden-Kredit für 2026 und 2027 machen Ungarn, die Slowakei und Tschechien nicht mit, Bulgarien will bei weiteren Hilfen aussteigen. Dabei ist dieser Kredit selbst eine Wette. Die Kommission leiht sich das Geld am Kapitalmarkt, zurückzahlen muss die Ukraine aber erst, wenn Russland Reparationen leistet. Geht die Wette auf dem Schlachtfeld nicht auf, bleibt das Risiko in der Bilanz der EU. Auf Deutschland entfallen rund 23 Milliarden Euro, während im Entwurf des Bundeshaushalts 2027 eine Lücke von 34 Milliarden Euro klafft. Die Erträge aus eingefrorenen russischen Vermögen sind ein Rinnsal, das Kapital selbst bleibt aus rechtlichen Gründen unangetastet.

Fairness – aber für wen?

Merz macht die folgende Berechnung auf: Nach seiner Rechnung tragen die Staaten, für die er spricht, fast 40 Prozent des EU-Haushalts und rund 70 Prozent der bilateralen europäischen Ukraine-Hilfe. Wer aussteigt, genießt trotzdem die Sicherheit, die andere bezahlen, so Merz. Doch die Pro-Kopf-Zahlen zeigen, wer hier eigentlich aus der Reihe tanzt. Dass Dänemark und Schweden am meisten geben, erklärt die Landkarte. Für die Ostseeanrainer ist Russland ein Nachbar und der Krieg eine Frage der eigenen Sicherheit. Frankreich und Italien müssen keinen territorialen Konflikt mit Moskau fürchten und handeln entsprechend nüchtern: rund 120 und 70 Euro pro Einwohner.

Deutschland ist der Ausreißer. Es ist ebenso wenig unmittelbar bedroht wie Frankreich oder Italien, gibt pro Kopf aber dreimal so viel wie Paris und mehr als fünfmal so viel wie Rom. Berlin richtet seine Ukraine-Politik nicht an den großen Partnern im Westen und Süden aus, sondern an den Frontstaaten im Norden. Damit schrumpft auch Merz’ Führungsanspruch. In seinem Brief spricht er nicht für Europa, sondern für eine überschaubare Gruppe von Staaten. Was er Fairness nennt, ist der Versuch, deren Prioritäten der ganzen Union aufzuerlegen und einen Teil der deutschen Last in den gemeinsamen Haushalt zu schieben. Den aber bezahlt zu einem großen Teil wieder der deutsche Steuerzahler, nur auf einem Umweg und ohne direkte Kontrolle durch den Bundestag.

Und es gibt einen zweiten Effekt, über den in Berlin niemand offen spricht. Was im Finanzrahmen steht, gilt bis 2034 und lässt sich nur einstimmig ändern. Die nächste Bundestagswahl steht dagegen spätestens 2029 an. Verlieren CDU und CSU die Macht und wird die AfD stärkste Fraktion, kann ein neuer Bundestag die Ukraine-Hilfe im eigenen Haushalt kürzen. Den deutschen Anteil an einer Finanzierung, die längst in Brüssel festgeschrieben ist, kann er nicht anrühren. Der Verdacht liegt nahe, dass genau das gewollt ist: Merz’ Ukraine-Politik soll den Wähler überdauern.

Zwei Ziele, ein Veto

So ein Veto zu einem EU-Haushalt ist ein knappes Gut. Man kann damit ein Ziel erzwingen, nicht zwei, die sich widersprechen. Berlin hat aber genau zwei: einen deutlich kleineren Haushalt und eine dauerhaft gesicherte Ukraine-Finanzierung. Beides zugleich gibt es nicht. Wer den Empfängerländern zusätzliche Milliarden für Kiew abverlangt, muss ihnen bei Agrar- und Kohäsionsgeldern entgegenkommen, also beim Volumen. Und jeder Euro für die Ukraine im Finanzrahmen macht diesen größer oder verdrängt Posten, die andere Staaten mit ihrem eigenen Veto verteidigen.

Hinzu kommt: Merz’ Bedingung verlangt genau das, wogegen sich Berlin seit Juli 2025 stemmt. Deutschland und die Niederlande nannten den Kommissionsvorschlag damals „inakzeptabel“, die irische Ratspräsidentschaft hat ihn inzwischen von 1,985 auf 1,825 Billionen Euro gestutzt. Dauerhafte Ukraine-Finanzierung über Brüssel, gemeinsame Zinsen, Mehrheitsentscheidungen: Das sind die Instrumente, die Berlin am Verhandlungstisch bekämpft. Schon die Corona-Schulden aus NextGenerationEU kosten den nächsten EU-Haushalt rund 24 Milliarden Euro im Jahr, bei doppelt so hohen Zinsen wie veranschlagt. Dass Merz nun gemeinsame Zinszahlungen fordert, verrät nebenbei, dass mit einer baldigen Rückzahlung aus Kiew kaum jemand rechnet. Merz hat sich also entschieden. Das stärkste Druckmittel Deutschlands dient nicht dazu, die deutschen Zahlungen zu begrenzen. Es dient der Ukraine. Kiew zuerst, Deutschland danach.

Solidarität oder Erpressung?

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico nannte den Brief eine Erpressung und die Verknüpfung „sehr gefährlich“. Prags Regierungschef Andrej Babiš erklärte, die Ukraine-Finanzierung könne keine Vorbedingung für den Haushalt sein. Selbst der engste Verbündete von Merz, Donald Tusk, warnte aus Warschau, dass das Manöver nach hinten losgehen könne.

Die deutlichste Abfuhr kam ausgerechnet in Berlin. Am 10. November stand Péter Magyar, eigentlich Merz' Hoffnungsträger nach Orbán, neben dem Kanzler und widersprach offen: Den Haushalt an eine andere Frage zu knüpfen, halte er für die falsche Richtung. Ungarn habe andere Interessen, wolle keine tiefen Einschnitte bei Landwirtschaft und Kohäsion und würde nach dem jetzigen Entwurf selbst zum Nettozahler.

Beifall bekommt Merz dagegen aus Dublin und Brüssel. Irlands Finanzminister Simon Harris nennt jede Haushaltsdebatte ohne die Ukraine unvollständig, Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis will Lösungen der EU-27, nicht der EU-24. Ratspräsident Costa setzte die Ukraine-Finanzierung für 2027 auf die Tagesordnung des Sondergipfels am 26. und 27. November. Ausgerechnet die Kommission, deren Haushaltsentwurf Berlin für überzogen hält, wird so zum wichtigsten Verbündeten des Kanzlers. Jede neue gemeinsame Ausgabe stärkt am Ende Brüssel.

Hohes Risiko – und wer am Ende zahlt

Merz kalkuliert, dass die Empfängerländer einknicken, weil ihre Agrar- und Regionalgelder an einer Einigung hängen. Doch die Nettoempfänger sollen nun gleichzeitig weniger Agrar- und Kohäsionsgelder erhalten und für Kiew zahlen. Wer zwei bittere Pillen auf einmal schlucken soll, hat wenig Grund nachzugeben, zumal mit Fico ein Regierungschef bereitsteht, der Blockaden nicht scheut.

Scheitert der Gipfel, wird die Zeit knapp. Ohne Einigung bis Jahresende lassen sich die Rechtsakte 2027 kaum rechtzeitig beschließen, damit das Geld ab Januar 2028 fließt. Und im Frühjahr 2027 wählt Frankreich, wo zur Zeit Marine Le Pen die Umfragen anführt.

Gelingt das Manöver, hat Merz eines seiner Ziele erreicht, aber eben nur eines. Mehr Lastenteilung bei der Ukraine gäbe es nur um den Preis eines größeren, stärker schuldenfinanzierten und per Mehrheit gesteuerten EU-Haushalts. Die Kürzungen um mehrere hundert Milliarden Euro wären vom Tisch. Wolfgang Streeck hat dieses Muster „gekaufte Zeit“ genannt. Die EU löst das Problem nicht, sie finanziert seine Vertagung: erst mit einem Kredit, der auf russische Reparationen wettet, nun mit einem Haushalt, der die Ukraine dauerhaft einpreist.

Immerhin ist der deutsche Steuerzahler solchen Kummer gewohnt. Für die versprochene Senkung der Stromsteuer für alle findet die Koalition im Haushalt 2027 bislang keine 5,4 Milliarden Euro. Für Lulas Regenwaldfonds dagegen sagte der Kanzler in Belém eine Milliarde Euro zu. Großzügig ist Berlin vor allem dort, wo es nicht um die eigenen Bürger geht.