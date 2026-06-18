Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Das trifft meist auf Weltrettungs-Ideen der Grünen zu. So auch im Falle des Verbots von Plastikstrohhalmen. Damit hat man sich in beide Knie geschossen. Die neuen Papierstrohhalme belasten mehr als die „bösen“ Plastikhalme.

Getränkehersteller Capri-Sun hat deswegen eine Petition gestartet, ist aber gescheitert. Da die EU Einweg-Plastikstrohhalme seit 2021 weitgehend verboten hat, argumentiert der Getränkehersteller Capri-Sun seit Jahren, dass die vorgeschriebene Alternative aus Papier in der Praxis schlechter funktioniere. Unternehmenschef Hans-Peter Wild kritisierte kürzlich nicht nur die eigene, letztlich erfolglose Petition zur Rückkehr des Plastikstrohhalms, sondern stellte auch die Grundannahmen hinter der Umstellung infrage. Seine Aussage, die Forderung nach Papierstrohhalmen mache „absolut keinen Sinn“, ist bemerkenswert, weil sie einen Konflikt offenlegt, der inzwischen auch wissenschaftlich diskutiert wird.

Problematische Belastung der Papieralternativen

Im Mittelpunkt dieser Debatte steht eine vielbeachtete Studie der Universität Antwerpen aus dem Jahr 2023. Die belgischen Forscher untersuchten 39 verschiedene Strohhalm-Marken aus Papier, Bambus, Glas, Kunststoff und Edelstahl auf sogenannte PFAS – per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, die wegen ihrer extrem langen Haltbarkeit auch als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet werden. Das Ergebnis sorgte international für Aufsehen: In 69 Prozent aller untersuchten Marken wurden PFAS nachgewiesen. Besonders auffällig war die Belastung bei Papierstrohhalmen. Von 20 getesteten Papierstrohhalm-Marken enthielten 18 entsprechende Rückstände. Damit wiesen ausgerechnet jene Produkte die höchste Belastung auf, die als umweltfreundliche Alternative zu Kunststoffstrohhalmen eingeführt worden waren.

PFAS werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Industrieprodukten eingesetzt, weil sie wasser-, fett- und schmutzabweisende Eigenschaften besitzen. Genau diese Eigenschaften können auch bei Papierstrohhalmen erwünscht sein, da sie verhindern sollen, dass sich das Material im Getränk zu rasch auflöst. Das Problem dabei: Viele PFAS-Verbindungen werden in der Umwelt kaum abgebaut. Sie können sich in Böden, Gewässern, Pflanzen, Tieren und letztlich auch im menschlichen Körper anreichern. Wissenschaftler bringen bestimmte PFAS mit erhöhten Cholesterinwerten, Beeinträchtigungen des Immunsystems sowie weiteren gesundheitlichen Risiken in Verbindung.

Die Studie wird allerdings häufig missverstanden. Untersucht wurde lediglich das Vorhandensein der Chemikalien in den Produkten selbst. Nicht analysiert wurde, welche Mengen tatsächlich beim Trinken in die Flüssigkeit übergehen und vom Konsumenten aufgenommen werden. Dennoch wirft die Untersuchung grundlegende Fragen auf. Wenn ein Produkt als umweltfreundlicher Ersatz eingeführt wird, gleichzeitig aber Stoffe enthält, die als schwer abbaubar und potenziell problematisch gelten, erscheint die Bilanz deutlich weniger eindeutig als oft dargestellt.

Genau an diesem Punkt gewinnt die Kritik von Capri-Sun an Bedeutung. Das Unternehmen verweist seit Jahren auf praktische Probleme der Papierstrohhalme. Verbraucher beklagen, dass sie schlechter durch die Verpackung gestochen werden können, schneller aufweichen und teilweise einen unangenehmen Papiergeschmack hinterlassen. Die Diskussion um PFAS verleiht dieser Kritik nun eine zusätzliche Dimension. Sie betrifft nicht mehr nur den Komfort der Konsumenten, sondern auch die Frage, ob die politisch gewünschte Alternative tatsächlich ökologisch überlegen ist.

Wenn grüne Ersatzlösungen neue Probleme schaffen

Die Debatte zeigt damit exemplarisch ein Grundproblem moderner Umweltpolitik. Der Ersatz eines unerwünschten Produkts bedeutet nicht automatisch, dass die Nachfolgelösung frei von Nachteilen ist. Während die EU bei ihrem Verbot von Einweg-Plastikstrohhalmen vor allem die Vermüllung von Umwelt und Meeren im Blick hatte, rückte die mögliche Belastung von Papierstrohhalmen mit Ewigkeitschemikalien erst Jahre später in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Forschung aus Antwerpen hat deshalb eine Diskussion angestoßen, die weit über die Frage des Strohhalms hinausgeht: Wie nachhaltig sind vermeintlich grüne Alternativen tatsächlich, wenn ihre gesamte Umweltbilanz betrachtet wird? Vielleicht sollten die grün-bewegten Aktivisten vorher nachdenken, bevor sie die Bevölkerung mit Maßnahmen beglücken, die sich im Nachhinein als völlig kontraproduktiv herausstellen.