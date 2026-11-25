Neue Regeln für den Landtagspräsidenten

Bislang steht der größten Fraktion im Niedersächsischen Landtag das Vorschlagsrecht für das Amt des Landtagspräsidenten zu. Zwar soll zunächst daran festgehalten werden, doch wollen die drei Parteien das Verfahren ändern, falls der nominierte Bewerber bei der Abstimmung scheitert. Ab dem zweiten Wahlgang sollen auch die übrigen Fraktionen eigene Kandidaten ins Rennen schicken dürfen. Entscheidend wäre dann die höchste Zahl an Ja-Stimmen.

Sollte die AfD im kommenden Jahr die meisten Mandate erringen, könnten SPD, CDU und Grüne einen gemeinsamen Gegenkandidaten durchsetzen. Dies wäre ein Bruch mit einer jahrzehntelangen parlamentarischen Tradition in Niedersachsen. Seit Aufnahme der Landtagsarbeit im Mai 1947 ging das Präsidentenamt stets an einen Vertreter der mandatsstärksten Fraktion. Die Neuregelung könnte allerdings auch die Initiatoren selbst treffen, wenn sich nach der Wahl eine Mehrheit gegen den Bewerber der größten Fraktion findet.

Neue Regeln auch für den Alterspräsidenten

Eine weitere Änderung betrifft die Leitung der konstituierenden Sitzung. Künftig soll nicht mehr das Lebensalter eines Abgeordneten maßgeblich sein, sondern die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Parlament. Nur bei gleicher parlamentarischer Dienstzeit würde das höhere Lebensalter den Ausschlag geben.

Bei der Konstituierung des Niedersächsischen Landtags im Jahr 2022 hatte der AfD-Abgeordnete Jozef Rakicky als Alterspräsident den Vorsitz übernommen. Gemäß den neuen Bestimmungen könnte diese Aufgabe im Jahr 2027 dem CDU-Politiker Björn Thümler zufallen, sofern er erneut in den Landtag einzieht. Eine vergleichbare Änderung bei der Bestimmung des Alterspräsidenten hatte der Bundestag bereits im Jahr 2017 vorgenommen. Dadurch war es dem AfD-Politiker Wilhelm von Gottberg, der als lebensältester Abgeordneter galt, nicht möglich, die konstituierende Sitzung zu eröffnen.

Hintergrund der Reformpläne sind laut Rundblick die Auseinandersetzungen bei der Konstituierung des Thüringer Landtags im September 2024: Damals kam es zwischen dem damaligen Alterspräsidenten Jürgen Treutler (AfD) und anderen Fraktionen zu einem Streit über eine kurzfristige Änderung der Geschäftsordnung.

Auch Änderungen der Landesverfassung geplant

Neben der Geschäftsordnung soll auch die Niedersächsische Landesverfassung überarbeitet werden. Dabei geht es unter anderem um die Möglichkeit, nach der Wahl eines Ministerpräsidenten im dritten Wahlgang vorgezogene Neuwahlen herbeizuführen. In den Wochen und Monaten nach einer solchen Wahl soll ein Drittel der Abgeordneten bereits die Auflösung des Landtags beantragen können. Das wäre etwa dann relevant, wenn ein Kandidat der AfD mangels eines gemeinsamen Gegenkandidaten der übrigen Parteien zum Ministerpräsidenten gewählt würde, ohne über eine eigene parlamentarische Mehrheit zu verfügen.

Auch bei der Besetzung des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs sind Änderungen geplant. Bislang werden dessen Richter mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Verfügt eine Fraktion über mehr als ein Drittel der Sitze, kann sie entsprechende Personalentscheidungen verhindern. Scheitert künftig die Wahl eines Nachfolgers für einen ausscheidenden Richter, soll das Gericht selbst einen Kandidaten vorschlagen können. Für dessen Wahl wäre dann die Mehrheit aller Landtagsabgeordneten ausreichend.

AfD zieht in Umfrage mit CDU gleich

Die Reformvorhaben fallen in eine Zeit, in der sich die Kräfteverhältnisse in Niedersachsen verschieben. Laut einer aktuellen Erhebung von Infratest dimap erreicht die AfD inzwischen 21 Prozent und liegt damit erstmals auf Augenhöhe mit der CDU. Wie Apollo News berichtet, büßten die Christdemokraten gegenüber der vorherigen Befragung fünf Prozentpunkte ein. Mit 27 Prozent führt die SPD von Ministerpräsident Olaf Lies weiterhin das Feld an. Die Grünen erreichen 15 Prozent, die Linke fünf und die FDP vier Prozent. Je nachdem, wie die kleineren Parteien abschneiden, könnte die amtierende rot-grüne Landesregierung auch nach der Wahl im September 2027 im Amt bleiben.