Berlin. – Dem Mittelstand in Deutschland droht ein massiver Rückgang: Bis zum Jahr 2029 könnten zwischen 456.000 und 570.000 inhabergeführte Betriebe ihre Tätigkeit einstellen. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor. Grundlage der Prognose sind aktuelle Auswertungen des sogenannten Nachfolge-Monitorings. Demnach wollen jährlich rund 114.000 Unternehmer ihren Betrieb aufgeben.

Altersgründe und fehlende Nachfolge als Hauptgründe

Die Ursachen für die drohende Schließungswelle sind vielfältig. Besonders häufig werden persönliche und strukturelle Gründe genannt. An erster Stelle stehen Altersgründe, dicht gefolgt von mangelndem Interesse innerhalb der Familie, die Betriebe weiterzuführen. Auch bürokratische Hürden spielen eine zentrale Rolle. Ein erheblicher Anteil der Unternehmer sieht darin ein Hindernis für die Fortführung des eigenen Geschäfts. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich aus der erfolglosen Suche nach geeigneten Nachfolgern.

Wirtschaftliche Lage verschärft die Situation

Neben den persönlichen Faktoren erschweren auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Unternehmensübergabe. In einigen Fällen macht die Geschäftslage einen Verkauf unmöglich. Andere Unternehmer berichten, dass der Aufwand für die Suche eines Nachfolgers schlicht zu hoch sei. Diese Kombination aus strukturellen Problemen und individuellen Entscheidungen führt dazu, dass eine Stilllegung für viele Betriebe der einzige Ausweg zu sein scheint oder zumindest ernsthaft in Betracht gezogen wird.

Auffällig ist, dass der Bundesregierung keine detaillierten Erkenntnisse über die regionale Verteilung dieser Entwicklung vorliegen. Unterschiede zwischen ländlichen und urbanen Regionen lassen sich daher bislang nicht konkret beziffern.

„Stilles Sterben“ des Mittelstands

Seit Jahren ist ein schleichender Rückgang kleiner und mittlerer Unternehmen zu beobachten. Dieses Phänomen wird oft als „stilles Sterben“ bezeichnet, da das Verschwinden zahlreicher Betriebe häufig unbemerkt bleibt. Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren deutlich verstärken könnte. Fehlt eine wirksame Gegensteuerung, drohen weitreichende Folgen für die Beschäftigung, die regionalen Wirtschaftsstrukturen und die Stabilität des gesamten Mittelstands.