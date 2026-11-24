Man muss der österreichischen und der deutschen Bundesregierung eines lassen: Wenn sie schon keine Probleme löst, dann wenigstens möglichst teuer. Der neueste Geniestreich der Einheitsparteien heißt Ruanda. Gemeinsam mit drei weiteren EU-Staaten will man abgelehnte Asylwerber nach Afrika verfrachten. Ein angeblich historischer Durchbruch. Tatsächlich droht ein sündhaft teurer politischer Rohrkrepierer.

Das Projekt ist so ambitioniert wie ein Planschbecken zur Bekämpfung einer Sturmflut. Ganze 100 Menschen sollen zunächst auf fünf Staaten verteilt nach Ruanda überstellt werden. Für Österreich stehen rund 20 Personen im Raum. 2027 wohlgemerkt. Vielleicht. Denn einen unterschriebenen Vertrag gibt es noch gar nicht. Aber dafür schon jede Menge Pressekonferenzen. Die ÖVP beherrscht eben die große Regierungskunst, ungelegte Eier als fertiges Omelett zum zehnfachen Preis zu verkaufen.

Eine Million Euro oder 764 Mindestpensionen?

Jetzt wird es richtig absurd. In Deutschland stehen 20 Millionen Euro für verschiedene Rückführungsmaßnahmen im Raum, darunter das Ruanda-Projekt. Für Deutschland wurden 20 bis 40 Plätze genannt. Österreich wiederum soll für 2027 und 2028 insgesamt 15 Millionen Euro für die Vorbereitung von Rückkehrzentren budgetiert haben. Würde man die deutschen 20 Millionen ausschließlich 20 Überstellungen zurechnen, ergäbe das eine Million Euro pro Person. Keine bestätigte Abschieberechnung, aber eine Zahl, bei der jeder arbeitende Steuerzahler oder Pensionist Schnappatmung bekommen müsste.

Zum Vergleich: Die österreichische sogenannte Mindestpension, genauer der Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende, beträgt 2026 gerade einmal 1.308,39 Euro monatlich. Eine Million Euro entsprechen damit rund 764 monatlichen Mindestpensionen. Oder mehr als 54 vollen Jahresbezügen inklusive Sonderzahlungen. Während heimische Pensionisten jeden Euro zweimal umdrehen müssen, wird über ein Projekt verhandelt, dessen Kosten die Regierung nicht einmal beziffern kann. Sozialpolitik mit der Lupe, Asylpolitik mit dem Geldwerfer.

FPÖ-Chef Herbert Kickl spricht von organisierter Steuergeldvernichtung und einer politischen Nebelgranate. Seine Kritik trifft den entscheidenden Punkt: Was nützt eine Abschiebungspolitik, die möglicherweise Millionen verschlingt, aber nur ein paar Dutzend Menschen betrifft?

Weltmeister im Ankündigen

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz hat das politische Geschäftsmodell der ÖVP bereits bei früheren afrikanischen Rückführungsplänen beschrieben: groß ankündigen, auf 2027 vertrösten, nichts Konkretes liefern. Eine Powerpoint für die Medien statt einer wirksamen Asylpolitik. Auch FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Darmann kritisiert die Inszenierung einzelner Abschiebungen vor laufenden Kameras, während das eigentliche Problem ungelöst bleibt.

Deutschland spielt dasselbe Theater. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt präsentiert Ruanda als migrationspolitische Wende. Dabei scheitern Rückführungen seit Jahren an fehlenden Papieren, mangelnder Kooperation der Herkunftsländer und rechtlichen Hindernissen. Warum ausgerechnet ein millionenschweres Zwischenlager in Afrika diese Probleme lösen soll, bleibt das Geheimnis der Regierung. Das britische Ruanda-Experiment endete bereits als kostspieliges Fiasko. Europa scheint entschlossen, aus fremden Fehlern nichts zu lernen. Hauptsache, der nächste Gipfel findet statt.

Grenzen schützen, statt Flugmeilen sammeln

Die wirksamste Abschiebung ist jene, die durch konsequenten Grenzschutz gar nicht erst notwendig wird. Österreich und Deutschland müssen ihre Asyl- und Migrationspolitik grundlegend ändern. Grenzen wirksam kontrollieren. Illegale Einreisen verhindern. Asylverfahren, soweit rechtlich möglich, außerhalb Europas organisieren. Sozialleistungen auf das notwendige Maß begrenzen. Aufenthaltsrecht konsequent durchsetzen. Keine automatische Verfestigung des Aufenthalts und keine Einbürgerung als bloße Folge eines ursprünglich gestellten Asylantrags.

Wer tatsächlich Schutz benötigt, verdient ein rechtsstaatliches Verfahren. Aber Schutz auf Zeit darf nicht automatisch zum dauerhaften Einwanderungstitel werden. Die europäischen Staaten müssen ihre Anziehungskraft für illegale Migration reduzieren. Nicht durch immer neue Milliardenprogramme, sondern durch klare Regeln und deren Durchsetzung. Und wer ausreisen muss, sollte grundsätzlich direkt in sein Herkunftsland zurückkehren. Eine unterstützte freiwillige Heimreise mit Flugticket und überschaubarer Starthilfe ist vielfach sinnvoller als der teure Umweg über Ruanda. Wo Herkunftsstaaten die Rücknahme verweigern, braucht es politischen und wirtschaftlichen Druck statt diplomatischer Bittstellerei.

Wenn sogar Sozialdemokraten von Bevölkerungsaustausch sprechen

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung in Dänemark. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, immerhin Sozialdemokratin, erklärte jüngst, sie sei keine Anhängerin eines großen Bevölkerungsaustauschs. Sie fordert eine starke dänische Mehrheitskultur. Ein politisches Erdbeben. Begriffe, die im deutschsprachigen Raum regelmäßig Empörungsrituale bei der Linksblase auslösen, verwendet plötzlich eine sozialdemokratische Regierungschefin. Die demografischen und kulturellen Folgen von Migration sind längst Gegenstand einer europäischen Debatte, die sich nicht mehr mit moralischen Etiketten und linken Shitstorms beenden lässt. Remigration muss dabei konkret heißen: rechtsstaatliche Rückführung Ausreisepflichtiger, konsequente Abschiebung ausländischer Straftäter im rechtlich zulässigen Rahmen und geförderte freiwillige Rückkehr. Selbstverständlich nicht pauschale Maßnahmen gegen rechtmäßig hier lebende Menschen, die ihren Beitrag leisten.

Das Sozialboot ist voll

Österreich und Deutschland kämpfen mit angespannten Budgets, teurem Wohnraum, überlasteten Kommunen und erheblichen Integrationsproblemen. Zusätzliche ungesteuerte Migration verschärft dort den Druck, wo staatliche Leistungen schon heute an ihre Grenzen stoßen. Die Politik erinnert an einen Kapitän auf der Titanic, der angesichts des eindringenden Wassers zusätzliche Touristen an Bord nimmt, neue Löcher in den Rumpf bohrt und anschließend stolz eine Arbeitsgruppe zur Beschaffung von Rettungswesten präsentiert.

Wer den Sozialstaat erhalten will, muss seine Leistungsfähigkeit schützen. Wer Rückkehrpflichten konsequent durchsetzt und weitere illegale Zuwanderung begrenzt, kann öffentliche Haushalte entlasten. Wer remigriert, den Staat saniert. Zumindest teilweise und mit Abschreckung als Zukunftsinvestition. Aber wer Millionen für symbolische Abschiebungen ausgibt, saniert höchstens die Kassen internationaler Projektbetreiber.

Österreich braucht keinen sündteuren Umweg über Ruanda. Deutschland ebenso wenig. Es braucht eine Migrationspolitik, die Grenzen schützt, Entscheidungen durchsetzt und freiwillige Heimkehr ermöglicht. Denn eine Regierung, die 20 Abschiebungen als historischen Durchbruch verkauft, hat nicht die Kontrolle zurückgewonnen. Sie hat nur die Dimension des eigenen Scheiterns um 20 Personen verkleinert.