Flüchtlinge in Sachsen: Nur gut ein Drittel sozialversichert beschäftigt

Dresden. – In Sachsen geht nur ein Teil der statistisch erfassten Flüchtlinge einer regulären Beschäftigung nach. Laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im März 2026 insgesamt 25.635 Menschen mit Fluchthintergrund sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Weitere 4.093 Personen arbeiteten ausschließlich in einem Minijob. Das geht aus der Antwort der sächsischen Staatsregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Zickler hervor.

Die Zahlen stammen von der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit. Sie beziehen sich auf Menschen, die in der Statistik als „Personen im Kontext von Fluchtmigration“ geführt werden. Dazu gehören unter anderem Ausländer mit einer humanitär begründeten Aufenthaltserlaubnis, Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung und geduldete Personen.

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit

Die Beschäftigungsstatistik zeigt, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Flüchtlinge im Laufe des Jahres 2025 zunächst gestiegen ist. Während im Januar 22.063 Personen erfasst wurden, waren es im November bereits 26.153. Bis März 2026 ging die Zahl wieder leicht auf 25.635 zurück.

Unter den im März sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verfügten 20.895 Personen über eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären, politischen oder völkerrechtlichen Gründen. Weitere 3.901 Personen besaßen eine Aufenthaltsgestattung und 463 waren geduldet. Hinzu kamen 376 Beschäftigte mit einem sonstigen Aufenthaltsstatus. Bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten registrierte die Arbeitsagentur im März 2026 insgesamt 4.093 Personen. Im Januar 2025 waren es 4.047. Damit blieb ihre Zahl im betrachteten Zeitraum weitgehend unverändert.

Deutlich höher ist die Zahl der Menschen, die bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern als arbeitsuchend registriert sind. Im September 2026 waren es 38.479 Personen aus dem Bereich der Fluchtmigration. Davon galten 22.561 als arbeitslos. Die Zahl der arbeitsuchenden Flüchtlinge hat sich seit Anfang 2025 nur geringfügig verändert. Während im Januar des vergangenen Jahres 38.981 Personen gemeldet waren, waren es im September 2025 38.417. Im August 2026 stieg die Zahl zwischenzeitlich auf 39.142, bevor sie im darauffolgenden Monat wieder zurückging.

Die Angaben zum Bezug staatlicher Leistungen zeigen ebenfalls, dass eine Beschäftigung nicht immer ausreicht, um den Lebensunterhalt ohne Unterstützung zu bestreiten. Im Juni 2026 bezogen in Sachsen 42.518 erwerbsfähige Personen aus dem Bereich der Fluchtmigration Leistungen der Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Unter ihnen befanden sich 7.301 Menschen, die einer Erwerbstätigkeit nachgingen. Im Januar 2025 bezogen noch 45.347 erwerbsfähige Flüchtlinge Grundsicherung, darunter 7.124 Erwerbstätige. Die Gesamtzahl der Leistungsberechtigten ist seitdem gesunken.

AfD-Abgeordneter kritisiert Arbeitsmarktintegration

Der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Zickler sieht in den Zahlen ein Zeichen für die Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen Integration von Migranten. Er verweist dabei auf die Zuwanderung aus Syrien und Afghanistan sowie später aus der Ukraine: „Vor zwölf Jahren hat die Massenmigration nach Sachsen von Syrern, Afghanen und später Ukrainern Fahrt aufgenommen. Es ist anzunehmen, dass die ersten dieser Flüchtlinge bereits eingebürgert worden sind.“ Trotzdem verlaufe die Integration in den Arbeitsmarkt „äußerst schleppend“, kritisiert er. Es habe zu zwei Dritteln eine Einwanderung in die Sozialsysteme gegeben. „Das verursacht Jahr für Jahr Kosten für den deutschen Steuerzahler in Milliardenhöhe“, so Zickler. Der Regierung sei es demnach nicht gelungen, diese Einwanderung in die Sozialsysteme auf ein ertragbares Maß einzudämmen.