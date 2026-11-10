Der Panda und die Kamera: China zwischen Tradition und Überwachung

Die Maschine aus Bangkok landet noch vor Sonnenaufgang in Peking. Eisige minus 19 Grad schneiden durch den grauen Januarmorgen. Nach mehreren Wochen aus Thailand kommend bin ich für den chinesischen Winter alles andere als vorbereitet, geschweige denn gekleidet. Noch ist der Flughafen beinahe menschenleer. Die Passkontrolle dauert wenige Sekunden, aus mehreren Winkeln lugen Kameras hinab. Dann öffnet sich wie von Geisterhand eine Glastür. Das ist die erste Begegnung mit dem Grundprinzip dieses Landes: Die Technik erkennt mich und weiß schon, wo ich hinmöchte, bevor ich es selbst weiß.

Unter Kameras

Der Weg zur U-Bahn, zur Raucherecke, zum Parkplatz oder der Eingangshalle ist ausgeschildert, allerdings fast nur auf Chinesisch. Die chinesische Regierung hat die Einreisebedingungen für Europäer abermals gelockert. Man braucht kein Visum mehr und kann so oft einreisen und so lange bleiben, wie man will. Für Transitpassagiere gibt es zudem kostenlose Stadtrundfahrten oder Ausflüge zur Chinesischen Mauer und ein kostenloses Hotel. Man kann sich überall frei bewegen – der hoch technisierte Überwachungsstaat weiß sowieso immer, wer sich wann und wo aufhält, was er tut und mit wem er spricht. Für die Partei geht die Rechnung auf: Natürlich werden westliche Reisende die Chance nutzen und das Reich der Mitte besuchen. Sie werden fasziniert sein, wie reibungslos dort alles funktioniert, was bei uns eben nicht funktioniert: pünktliche Züge, saubere Bahnhöfe, keine Gewaltkriminalität, perfekte Digitalisierung und eine erfolgreiche Nutzung regenerativer Energien in großem Stil. Und sie werden nach Hause kommen und erzählen, wie toll es doch in China ist. Eine bessere und günstigere Werbung gibt es nicht.

Die Verständigung dagegen ist kaum möglich. Englisch spricht beinahe niemand. Umso aufmerksamer wird man vom staatlichen Busfahrer beaufsichtigt. Auf keinen Fall möchte sich jemand die Blöße geben, „die Ausländer“ zu verlieren. Auch weitere Chinareisen werden mir zeigen, dass Chinesen durchaus interessiert sind, mit Ausländern ins Gespräch zu kommen und sie gleichermaßen gastfreundlich wie hilfsbereit aufnehmen. Dennoch funktioniert in China so ziemlich gar nichts so wie im gesamten Rest der Welt. Keine Kreditkarten, keine Fahrscheine, kaum Bargeld, keine Buchungsportale, keine der digitalen Tools wie Google Translate, Maps oder WhatsApp – nichts davon funktioniert hinter der Great Firewall of China. Meistens auch nicht mit VPN. Beinahe der gesamte Alltag wird über die zentralen Apps WeChat oder Alipay organisiert. So kann man sich auch gar nicht erst aufs falsche Gleis verirren, denn die Glastüren mit Gesichtserkennung wissen schon vorher, welchen Zug man gebucht hat und öffnen nur die Pforte zum richtigen Gleis. Kameras beobachten Straßen und Plätze, das Smartphone ersetzt Geldbörse, Fahrschein und Ausweis, digitale Plattformen strukturieren nahezu jeden Schritt des Alltags. Kontrolle erscheint dabei nicht nur als Zwang von oben. Sie ist in die Bequemlichkeit des täglichen Lebens eingebaut – schnell, effizient und beinahe unsichtbar in einer Welt, die zwischen totaler Digitalität und Tradition zu balancieren versucht. Und trotz der maoistischen Zerstörungsorgien werden alte Tempel, Paläste und Sakralgebäude penibel gepflegt und verehrt.

Tradition auf Bewährung

An jenem tiefgefrorenen Februarmorgen liegt über dem 1406 erbauten Himmelstempel eine beinahe feierliche Ruhe. Zwischen alten Zypressen praktizieren Menschen trotz eisiger Kälte Tai-Chi oder treffen sich zum gemeinsamen Musizieren, während die blau glasierten Dächer der Halle des Erntegebets in der Wintersonne leuchten. Junge Chinesinnen tragen pompöse traditionelle Trachten, aufwändig geschminkt wie Jadepuppen. An ausgewählten Orten spielt Tradition plötzlich wieder eine Rolle. Im Maoismus galt die überlieferte Tradition vor allem als Hindernis auf dem Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft. Konfuzianische Werte, religiöse Bräuche und hierarchische Familienordnungen wurden als „feudal“ abgelehnt. Während der Kulturrevolution richtete sich der Kampf gegen die „Vier Alten“ – alte Ideen, alte Kultur, alte Gewohnheiten und alte Sitten – und führte zur Zerstörung unzähliger Tempel, Kunstwerke und historischer Artefakte. An ihre Stelle trat eine neue revolutionäre Tradition aus Mao-Kult, kollektivistischen Ritualen und kommunistischen Heldenerzählungen. Tradition verschwand somit nicht, sondern wurde politisch gebrochen, umgedeutet und durch neue Symbole ersetzt. Trotzdem lieben Chinesinnen ihre althergebrachten Trachten als Zeichen ihres neu gewonnenen Nationalstolzes. Für einen Augenblick treten Kameras, Apps und politische Geschichte in den Hintergrund. Die jungen Frauen lachen, ordnen ihre weiten Ärmel und suchen im Winterlicht nach der richtigen Pose. Vielleicht liegt gerade darin Chinas stärkster Widerspruch: Tradition ist wieder erlaubt, solange sie schön aussieht und politisch ungefährlich bleibt.

Auf der Qianmen Street südlich des Tianmen-Platzes hoffe ich auf eine kleine und vor allem heiße Stärkung. Doch chinesische Küche hat mit der Nudelbox an der U4 rein gar nichts zu tun. Chòu Dòufu gilt als lokale Delikatesse; er stinkt allerdings abscheulich nach Schweißfüßen und schmeckt auch so. Ich habe keine Ahnung, was ich mir sodann in den umliegenden Basaren einverleibe und wahrscheinlich will man das auch gar nicht wissen. Doch im – wenngleich kostenlosen – Hotel scheint es kein Bier zu geben, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass eine Verständigung mit dem Personal schlichtweg nicht möglich ist. Dafür darf man ausnahmslos überall rauchen; die vielleicht einzige Freiheit, die Chinesen unbeschränkt ausleben und wirklich an den unmöglichsten Orten betreiben. Dennoch wirkt Peking nicht wie eine Stadt unter permanentem Ausnahmezustand. Menschen schlendern entlang der dystopischen sozialistischen Brutalplattenbauten, ältere Männer spielen in den Parks Karten, vor dem Himmelstempel posieren Familien für Erinnerungsfotos. Die allgegenwärtige Kontrolle drängt sich nicht auf, und gerade darin liegt ihre Stärke. Kameras hängen an Kreuzungen und Hauseingängen, Bezahlen, Bestellen und Buchen erfolgen über wenige Apps. Wer sich regelkonform bewegt, erlebt dieses System zunächst nicht als Repression, sondern als reibungslos organisierten Alltag. Das Wissen, beobachtet zu werden, lässt viele Chinesen aber wie Zombies wirken. Der erste Eindruck war in erster Linie schneidend kalt, aber auch verstörend. Nur einen Monat später werde ich für weitere Wochen spontan ins Reich der Mitte zurückkehren.