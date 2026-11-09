Die Stunde der Jugend: Warum die AfD eine neue Strategie braucht

Mit der Neugründung der AfD-Jugend im November 2025 vollzog sich ein notwendig gewordener Prozess der Neuformierung und Neustrukturierung patriotischer Jugendpolitik in Deutschland. Dass dieser einigermaßen lange andauerte, knapp acht Monate ab der Auflösung der Jungen Alternative (JA) im März des Jahres, mag man damit entschuldigen, dass durch Jean-Pascal Hohm und andere leitende Protagonisten versucht wird, potenzielle Fehler von vornherein zu verunmöglichen, verschiedene Strömungen und Netzwerke einzubinden und diesen Entstehungsprozess überdies konsensual mit der Mutterpartei abzustimmen. Es darf hingegen fortan nicht so lange dauern, arbeits- und anschlussfähig zu werden, und zwar: über die eigene „Blase“ hinaus. Und das ist heute, mehr denn je, möglich.

In vielen – naturgemäß subjektiv gefärbten – Gesprächen der letzten Wochen und Monate berichteten AfD-Abgeordnete verschiedenster Landesverbände nicht nur von verstärkt herben Beleidigungen durch linksaffine Teenager, sondern explizit parallel von einer ungewöhnlichen Aufgeschlossenheit und Sympathie etwa von Schülergruppen bei Besuchen in den Parlamenten oder in der Innenstadt bei einem Informationsstand. 16-Jährige, für die das Selfie mit einem AfD-Abgeordneten zum rebellischen Akt wird, um somit eine kleine provokative Spitze gegen den linken Sozialkundelehrer zu setzen, sind ebenso zu beobachten wie Jugendliche, die bereits ernstlich patriotisch denken und eine Art Bekenntnislust zur AfD entwickeln – gerade im ostdeutschen Raum. Dieses Vorschussvertrauen eines relevanten Teils der Jugend muss durch die neue Parteijugend und ihr Umfeld übersetzt werden in konkrete Vergemeinschaftung und das heißt: in die Einbeziehung jugendlicher Lebenswelten in die eigene politische Alltagsarbeit abseits vertrauter kleiner Zirkel, wie es bei der aufgelösten JA oftmals zu dominieren schien.

Raus aus der eigenen Blase

Organisation und Einbindung, lebensweltliche Einbettung mithin, sind das A und O nachhaltiger Aufbauarbeit. Auf die Zeit der „Hyperpolitik“, auf die Zeit oftmals rein virtueller und damit tendenziell ohnmächtiger Empörung ob politischer Zustände oder des Regierungspersonals, folgt nun eine Phase der realen Re-Politisierung, die konkreter Interventionen ins Alltagsgeschehen bedarf. Hier muss die neue patriotische Jugend so schnell und so tiefschürfend wie möglich angreifen und ausgreifen. Sie muss junge Menschen, die bis dato noch unorganisiert blieben, an sich binden und in greifbare Projekte integrieren, damit etwas Überdauerndes wächst und zahlreiche Multiplikatoren gewonnen werden, die wiederum für bisher nicht erreichte Jugendschichten außerhalb der bisherigen eigenen Milieus attraktiv sind. Dafür müssen nicht nur reichlich Zeit und Leidenschaft der Parteijugend, sondern auch mehr Finanzmittel als bisher durch die Mutterpartei AfD investiert werden.

Denn draußen, im meta- und realpolitischen Alltag, warten bereits Konkurrenten anderer politischer Lager, die ebenfalls danach trachten, möglichst viel Zuspruch in jugendlichen Gefilden zu generieren: insbesondere am linken Rand. Wie eine Mitgliederbefragung der Linkspartei aus dem Oktober 2025 zeigt, liegt der Altersdurchschnitt der mittlerweile 120.000 Parteimitglieder (AfD: 70.000 Mitglieder) bei 38,7 Lebensjahren (AfD laut Süddeutsche Zeitung v. 11. August 2025: 54 Jahre). Die Linke verfügt – Stand November 2025 – nicht nur fast exakt über so viele Mitglieder unter 40 Jahren, wie die AfD insgesamt Mitglieder hat: Die Linke adressiert auch inhaltlich und marketingtechnisch zugleich die Jugend offensiver denn je, und die vielgestaltigen Bemühungen zahlen tatsächlich auf ihr Konto ein.

Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 sah man erste entsprechende Resultate: In der Wählerkohorte zwischen 18 und 25 Jahren gewann die Linkspartei 25 Prozent der abgegebenen Stimmen, die AfD landete auf Platz 2 mit 20 Prozent. Abgeschlagen sahen sich die klassischen „Mitte“-Parteien SPD und CDU/CSU, die bei 12 bzw. 13 Prozent landeten. Die linksgrüne taz titelte euphorisch: „Die Jugend ist links“. Natürlich: Diese Botschaft erscheint aufgrund ihrer Apodiktik übertrieben und entspricht der gefälligen Taktik des „Clickbaiting“. Aber sie besitzt einen Wahrheitskern.

Im September 2025, sieben Monate nach der Wahl, inmitten der ausbleibenden Problemlösungen durch die schwarz-rote Bundesregierung und der gesellschaftlichen Stimmungsverschärfung durch andauernden „Kulturkampf“ von links wie rechts, hat sich dies immerhin ein wenig gedreht: Nach Angaben des Demoskopie-Instituts INSA (Befragungszeitraum: 5. bis 8. September 2025) steht die AfD mittlerweile bei Jungwählern – allerdings: nun von 18 bis 30 statt von 18 bis 25 Jahren berechnet – bei 25 Prozent und die Linke „nur“ noch bei 20 Prozent.

Die Jugend verabschiedet sich von der Mitte

Mal fünf Prozentpunkte mehr für die Rechtspartei AfD, mal fünf Prozentpunkte mehr für die Linkspartei: Der Trend zeigt deutlich auf, dass die Krisenkonvergenz und die Veränderung der Mentalitäten in der Bundesrepublik die „Ränder“ begünstigen, d. h. jene politischen Milieus, die eine politische Polarisierung nicht nur selbst betreiben, sondern von dieser auch erfasst und permanent neu mobilisiert werden. Zugespitzt kann man generell eine neue Kluft in den Jugendkulturen zwischen „links“ – grob: weiblich, urban, klimabewegt, multikulturell usf. – und „rechts“ – grob: männlich, kleinstädtisch/dörflich, verwurzelt, patriotisch usf. – diagnostizieren, die den Raum für „mittige“ Jugendpolitik verengt, wo nicht sogar verdrängt. Das wird im Alltag junger Menschen deutlich, der sich den Umständen entsprechend in Hamburg und Köln andersartig gestaltet als in Chemnitz und Cottbus. Und das geht realpolitisch, d. h. über die jugend- und subkulturellen Fragen der metapolitischen Sphäre (des vorpolitischen Raums) hinausgedacht, explizit auf Kosten der „ideologiearmen“ Parteien.

Bei ihnen handelt es sich um jene Kräfte, die sich über Jahrzehnte hinweg als die bundesdeutsche Norm, die pragmatische Wahl, ja als die vernünftige „Mitte“ inszeniert und durchaus relativ erfolgreich – jedenfalls beständig – getragen haben. Helmut Klages diagnostiziert nun diesbezüglich, dass die „anti-ideologische Mitte möglicherweise dabei ist, auf Dauer jüngere Menschen an die eher ideologisch geprägten Flügel zu verlieren“. Er formuliert sehr zurückhaltend, aber in der Tendenz dennoch treffend, dass die sich nach Hegemonien – Dominanzen, Vorherrschaften – ausrichtende „Mitte den Meinungsumschwüngen und emotionalen Schwankungen der Gesamtbevölkerung folgt“, und Emotionen sind zweifelsohne stärker in jüngeren Generationen präsent und aktivierbar als in ihren älteren Pendants.

Daraus folgt: Metapolitik, verstanden in ihrem originär „gramscianischen“ Sinne als Verschmelzung von kulturellen, politischen und ökonomischen Hegemoniekämpfen, setzt die Trends. Die ideologieverweigernde „pragmatische“ Mitte kippt dann dorthin, wohin man sie stößt bzw. wohin die magnetische Anziehungskraft sie bewegt. Wenn der politische Feuilletonist Jens Jessen in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit beklagt, dass an den jungen, wachsenden politischen Rändern „die Mitte“ nicht „als neutral angesehen“ werde, „sondern bereits als Beute des Gegners“, dann trifft er wider Willen den Kern: Die „Mitte“ lässt sich treiben und wird getrieben. Der, der sie treibt, hat sie in der Hand (siehe Brandmauerdiskussion!), und der, von dem sie weggetrieben wird, sieht sie als gegnerisch besetzt an. So funktioniert das Links-Mitte-Rechts-Schema in der Bundesrepublik nun einmal, mindestens in Zeiten der perpetuierten Polarisierungsphase, die auch Helmut Klages als eine relative Zeitenwende zu verstehen scheint. Jedenfalls widerspricht der Mitte-Forscher der These seines Kollegen Thomas Biebricher, der eine stabile „Magie der Mitte“ hervorhob. Diese Magie erweist sich heute als irrelevant für die Jugend und als relevant für die Alten:

„Je älter die befragten Wähler waren, desto eher verorteten sie sich in der Mitte: die jungen Erwachsenen (18 bis 29 Jahre) zu 22 Prozent, in der mittleren Generation (30 bis 59 Jahre) waren es 25 bis 38 Prozent und in der älteren, bei den über 60-Jährigen, 40 Prozent. Die Jungen sahen sich mit 46 Prozent relativ-mehrheitlich links der Mitte, 23 Prozent rechts von ihr.“

Eine alte Frage wird wieder aktuell

Mit diesem aktuellen (2025) Zahlenmaterial unterstützt auch Meinungsforscher Hermann Binkert die These von Helmut Klages: Die zunehmende Polarisierung gen Ränder war keine Momentaufnahme einer Bundestagswahl, die im Zeichen der „Ampel“-Abwahl stand – die zunehmende Polarisierung ist von bleibendem Charakter. Und sie zeigt, dass der neurechte Denker Henning Eichberg (wie auch der ein oder andere vor und nach ihm) gut daran tat, als er 1970 den wirklichen politischen Veränderungswillen ausdrücklich und bleibend im Bereich der Jugend veranschlagt hat. „Was aber“, so fragte er im Zuge einer publizistischen Debatte seinen betagten Diskussionspartner aus der nationalkonservativen Rechten, „wenn sich herausstellt, daß gerade die Utopie, der soziale Mythos (Georges Sorel), der Wille zur Veränderung ein konstitutives Element menschlichen Wesens darstellt, eine politische Aktualisierung des ethisch wertvollen Strebens nach Vervollkommnung, eine Realität mithin und unter heutigen Jugendlichen vielleicht d i e Realität?“ Eichberg stellte diese Frage auch deshalb, weil „die Jugend eben auf dem Weg ist, dem ‚letzten Menschen‘, dem jämmerlichen Bourgeois, davonzulaufen“. Die Schlüsselfrage gemäß Eichberg sei am Ende dann nur noch: „wohin?“

Und ebendies bleibt die Schlüsselfrage auch heute, in einer Zeit, in der sich die Mitte und mit ihr das verwelkte und unpolitisch-romantische Narrativ der „Ideologiefreiheit“ offensichtlich überlebt. Doch bereits vor 55 Jahren reagierten die damaligen bürgerlich-rechten Kräfte verhalten auf diese juvenilen Ideen, die – wie so oft – nicht nur jugendliche Träger hatten. Paradigmatisch dafür ist die damalige Debatte zwischen Eichberg und seinen Mitstreitern wie Alexander Epstein mit den konservativen Platzhirschen, die damals noch parteipolitisch – anders als heute – auf CDU/CSU und NPD aufgeteilt waren, wobei letztere zu diesem Zeitpunkt eine dezidiert nationalkonservative Honoratiorenkraft gewesen ist. Epstein, anno dazumal ein neurechter Jungaktivist an der Seite Eichbergs, kritisierte eine jugendferne und „unpolitische“, weil „unideologische“ Grundhaltung bei den älteren Semestern rechts der Mitte. Offenbar, so bekrittelte er, träumten die Herren Konservativen von der „Parole vom ‚langen Marsch‘, die offenbar ohne weitere Reflexion von der Linken übernommen wurde“. Das Problem: Sie hätten keinerlei Vorstellung von den ideologischen und gesellschaftlichen Realitäten, kurz: Die gesamte Rechte befinde sich „in einer gänzlich anderen Ausgangsposition“, die folgendermaßen aussehe: „Sie hat weder Macht oder Einfluss in Universitäten, Schulen, Großparteien, Massenorganisationen, Massenmedien, Länder- und Staatsverwaltung, noch besitzt sie die nötige Kaderorganisation, die finanziellen Mittel und die Dynamik einer sich ausbreitenden Ideologie, vom desolaten Zustand der Infrastruktur ganz zu schweigen. Es fehlen ihr also sämtliche Mindestvoraussetzungen für einen ‚langen Marsch‘.“ Gleichzeitig setze sie, parlamentspolitisch verkürzt, auf Wahlerfolge und anschließende Herrschaft durch rationale Politik und Gesetzgebung. Vor allem aber, dies noch verschlimmernd, fehle ihr der Zugriff auf die Jugend, das Verständnis für die Jugend, das Engagement durch und mit der Jugend.

Im Sommer 2025, fünf Jahrzehnte später, wird FREILICH-Autor Marvin T. Neumann auf der Onlineplattform X (ehedem: Twitter) mit ähnlicher Stoßrichtung in einer ähnlichen Diskussion mit ähnlich ausgerichteten Antipoden über Jugend, Ziele und Strategieansätze formulieren: „Man benötigt Parallelinstitutionen. Der Traum vom rechten ‚Marsch durch die Institutionen‘ ist längst ausgeträumt.“ Man fragt sich folglich vorsichtig, aber hinreichend irritiert, was Teile der Rechten zwischen Alexander Epstein 1971 und Marvin T. Neumann 2025 getrieben haben.

Was heute anders ist als 1971

Fest steht allerdings: 1971 und 2025 erleben und ergeben substanziell andere Zeiten der Polarisierung. Damals wie heute nehmen die Trends zu den „Rändern“ wieder an Fahrt auf. Doch damals zahlte dies fast nur auf das Konto der Linken und radikalen Linken ein. Es fehlte der politischen Rechten der mannigfaltige Resonanzraum ebenso wie die nachhaltige Massenbasis – heute verfügt man über beides. Außerdem nehmen Ideologie und Weltanschauung als eine Art Kompass für unser politisches Denken und Handeln gerade unterhalb der „Boomer“-Generation an Bedeutung zu. Der politische Kampf, ob man dies goutiert oder nicht, wird wieder grundsätzlicher, lebendiger, streitlustiger. Dazu fällt der deutschen „Mitte“ wohl etwas ein, aber eben nicht viel, denn es fehlt ihr längst an Personen von politisch-intellektuellem Format. Es gibt heute beispielsweise keinen Peter Glotz, der über Jahrzehnte hinweg, insbesondere in den 1980er- und 1990er-Jahren, sozialdemokratische Profilschärfung und kluge Lageanalyse betrieb. Als Sozialdemokrat von altem Schrot und Korn mit einer stupenden Kenntnis der ihm gegnerisch gesonnenen Milieus hatte er 1989 – mit einigem und vor allem bleibenden Recht – die deutsche „Mitte“ als „dünne, imaginäre Linie“ beschrieben, „wie der Äquator, oder auch ein Punkt auf einer Achse – aber kein riesiger Fußballplatz, auf dem mehrere Volksparteien Platz hätten“. „Die Sehnsucht nach der Mitte“, wie sie schon in der Bonner Republik greifbar wurde und es heute in ihrem Berliner Nachfolgeprodukt weiter bleibt, empfand er nicht nur als unattraktiv, sondern lehnte sie ab: „Die Mitte ist der Sumpf.“

Aus diesem Sumpf, der über Jahrzehnte bis (fast) heute das politische Gelände prägte, werden gegenwärtig insbesondere von der Jugend Auswege gesucht. Aus diesem Sumpf führen gleichermaßen Polarisierung, Meinungs- und Kulturkampf, das Ringen um Hegemonie, ergo: die Metapolitik und, konkreter, jene Akteure, die Geländegewinne auf ihrem jeweiligen Feld erzielen können. Die besseren Voraussetzungen haben dabei jene Kräfte, die sich bewusst sind, dass Metapolitik ohne Rückkopplung an Realpolitik im luftleeren Raum diffundiert: Organisation ist ebenso notwendig wie die Verzahnung mit praktischen Bewegungen und Parteien; es geht um Einbettung in die konkreten politischen Verhältnisse.

Die AfD braucht eine Jugendstrategie

Für diese Einbettung, und hier schließt sich der Kreis zur eingangs skizzierter Lage der neuen patriotischen Parteijugend, benötigt die AfD als Sammlungspartei im Rahmen des rechten Mosaiks eine effektive, dynamische und kluge Jugendstrategie. Ein Beitritt zur AfD durch die Jugendorganisation (vergleichbar den Jusos in der SPD) muss dabei natürlich, wie Funktionäre nicht müde werden, zu betonen, ein Prozess aus Kompromissen sein. Beide Seiten sollten das Gemeinsame betonen, Abstriche machen, Lösungen finden, zum Wohl des ganzen patriotischen Lagers, das sich hinter der AfD versammelt. Hier geht es ja (eigentlich) nicht um Konkurrenz, hier geht es um eine (kleinere) Jugendorganisation, die dem (größeren) Mutterschiff zuarbeitet und junge Menschen für Politik mobilisiert. AfD-Verantwortliche müssten aber mehr denn je glücklich sein, dass 2025 junge Menschen ihre „bürgerliche“ Karriere riskieren, um sich in aufgeheizten Zeiten für Volk und Heimat in die Bresche zu schlagen, anstatt diese, wie zu oft, als lästige „Mandatsräuber“ oder „radikale“ Abweichler zu stigmatisieren.

Es gilt, arbeits- und handlungsfähig nach innen und außen zu werden – als Jugendorganisation vergleichbar den politisch durchaus wirksamen Jusos, nicht als bloße Ansammlung von Menschen, die zufällig unter sechsunddreißig Lebensjahren sind. Eine Notwendigkeit ergibt sich folglich aus dem Zusammenhang der Sache: Jeder junge Mensch in der BRD, der eine politische Veränderung in der AfD und um sie herum bewirken möchte, muss sich engagiert beteiligen, besser vernetzen und organisieren, mehr Verständigung intern pflegen, und vor allem: strategisch, habituell und ideologisch mit nötigem Ernst wieder Kurs halten, indem Werte, Wissen und Weltanschauung an die nachrückenden Kräfte erfolgreich vermittelt werden. Es gilt wie jeher, eine Rechte zu schaffen, in der viele Rechte Platz haben. Vor allem eben auch: kluge, dynamische – junge.