Berlin. – Deutschland zählt in der EU seit Jahren zu den größten Gebern im Bereich der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit weltweit. Jährlich fließen Milliardenbeträge in Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Auch andere westliche Industriestaaten investieren erhebliche Summen in Entwicklungsprogramme. Offiziell zielen diese Programme auf die Bekämpfung von Armut, die Stabilisierung von Krisenregionen und die Förderung nachhaltiger Strukturen ab. Ein Teil dieser Mittel sorgt jedoch nun für politische Kontroversen.

Im Bundestag steht die Finanzierung sogenannter „nicht deklarierter Projekte“ im Ausland im Fokus. Nach mehreren parlamentarischen Anfragen der AfD verweigerte die Bundesregierung detaillierte Angaben zu bestimmten Vorhaben, für die offenbar hohe Summen aus Steuergeldern eingesetzt wurden. Konkret geht es um Projekte, deren Zweck laut Regierung nicht näher benannt werden könne, da entsprechende Informationen „nicht verfügbar“ seien.

Kritik an fehlender Transparenz

Johann Martel, AfD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kritisiert dieses Vorgehen scharf. „Die Bundesregierung hat bestätigt, dass sie Millionenbeträge aus Steuergeldern für Projekte im Ausland bereitgestellt hat, ohne offenzulegen, welchem konkreten Zweck diese Mittel dienen. In offiziellen Angaben findet sich stattdessen wiederholt der Hinweis, dass entsprechende Informationen nicht verfügbar seien.“ Es sei „nicht akzeptabel“, dass öffentliche Gelder in dieser Größenordnung eingesetzt würden, ohne dass Parlament und Öffentlichkeit nachvollziehen können, wofür diese Mittel konkret verwendet werden, kritisiert er.

Transparenz und parlamentarische Kontrolle seien grundlegende Prinzipien unserer demokratischen Ordnung, so Martel. „Wenn die Bundesregierung selbst gegenüber dem Parlament keine ausreichenden Informationen bereitstellt, wirft dies erhebliche Fragen hinsichtlich der Kontrolle und Legitimation dieser Ausgaben auf“, warnt der Abgeordnete. Die Bundesregierung sei verpflichtet, umfassende Transparenz über den Einsatz öffentlicher Mittel herzustellen und die parlamentarische Kontrolle uneingeschränkt zu gewährleisten. Gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit bewegen sich die finanziellen Zusagen regelmäßig im Millionenbereich. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Transparenz und Rechenschaftspflicht.