Diese Entwicklung beschränkt sich allerdings nicht auf die persönlichen Lebensverhältnisse. Mit der wachsenden wirtschaftlichen Absicherung älterer Menschen steigt zugleich der finanzielle Aufwand, den Staaten für ihre Rentensysteme aufbringen müssen. Besonders hoch fallen die staatlichen Ausgaben in Südeuropa aus. In Frankreich, Spanien und Italien wird mittlerweile rund ein Viertel der gesamten öffentlichen Ausgaben für Rentenzahlungen verwendet.

Frankreich gab im Jahr 2024 mehr für die Altersversorgung aus als für Bildung, Polizei, Wohnungswesen, Infrastruktur und Verteidigung zusammen. Ein erheblicher Teil der Bildungsausgaben entfällt zudem auf die Altersversorgung ehemaliger Beschäftigter. In Spanien beanspruchten die Rentenausgaben seit 2008 rund zwei Drittel des gesamten Zuwachses der Wirtschaftsleistung pro Kopf. In Frankreich lag dieser Anteil bei etwa einem Drittel.

Arbeitnehmer tragen immer höhere finanzielle Lasten

Die wachsenden Verpflichtungen treffen auf eine ungünstige demografische Entwicklung. Die Menschen leben länger und beziehen entsprechend über einen größeren Zeitraum hinweg Renten. Gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen, sodass immer weniger Erwerbstätige zur Finanzierung der Altersversorgung beitragen können.

Die meisten Industriestaaten haben ihre Rentensysteme überwiegend auf dem Umlageverfahren aufgebaut. Dabei werden die laufenden Zahlungen an Ruheständler aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen der gegenwärtig arbeitenden Bevölkerung finanziert. In Großbritannien und den Vereinigten Staaten machen die öffentlichen Rentenausgaben inzwischen rund 20 Prozent der gesamten Bruttolohnsumme der Erwerbstätigen aus. Im Jahr 1970 waren es noch zehn Prozent. Werden die staatlichen Gesundheitsausgaben für ältere Menschen hinzugerechnet, steigt die Belastung in beiden Ländern auf über 25 Prozent. In Spanien beträgt sie etwa 40 Prozent und in Frankreich sogar 50 Prozent.

Laut Berechnungen, auf die sich die Financial Times beruft, erhalten die geburtenstarken Jahrgänge in Frankreich und Großbritannien über ihre gesamte Ruhestandszeit voraussichtlich nahezu doppelt so hohe staatliche Rentenleistungen, wie sie zuvor an entsprechenden Steuern und Beiträgen entrichtet haben. Bei den älteren Angehörigen dieser Generation in Spanien könnte das Verhältnis sogar etwa drei zu eins betragen. Für die nachfolgenden Generationen sehen die Aussichten deutlich ungünstiger aus. Aufgrund höherer Abgaben, einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und veränderter demografischer Verhältnisse könnten jüngere Jahrgänge in Frankreich und Spanien später kaum mehr erhalten, als sie selbst in die Systeme eingezahlt haben.

Rentenausgaben verschärfen die Haushaltsprobleme

Die steigenden Kosten der Altersversorgung belasten zunehmend auch die öffentlichen Haushalte. In Spanien entsprechen die zweckgebundenen Sozialversicherungsbeiträge derzeit etwa neun Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Rentenzahlungen erreichen hingegen bereits elf Prozent. Die daraus entstehende Finanzierungslücke von zwei Prozentpunkten muss durch zusätzliche staatliche Mittel geschlossen werden. Bis 2050 könnte sich dieser Fehlbetrag auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen.

Ähnliche Schwierigkeiten bestehen auch in Deutschland und Frankreich. Auch die Vereinigten Staaten steuern auf erhebliche Finanzierungsprobleme zu. Dort werden die Defizite der staatlichen Rentenversicherung derzeit teilweise durch den Abbau angesammelter Rücklagen ausgeglichen. Laut dem Bericht könnten diese Reserven im Jahr 2032 aufgebraucht sein. Damit wächst der Druck auf die Regierungen: Entweder sie erschließen zusätzliche Einnahmen, erhöhen ihre Schulden oder schränken die Ausgaben in anderen Bereichen ein. Besonders betroffen sind langfristige öffentliche Investitionen. Mittel, die für Straßen, Infrastruktur oder andere staatliche Aufgaben benötigt würden, stehen zunehmend in Konkurrenz zu den gesetzlichen Verpflichtungen der Altersversorgung.

Milliardenleistungen auch für wohlhabende Rentner

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Verteilung staatlicher Leistungen. So kommen Rentenzahlungen nicht nur wirtschaftlich bedürftigen Menschen zugute, sondern auch Haushalten, die bereits über beträchtliche Einkommen und Vermögenswerte verfügen. In den kommenden zehn Jahren werden demnach voraussichtlich rund zwei Billionen US-Dollar an amerikanische Rentner ausgezahlt, deren jährliches Einkommen vor staatlichen Rentenleistungen bereits mehr als 200.000 US-Dollar beträgt.

Dass eine Altersversorgung auch anders organisiert werden kann, zeigen die Beispiele Dänemark, Australien und die Niederlande. In diesen Ländern wird ein wesentlich größerer Anteil der späteren Alterseinkünfte durch kapitalgedeckte, teilweise verpflichtende betriebliche Vorsorgesysteme übernommen. Entsprechend geringer fallen die staatlichen Leistungen aus. So erreicht die gesetzliche Altersversorgung in Italien rund 71 Prozent des durchschnittlichen Einkommens eines Vollzeitbeschäftigten, in Spanien sogar 80 Prozent. In Dänemark, den Niederlanden und Australien liegt der entsprechende Anteil hingegen lediglich zwischen 14 und 29 Prozent.

In Australien werden staatliche Renten bereits seit Langem unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen gewährt. Arbeitgeber sind inzwischen verpflichtet, mindestens zwölf Prozent des Arbeitsentgelts in die Altersvorsorge ihrer Beschäftigten einzuzahlen. Der Anteil der Menschen im Rentenalter, die staatliche Rentenleistungen erhalten, ist von knapp 80 Prozent in den 1970er-Jahren auf heute 63 Prozent gesunken.

Auch in Dänemark ist die staatliche Grundabsicherung mit einer umfangreichen betrieblichen Altersvorsorge verbunden. Im vergangenen Jahr beschloss das Land zudem eine Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf 70 Jahre. Die Staatsverschuldung liegt dort bei 27 Prozent der Wirtschaftsleistung, während sie in Frankreich inzwischen bei 119 Prozent liegt.

Rentenreformen stoßen auf politischen Widerstand

Eine Anhebung des Renteneintrittsalters gilt als Möglichkeit, die langfristigen Kosten der Altersversorgung zu begrenzen. Politisch ist ein solcher Schritt allerdings schwer durchzusetzen. In Frankreich, Belgien und Griechenland kam es in diesem Jahr zu Protesten gegen entsprechende Reformvorhaben. Die französische Politikerin Marine Le Pen kündigte an, die von Präsident Emmanuel Macron beschlossene Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre rückgängig machen zu wollen.

Auch in Italien regt sich Widerstand gegen eine weitere Erhöhung. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erwägt deshalb, die Altersgrenze bei 67 Jahren einzufrieren. Dänemark verfolgt hingegen ein Verfahren, bei dem das Rentenalter regelmäßig an die Entwicklung der Lebenserwartung angepasst wird. Die Überprüfung erfolgt alle fünf Jahre. Beschlossene Änderungen müssen vom Parlament bestätigt werden und treten erst nach 15 Jahren in Kraft.