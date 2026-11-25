Mehr als 1.000 Rohheitsdelikte und Freiheitsstraftaten

Unter den zwischen Jänner und September 2026 erfassten Fällen waren 1.049 Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Hinzu kamen 609 Diebstähle ohne und 204 Diebstähle unter erschwerenden Umständen sowie 437 Vermögens- und Fälschungsdelikte. In 67 Fällen ging es um Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und in zwei weiteren um Straftaten gegen das Leben. Auf sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch entfielen 503 Fälle, auf Verstöße gegen strafrechtliche Nebengesetze weitere 295. Ausländerrechtliche Verstöße sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Auch für andere Gruppen von Zuwanderern liegen entsprechende Daten vor. So verzeichnete die Polizei im selben Zeitraum 4.216 aufgeklärte Straftaten, bei denen mindestens ein tatverdächtiger Asylbewerber ermittelt wurde. Davon entfielen 2.664 Fälle auf Schutz- und Asylberechtigte sowie Kontingentflüchtlinge und 2.172 Fälle auf unerlaubt aufhältige Ausländer.

Mehr als 14.000 Ausreisepflichtige in Sachsen

Laut Ausländerzentralregister waren zum Stichtag 30. September 2026 14.669 in Sachsen lebende Ausländer zur Ausreise verpflichtet. Das waren nach Angaben der AfD-Fraktion 2.153 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Rund 81 Prozent von ihnen verfügten über eine Duldung. Bei 2.799 der insgesamt 11.903 Geduldeten waren fehlende Reisedokumente der Grund dafür.

Mit 2.362 Personen stellten venezolanische Staatsangehörige die größte Gruppe unter den geduldeten Ausländern. Auf den weiteren Plätzen folgten Staatsangehörige der Russischen Föderation (1.181), der Türkei (939), des Irak (727) und Indiens (723). Aus der Statistik geht nicht hervor, wie viele der Ausreisepflichtigen zuvor ein Asylverfahren erfolglos durchlaufen hatten.

Mehr als 300 Abschiebungen gescheitert

Beim Vollzug von Abschiebungen gibt es unterdessen Schwierigkeiten. So konnten zwischen Juli und Ende September 303 von der Landesdirektion Sachsen vorbereitete Abschiebungen nicht umgesetzt werden. Dem standen laut Angaben des Innenministeriums 177 vollzogene Abschiebungen gegenüber. Selbst wenn sich die Betroffenen bereits in staatlichem Gewahrsam befanden, gelang die Rückführung nicht in jedem Fall. So wurden in den drei Monaten 39 Personen aus dem Gewahrsam heraus abgeschoben, in 17 Fällen scheiterte die Maßnahme jedoch. Darüber hinaus registrierte die Landesdirektion im dritten Quartal 369 freiwillige Ausreisen.

Das Innenministerium konnte nicht beziffern, wie viel Geld der Freistaat für die einzelnen Abschiebungen aufwenden musste. Bis Ende September waren aus dem entsprechenden Haushaltstitel rund 1,16 Millionen Euro abgeflossen. Die Kosten für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber im Zuständigkeitsbereich der Landesdirektion werden jedoch nicht gesondert statistisch erfasst.

AfD fordert schnellere Abschiebung von Straftätern

Angesichts der Kriminalitätszahlen sieht Wippel gesetzgeberischen Handlungsbedarf. „Ausgerechnet die Gruppe der geduldeten Ausländer, die eigentlich abgeschoben werden müssten, tritt besonders häufig kriminell in Erscheinung“, erklärte der AfD-Innenpolitiker. Er fordert, die rechtlichen Voraussetzungen für eine rasche Aufenthaltsbeendigung bei straffällig gewordenen Geduldeten zu schaffen. Zugleich übte Wippel Kritik an Schuster. Der CDU-Politiker habe mit der von ihm angekündigten Neuausrichtung der Migrationspolitik bislang keine Erfolge erzielt.