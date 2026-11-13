Europa: Ein Riese, der sich selbst nicht ernst nimmt

Ein portugiesischer X-Nutzer (vormals Twitter) hat mit einem Post für internationales Aufsehen gesorgt. Er schreibt: „500 Millionen Europäer erwarten von 300 Millionen Amerikanern Schutz vor 120 Millionen Russen, die nicht einmal 40 Millionen Ukrainer besiegen. Gleichzeitig merken sie nicht, dass sie von 2 Milliarden Muslimen erobert werden, die behaupten, von 9 Millionen Israelis verfolgt zu werden.“ Abgesehen davon, dass die Zahlen nicht exakt stimmen, birgt diese These doch genug unangenehme Wahrheit für Europa in sich. Es lohnt sich also, genauer hinzusehen.

Europas militärische Stärke wird unterschätzt

450 Millionen Europäer verlassen sich auf den militärischen Schutz von 340 Millionen Amerikanern. Doch ein Blick auf die tatsächlichen Streitkräfte zeigt ein überraschendes Bild: Bei Panzern, Artillerie und Soldaten ist Europa den USA keineswegs unterlegen. Das Problem liegt woanders. Der Kontinent bringt seine gewaltigen militärischen Ressourcen nicht auf die Straße.

Eine zugespitzte geopolitische Rechnung bringt Europas sicherheitspolitische Schieflage auf den Punkt. Hunderte Millionen Europäer erwarten von Amerika Schutz vor Russland, obwohl Europa selbst über gewaltige militärische Ressourcen verfügt. Jahrzehntelang hat man sich auf den amerikanischen Schutzschirm verlassen, während die eigene Verteidigungsfähigkeit vernachlässigt wurde. Doch stimmt überhaupt das Bild vom militärisch übermächtigen Amerika und dem schwachen Europa?

Ein Blick auf die Zahlen sorgt für eine Überraschung. Die 27 EU-Staaten verfügen gemeinsam über mehr als 1,3 Millionen aktive Soldaten. Damit bewegen sie sich auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten. Bei den Reservisten ist Europas Vorsprung sogar noch größer. Auch bei den schweren Landstreitkräften sieht die Bilanz keineswegs so aus, wie man angesichts der politischen Abhängigkeit vermuten könnte.

Bei Panzern und Artillerie liegt Europa vorne

Laut Europäischer Verteidigungsagentur verfügen die EU-Staaten über rund 4.214 Kampfpanzer. Die USA kommen auf 2.640. Bei der Artillerie mit 155-Millimeter-Systemen liegt Europa mit 1.873 gegenüber 1.542 ebenfalls vorne. Noch deutlicher fällt der Vergleich bei den Schützenpanzern aus: 5.806 in der EU gegenüber 3.288 in den Vereinigten Staaten. Europa ist also keineswegs ein militärischer Zwerg. Im Gegenteil. Bei wesentlichen konventionellen Waffensystemen besitzt es sogar einen zahlenmäßigen Vorsprung.

Anders sieht es in der Luft aus. Hier haben die Vereinigten Staaten mit 2.854 Kampfflugzeugen gegenüber 1.362 europäischen Maschinen einen deutlichen Vorsprung. Besonders dramatisch ist die Differenz bei der militärischen Logistik. Bei Tank- und Transportflugzeugen stehen 1.210 amerikanische Maschinen lediglich 247 europäischen gegenüber. Auch bei den U-Booten liegen die USA mit 66 gegenüber 47 vorne. Bei Fregatten und Zerstörern sind beide Seiten zahlenmäßig nahezu gleichauf.

Die amerikanische Überlegenheit zeigt sich vor allem dort, wo militärische Macht über große Entfernungen eingesetzt werden muss. Elf amerikanische Superflugzeugträger, eine gewaltige nukleare Abschreckung, globale Satellitenaufklärung, strategischer Lufttransport und eine integrierte militärische Führungsstruktur verschaffen Washington Fähigkeiten, die Europa nicht annähernd in gleichem Umfang besitzt. Nicht unbedingt die Menge des vorhandenen Kriegsmaterials, sondern die Fähigkeit und der Wille, es geschlossen, schnell und weltweit einzusetzen, ist das Problem.

Nationale Alleingänge schwächen Europas Streitkräfte

Die europäischen Streitkräfte sind auf 27 nationale Verteidigungsapparate verteilt. Unterschiedliche Waffensysteme, nationale Beschaffungsprogramme, parallele Strukturen und fehlende gemeinsame Einsatzplanung kosten Geld, Zeit und Schlagkraft. Während die USA aus einem weitgehend einheitlichen militärischen Apparat agieren, muss Europa erst mühsam koordinieren, abstimmen und gemeinsame Lösungen finden. Ein Panzerbestand ist noch keine einsatzfähige Armee.

Das Ergebnis ist paradox. Europa verfügt über eine gewaltige wirtschaftliche und militärische Basis, ist aber bei entscheidenden Fähigkeiten weiterhin von Washington abhängig. Gleichzeitig wird Russland als Bedrohung wahrgenommen, obwohl die europäischen NATO-Staaten gemeinsam über enorme konventionelle Ressourcen verfügen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat zudem gezeigt, dass Moskau trotz zahlenmäßiger Überlegenheit enorme Schwierigkeiten hat, seine militärischen Ziele durchzusetzen. Das ist kein Grund zur Entwarnung, sondern ein Auftrag zur europäischen Selbstbehauptung.

Europas Sicherheit beginnt auch im Inneren

Doch während die Politik über Verteidigungsausgaben, Rüstungsprogramme und amerikanische Sicherheitsgarantien diskutiert, wird eine andere Herausforderung häufig nur halbherzig behandelt. Die innere Stabilität Europas. Die Folgen unkontrollierter Migration, gescheiterter Integration, wachsender Parallelgesellschaften und islamistischen Extremismus lassen sich nicht mit Panzern und Kampfflugzeugen lösen. Sie verlangen eine ebenso klare politische Strategie. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, eine Religion mit Extremismus gleichzusetzen, sondern demokratische Grundwerte und die Rechtsordnung konsequent zu verteidigen.

Europa muss endlich begreifen, dass Sicherheit mehr bedeutet als der Schutz seiner Außengrenzen durch fremde Streitkräfte. Ein Kontinent, der wirtschaftlich zu den stärksten der Welt gehört und bei wesentlichen militärischen Fähigkeiten mit den USA mithalten kann, darf nicht dauerhaft in der Rolle eines sicherheitspolitischen Bittstellers verharren.

Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Verbündeter. Aber sie dürfen nicht Europas Ersatz für eine eigene Strategie sein. Wer über 4.000 Kampfpanzer, Millionen Soldaten und eine hochentwickelte industrielle Basis verfügt, muss auch den politischen Willen aufbringen, daraus tatsächliche Handlungsfähigkeit zu machen. Europas Schwäche ist nicht in erster Linie eine Frage der Ressourcen. Es ist eine Frage der politischen Führung, der Entschlossenheit und des Selbstbewusstseins. Ein Kontinent, der seine eigene Stärke nicht organisiert, wird auch von anderen nicht ernst genommen.

Auf den Weltmeeren fehlt Europa die Schlagkraft

Besonders deutlich wird Europas strategische Zurückhaltung auf den Weltmeeren. Die Vereinigten Staaten verfügen über elf nuklear angetriebene Superflugzeugträger, mit denen sie praktisch überall auf der Welt innerhalb kurzer Zeit militärische Luftmacht entfalten können. Europa hingegen besitzt keine vergleichbare Flotte. Zwar verfügen Frankreich über die Charles de Gaulle, Großbritannien über zwei Flugzeugträger und Italien sowie Spanien über kleinere trägerfähige Schiffe. Doch das ist kein annähernd gleichwertiges Instrument globaler Machtprojektion. Es fehlt nicht nur an der Zahl und Größe der Träger, sondern auch an den dazugehörigen Begleitschiffen, Versorgungskapazitäten, Flugzeugen und einer dauerhaft verfügbaren Einsatzorganisation.

Das ist mehr als eine technische Lücke. Ein Flugzeugträger ist ein politisches Machtinstrument. Wer einen solchen Verband in den Persischen Golf, vor die Küste Afrikas oder in den Indopazifik entsenden kann, demonstriert nicht nur militärische Stärke, sondern auch die Fähigkeit, eigene Interessen weit außerhalb des eigenen Territoriums durchzusetzen. Wer diese Fähigkeit nicht besitzt, muss im Ernstfall auf die Präsenz und Unterstützung anderer Mächte zurückgreifen.

Genau darin zeigt sich die jahrzehntelange strategische Ausrichtung Europas. Während Washington seine militärische Infrastruktur auf weltweite Einsatzfähigkeit ausgerichtet hat, konzentrierten sich die europäischen Staaten überwiegend auf nationale Streitkräfte und die Verteidigung des eigenen Kontinents. Die amerikanische Marine übernahm damit auch eine Aufgabe, die Europa selbst kaum erfüllen kann. Die militärische Absicherung seiner Interessen auf den Weltmeeren. Das muss keine bewusste Entscheidung gegen internationale Verantwortung gewesen sein. Es war aber eine politische Prioritätensetzung mit langfristigen Folgen. Europa hat sich an den amerikanischen Schutzschirm gewöhnt und dafür auf den Aufbau eigener globaler militärischer Fähigkeiten weitgehend verzichtet.

Die Konsequenz ist heute sichtbar. Wenn Washington seine Kräfte künftig stärker in den Indopazifik verlagert oder sich aus einzelnen internationalen Konflikten heraushält, kann Europa nicht einfach einspringen. Es fehlen dafür nicht nur Flugzeugträger, sondern auch strategische Aufklärung, Luftbetankung, Fernaufklärung, weitreichende Präzisionswaffen und die logistische Infrastruktur für längere Einsätze. Das IISS weist genau auf diese strukturellen Defizite hin. Europa ist wirtschaftlich eine Weltmacht, seine militärische Reichweite entspricht diesem Anspruch aber bislang nicht.

Europa ist weder zu klein noch zu arm noch zu schwach, um seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Es verfügt über Soldaten, Industrie, Technologie und enorme wirtschaftliche Möglichkeiten. Was fehlt, ist eine Politik, die daraus ein geschlossenes Konzept macht. Der Kontinent hat sich über Jahrzehnte daran gewöhnt, seine Sicherheit zu delegieren und seine inneren Probleme zu beschwichtigen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Europa stark genug wäre. Sie lautet, ob seine politische Führung endlich bereit ist, diese Stärke auch einzusetzen.