Was derzeit rund um den angekündigten „Fertilizer Action Plan“ der EU diskutiert wird, ist weit mehr als eine technische Detailfrage für Agrarpolitiker oder Chemiekonzerne. Es geht um nichts Geringeres als die Frage, ob Europa und damit auch Österreich in Zukunft noch in der Lage sein wollen, die eigene Lebensmittelproduktion auf einem stabilen Niveau zu halten — oder ob man sich sehenden Auges in eine immer größere Abhängigkeit von Importen treiben lässt.

Denn Düngemittel sind keine Randerscheinung moderner Landwirtschaft, sondern eine ihrer zentralen Grundlagen. Ohne eine ausreichende Versorgung mit Stickstoff, Phosphor und Kalium sinken die Erträge. Felder werfen weniger ab, die Produktionskosten steigen, und am Ende wird weniger Nahrung erzeugt. Wer so tut, als wäre Dünger bloß ein industrielles Vorprodukt unter vielen, verkennt die Realität am Acker. Dünger ist ein entscheidender Faktor für Ernteerträge, und Ernteerträge sind wiederum die Grundlage für leistbare Lebensmittel und Versorgungssicherheit.

Belastung für die Düngemittelproduktion

Genau deshalb ist die aktuelle Entwicklung so brisant. Seit Jahren belastet die europäische Klima- und Regulierungsarchitektur energieintensive Industrien massiv. Die Düngemittelproduktion gehört zu jenen Bereichen, die von hohen Energiepreisen, CO2-Kosten und bürokratischen Zusatzbelastungen besonders hart getroffen werden. Wenn in dieser Situation nun auch noch Maßnahmen diskutiert werden, die den Konkurrenzdruck durch billigere Importe erhöhen, dann ist das keine kluge Marktöffnung, sondern ein weiterer Schlag gegen die heimische und europäische Produktion.

„Zusätzlich möchte ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig die ohnehin schon angeschlagene Düngemittelindustrie in Österreich offenbar endgültig zerstören“, findet der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider klare Worte für den Vorschlag Totschnigs, den EU-CO2-Strafzoll CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) für Düngemittelimporte aus Drittstaaten wie Weißrussland auszusetzen. Mit dem CBAM werden bestimmte Güter aus Drittstaaten mit einem Strafzoll belegt, wenn sie dort wegen fehlender Umweltauflagen viel billiger als in der EU produziert werden.

Widersprüchliche Politik

Besonders problematisch ist dabei die politische Schieflage: Einerseits verteuert man die Produktion im eigenen Raum durch ideologisch motivierte Auflagen immer weiter, andererseits denkt man darüber nach, ausländische Anbieter durch Ausnahmen oder Abschwächungen zusätzlicher Schutzmechanismen zu begünstigen. Das ist wirtschaftspolitisch widersprüchlich und agrarpolitisch gefährlich. Wer heimische Produzenten mit hohen Kosten belastet, darf nicht im selben Atemzug den Schutz vor billigerer Konkurrenz aus Drittstaaten aufweichen.

Noch schwerer wiegt jedoch die strategische Dimension. Österreich ist bei der Lebensmittelversorgung keineswegs in allen Bereichen autark. Gerade bei pflanzlichen Produkten ist die Eigenversorgungsfähigkeit nur teilweise gegeben. Das bedeutet: Jede Schwächung der heimischen Landwirtschaft und ihrer Vorstufen verschärft die Importabhängigkeit. Und Abhängigkeit mag in stabilen Zeiten oft bequem erscheinen — in Krisenzeiten wird sie zum Risiko.

Wachsende Abhängigkeit von globalen Märkten

Die vergangenen Jahre hätten eigentlich als Warnung reichen müssen. Pandemie, Krieg, Lieferkettenprobleme und Energiekrise haben deutlich gemacht, wie schnell internationale Märkte aus dem Gleichgewicht geraten können. Wer dann nicht ausreichend selbst produzieren kann, zahlt den Preis: mit höheren Kosten, größerer Unsicherheit und geringerer Handlungsfreiheit. Versorgungssicherheit beginnt daher nicht erst im Supermarktregal, sondern viel früher — bei Energie, Industrie, Landwirtschaft und eben auch bei Düngemitteln.

Nahrungsmittelknappheit bedeutet im europäischen Kontext nicht zwangsläufig sofort leere Regale. Aber sie beginnt schleichend: mit sinkenden Erträgen, steigenden Produktionskosten, wachsender Importabhängigkeit und kräftig steigenden Lebensmittelpreisen. Was zunächst als Belastung für Bauern erscheint, trifft am Ende die gesamte Bevölkerung. Wenn Ernten zurückgehen oder teurer produziert werden, wird Essen teurer. Und wenn ein Land in entscheidenden Bereichen nicht mehr ausreichend selbst vorsorgen kann, verliert es ein Stück wirtschaftlicher und politischer Souveränität.

Versorgungssicherheit statt Ideologie

Gerade deshalb ist es zu wenig, an den Symptomen herumzudoktern. Was es bräuchte, wäre eine Politik, die Versorgungssicherheit wieder ernst nimmt. Dazu gehört, die Landwirtschaft nicht ständig mit neuen Lasten zu überziehen. Dazu gehört aber auch, die industrielle Basis zu erhalten, die für diese Landwirtschaft unverzichtbar ist. Wer den Green Deal in seiner jetzigen Form zur unantastbaren Heilslehre erklärt, ignoriert die realen Folgen für Produktion, Wettbewerbsfähigkeit und Lebenshaltungskosten.

Man kann Klimaschutz wollen, ohne die Grundlagen der eigenen Versorgung zu ruinieren. Man kann Umweltziele verfolgen, ohne Bauern, Industrie und Konsumenten gleichzeitig unter Druck zu setzen. Was aber nicht funktioniert, ist ein Kurs, der ideologische Symbolpolitik über wirtschaftliche Vernunft stellt. Genau dieser Eindruck drängt sich in der europäischen Düngemittelpolitik immer stärker auf.

Am Ende ist die Frage einfach: Will Österreich auch künftig in der Lage sein, einen wesentlichen Teil seiner Lebensmittel selbst zu erzeugen, oder begnügt man sich damit, immer abhängiger von ausländischen Märkten zu werden? Wer die Eigenversorgung stärken will, darf Düngemittel nicht als Nebensache behandeln. Sie sind ein Schlüssel zur Ernte, zur Preisstabilität und zur Krisenfestigkeit des Landes.