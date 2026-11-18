FREILICH: Sie haben Ende Juni eine umfangreiche Anfrage zu NGO-Förderungen gemacht – was war die treibende Motivation hinter dieser Initiative?

Michael Schnedlitz: Unsere Motivation ist ganz einfach: Es ist eine Frage der budgetpolitischen Vernunft und der Gerechtigkeit gegenüber den Österreichern. Es kann nicht sein, dass die Regierung bei unseren Pensionisten, bei den Familien und bei den Leistungsträgern den Sparstift ansetzt, während gleichzeitig Millionen an Steuergeld in parteinahe Netzwerke, in die Asyllobby und in linke NGOs gepumpt werden. Unsere Aufgabe als Opposition ist es, diese Fehler im System und möglichen Missbrauch oder die Veruntreuung von Steuergeld aufzudecken.

Über 2.100 Fragen auf 260 Seiten, 725 Organisationen wurden abgefragt. Warum dieser riesige Aufwand?

Dieser riesige Aufwand war notwendig, weil wir von der Regierung dazu gezwungen wurden. Auf unsere erste, einfache Anfrage hat man uns mit der absurden Ausrede abgespeist, der Begriff „NGO“ sei rechtlich nicht definiert, und keine einzige Zahlung offengelegt. Würde diese Regierung transparent arbeiten und uns auf simple Fragen ehrliche Antworten geben, müssten wir nicht ständig mit Tausenden Detailfragen nachhaken. Aber es ist nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht als stärkste Partei, der Regierung ganz genau auf die Finger zu schauen. Und was wir bisher aufgedeckt haben, bestärkt uns in dieser Arbeit und beweist, dass wir im Sinne der Bürger das einzig Richtige tun.

Unter den angefragten Organisationen befindet sich auch die Grüne Parteiakademie. Die Grünen werfen Ihnen deshalb Doppelmoral vor, weil die FPÖ-Akademie im selben Zeitraum selbst fast zehn Millionen Euro bekommen hat. Was antworten Sie auf diese Kritik?

Dieser Vorwurf der Doppelmoral ist absurd. Die Liste der angefragten Organisationen stammt aus einem öffentlichen Verzeichnis, in dem sich NGOs selbst registrieren können. Wir haben diese Liste ohne Wertung übernommen. Die eigentliche Frage, die sich die Grünen stellen müssen, ist: Warum hat sich ihre Parteiakademie überhaupt als NGO registriert? Wollte man sich neben der üppigen Parteiakademieförderung noch weitere Töpfe sichern? Fakt ist: Die Grüne Parteiakademie hat unter dem grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch Zahlungen erhalten, die über die normale Akademieförderung hinausgehen. Das heißt: Man hat mehrfach abkassiert und das ist aufgeflogen. Dabei ist die Summe gar nicht das Entscheidende. Es geht um das Prinzip, um den Beweis für ein System der Günstlingswirtschaft, in dem man sich gegenseitig Steuergeld zuschanzt. Ich frage Sie: Was wäre hier los, wenn Herbert Kickl so etwas getan hätte?