Nachruf auf Norbert Nemeth: Der stille Architekt der FPÖ

Es gibt Menschen, deren Bedeutung sich nicht an der Zahl ihrer öffentlichen Auftritte messen lässt. Menschen, die nicht ständig im Rampenlicht stehen müssen, um Geschichte mitzugestalten. Die lieber im Hintergrund die richtigen Entscheidungen vorbereiten, als im Vordergrund die falschen Schlagzeilen zu produzieren. Norbert Nemeth war einer von ihnen.

Mit seinem völlig überraschenden Tod am 3. November 2026 verliert die Freiheitliche Partei einen ihrer klügsten Köpfe, einen ihrer erfahrensten Strategen und einen ihrer verlässlichsten Weggefährten. Österreich verliert einen profunden Kenner des Parlamentarismus, einen politischen Intellektuellen und einen Menschen, für den Haltung mehr bedeutete als die Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist. Ein Freiheitlicher, der über Parteigrenzen anerkannt und geschätzt wurde. Einer der wichtigsten Mitstreiter auch des aktuellen FPÖ Obmannes Herbert Kickl. Einer, dessen Rat geschätzt wurde. Ein Verlust, den auch politische Gegner wie der ehemalige Bundeskanzler Kurz betrauern. Müsste der Autor dieser Zeilen einen „Parlamentsrat“ beschreiben, es wäre Norbert Nemeth. Ein Sir des „Hohen Hauses“, fachlich eine Koryphäe, menschlich und kollegial ein Vorbild.

Norbert Nemeth wurde nur 57 Jahre alt. Viel zu jung für einen Menschen, der noch so viel zu sagen und zu geben hatte.

Vom Juristen zum politischen Strategen

Geboren am 16. Jänner 1969 in Wien, studierte Norbert Nemeth Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg und schloss sein Studium 1997 als Magister der Rechtswissenschaften ab. Nach seiner Gerichtspraxis begann er seine berufliche Laufbahn in der niederösterreichischen Landesverwaltung.

Von 1998 bis 2002 leitete er in Niederösterreich das Büro eines Landesrates. Anschließend wechselte er in die Volksanwaltschaft, wo er als Geschäftsbereichsleiter tätig war. Schon damals zeigte sich jene Verbindung aus juristischer Präzision, politischem Verständnis und organisatorischem Talent, die sein späteres Wirken prägen sollte.

2006, in schwierigsten politischen Zeiten für die gespaltene freiheitliche Bewegung, folgte der entscheidende Schritt seiner politischen Laufbahn: Unter dem damaligen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache wurde Norbert Nemeth Klubdirektor des Freiheitlichen Parlamentsklubs. Eine Funktion, die er zwei Jahrzehnte lang mit außergewöhnlicher Kompetenz und bemerkenswerter Kontinuität ausübte.

Der Architekt im Hintergrund

Parteichefs kamen und gingen, politische Mehrheiten wechselten, Regierungen wurden gebildet und wieder abgewählt. Norbert Nemeth blieb. Er war einer jener seltenen politischen Akteure, die nicht bloß das Tagesgeschäft beherrschten, sondern auch das große Ganze im Auge behielten. Ein Stratege, der wusste, dass Politik mehr sein muss als die nächste Umfrage, die nächste Presseaussendung oder der nächste Fernsehauftritt.

Er prägte die programmatische Entwicklung der FPÖ über viele Jahre entscheidend mit. Bei den Regierungsverhandlungen 2017 gehörte er dem freiheitlichen Hauptverhandlungsteam an. Norbert Nemeth legte seine Maßstäbe an Andere immer bei sich selbst an. So verzichtete er 2017 als Klubdirektor auf sein ihm zustehendes Nationalratsmandat, war aber im politischen Koordinierungskernteam der Freiheitlichen eine der entscheidenden Persönlichkeiten für das gute Funktionieren der damaligen Koalition und die Durchsetzung freiheitlicher Positionen. Immer auf einem klaren Fundament, aber nie fundamentalistisch, sondern professionell pragmatisch. Berühmt und oft gefürchtet für seinen feinen, dunkelschwarzen Wortwitz und seine inhaltliche Beschlagenheit. Auch bei den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP Anfang 2025 spielte er eine zentrale Rolle.

Seit dem 24. Oktober 2024 gehörte er selbst dem Nationalrat an. Als stellvertretender Klubobmann übernahm er zusätzliche parlamentarische Verantwortung und vertrat Herbert Kickl unter anderem in der Präsidialkonferenz des Nationalrates. Doch Titel und Funktionen allein beschreiben Norbert Nemeth nur unzureichend. Er war nicht einfach der Mann hinter den Kulissen. Er war einer jener Männer, die dafür sorgten, dass hinter den Kulissen überhaupt etwas funktionierte.

Ein Intellektueller mit Überzeugungen

Norbert Nemeth war Jurist, Politiker, Publizist und Schriftsteller. Vor allem aber war er ein politischer Denker. Seit 2017 stand er als Präsident dem Atterseekreis vor, einem freiheitlichen Diskussions- und Vernetzungsforum. Auch im Freiheitlichen Bildungsinstitut engagierte er sich. Sein Interesse galt nicht nur der Gegenwart, sondern ebenso der Geschichte, der Staatsphilosophie und den geistigen Grundlagen politischer Bewegungen. Gemeinsam mit Reinhard Teufel veröffentlichte er 2014 das Werk Parlamentarische Untersuchungsausschüsse als Minderheitenrecht. 2017 folgte Dem Antrag wird stattgegeben, eine Auseinandersetzung mit der österreichischen Bundespräsidentenwahl 2016.

Unter dem Pseudonym S. Coell schrieb er außerdem historische Romane, darunter Im Schatten des Gracchus, Die Karlsbadverschwörung, Hartmut gegen Ahrimann und Wargus. Diese schriftstellerische Seite war Ausdruck einer Persönlichkeit, die sich nicht mit oberflächlichen Antworten zufriedengab. Nemeth interessierte sich für historische Entwicklungen, Machtstrukturen und die großen Fragen politischer Ordnung. Er wusste, dass man die Gegenwart nur verstehen kann, wenn man die Vergangenheit kennt.

Haltung statt Beliebigkeit

Norbert Nemeth war ein Freiheitlicher aus Überzeugung. Einer, der seinen politischen Standpunkt nicht nach der Wetterlage ausrichtete. Einer, der auch dann zu seinen Grundsätzen stand, wenn diese nicht dem gesellschaftlichen oder medialen Mainstream entsprachen. Dabei verband er politische Konsequenz mit intellektueller Neugier und juristischem Sachverstand. Er war kein Mann der Beliebigkeit. Und schon gar keiner, der sich für kurzfristigen Applaus verbog. In einer politischen Welt, in der manche ihre Überzeugungen schneller wechseln als ihre Krawatten, war diese Beständigkeit eine besondere Eigenschaft. Man musste nicht immer seiner Meinung sein, um seinen Sachverstand, seine Konsequenz und seine politische Leidenschaft anzuerkennen. Norbert Nemeth war kein Mitläufer. Er war ein Vorausdenker.

Norbert Nemeth war aber auch ein Familienmensch. Hinter dem politischen Funktionsträger stand ein Mensch mit einem privaten Leben, mit Familie, Freunden und persönlichen Bindungen. Ihnen gilt in diesen schweren Stunden unser tief empfundenes Mitgefühl.

Was bleibt

Norbert Nemeth brauchte die mediale Anerkennung nicht, um seinen Weg zu gehen. Seine Arbeit, seine Überzeugungen und seine intellektuelle Eigenständigkeit waren ihm wichtiger als der schnelle Beifall. Sein Lebenswerk zeigt, dass politische Gestaltung nicht nur auf den großen Bühnen stattfindet, sondern ebenso an Verhandlungstischen, in Arbeitszimmern, bei langen Gesprächen und in jenen stillen Stunden, in denen aus Gedanken politische Entscheidungen werden. Er gehörte zu jenen, die nicht nur über Politik redeten, sondern sie über Jahrzehnte mitgestalteten. Manche Menschen hinterlassen einen leeren Schreibtisch. Andere hinterlassen eine Lücke im Denken, im Handeln und in den Herzen ihrer Weggefährten. Norbert Nemeth gehört zu Letzteren.

Die freiheitliche Bewegung hat einen ihrer klügsten, erfahrensten und empathischsten Köpfe verloren. Viele Menschen einen geschätzten Weggefährten. Und seine Familie einen geliebten Menschen.