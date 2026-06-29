Berlin. – Der Linken-Politiker Jan Korte hat mit einem am Wochenende in den Sozialen Medien veröffentlichten Foto für Kritik gesorgt. Darauf trägt er ein schwarzes T-Shirt mit einem großen roten Stern und einer stilisierten Darstellung des ehemaligen jugoslawischen Staatschefs Josip Broz Tito.

„Der Linken-Politiker Jan Korte trägt ein T-Shirt, auf dem der kommunistische Kriegsverbrecher Josip Tito glorifiziert wird. Josip Tito trägt ua die politische und militärische Verantwortung für die Massaker von Huda Jama (Barbara-Stollen)“, so etwa der AfD-Europapolitiker René Aust auf X.

In diesem Zusammenhang verweist Aust auch auf das Massaker von Huda Jama: „Bei dem Massaker wurden Tausende gefangen genommene Soldaten (darunter slowenische Antikommunisten, Kroaten und deutsche Soldaten) sowie Zivilisten in Schächte geworfen und die Zugänge anschließend mit Beton, Holz und Erde versiegelt. Viele der Opfer starben qualvoll, da sie teilweise nur schwer verletzt, aber lebendig in dem Schacht eingeschlossen wurden.“

Kritik an fehlender öffentlicher Reaktion

Aust kritisiert zudem den Umgang von Medien und Behörden mit Bezugnahmen auf kommunistische Herrscher. „Dazu wird es natürlich keine Podcast-Folgen geben, keine Berichterstattung, keine Einträge in das Märchenbuch des Verfassungsschutzes usw.“, moniert der AfD-Politiker. Öffentliche Bekenntnisse zu kommunistischen Massenmördern würden als „bloße Folklore“ abgetan, so seine Kritik.