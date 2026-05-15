Die Schlagzeile klang nach einem Zerwürfnis. Jordan Bardella, Vorsitzender des Rassemblement National (RN) und designierter Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahl 2027, distanzierte sich öffentlichkeitswirksam von der AfD. Zu viele Positionen der AfD seien mit den Grundsätzen des RN unvereinbar. Die deutschen Medien griffen dies erwartungsgemäß dankbar auf und werteten es als Beleg dafür, dass selbst die europäische Rechte ihre deutschen Geschwister für zu radikal befinde. Wer Bardellas Worte jedoch als spontanen Ausdruck politischer Überzeugung liest, hat die Grammatik professioneller Parteiführung nicht verstanden. Was hier stattfand, war kein Bruch, sondern eine Inszenierung – präzise kalkuliert, auf Paris gerichtet, nicht auf Berlin.

Es lohnt sich, kurz bei dieser Person innezuhalten. Im Vergleich zu früheren oder anderen rechten Franzosen ist Bardella nicht als notorischer Deutschenhasser bekannt, bei dem die Abneigung gegen die östlichen Nachbarn tief verankert wäre. Die deutsch-französische Rechte verbindet strukturell mehr, als sie trennt: in der Migrationsfrage, in der Skepsis gegenüber den Zentralisierungsinstinkten Brüssels und in der Überzeugung, dass die liberalen Parteikartelle des Kontinents die legitimen Interessen ihrer Bevölkerungen systematisch hintanstellen. Zwischen dem, was Bardella sagt, und dem, was er meint, besteht eine Diskrepanz, die zwangsläufig deutlich wird, wenn man seine Aussagen vor diesem Hintergrund liest. Diese Diskrepanz ist kein Versehen. Sie ist Methode.

Der Schein der Ideologie

Die Zeitlichkeit politischer Kommunikation entspricht nicht dem Takt des Nachrichtenzyklus. Eine Präsidentschaftswahl, die noch ein Jahr entfernt ist, ist für einen Parteichef in Wirklichkeit bereits heute eröffnet. Das Feld der Deutung wird längst verloren, wenn erst im eigentlichen Wahlkampf auf Angriffe reagiert wird. Bardella nutzt diese Möglichkeit präventiv. Indem er jetzt Klarheit schafft, entzieht er seinen Gegnern – den Macronisten, der Linken und dem gesamten linksliberalen Medienapparat – ein Argument, bevor es überhaupt formuliert ist: jenes der zu engen Nähe zur deutschen Rechten. Diese gilt in Frankreich aus historischen und politischen Gründen als besonders schwere Hypothek.

Dabei verdient die inhaltliche Substanz dieser Distanzierung eine nüchterne Überprüfung – und hält dieser kaum stand. Bardella berief sich unter anderem auf die migrationspolitischen Positionen der AfD, die er für unvereinbar mit den Grundsätzen des RN hält. In der deutschen Berichterstattung wird in diesem Zusammenhang regelmäßig der Begriff der „Remigration“ verwendet – als Chiffre für eine angeblich extremistische, im demokratischen Spektrum nicht tolerierbare Forderung. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff, wenn man seine mediale Aufladung berücksichtigt?

Was der RN in Wahrheit fordert

Remigration bezeichnet, reduziert auf ihren politischen Kerngehalt, die Rückführung abgelehnter Asylbewerber, die Begrenzung der dauerhaften Niederlassung ohne rechtliche Grundlage sowie eine Politik, die Zuwanderung an die tatsächliche Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft koppelt. Der RN fordert unter anderen Etiketten substanziell dasselbe: eine konsequente Rückführungspolitik, die Wiederherstellung des nationalen Vorrangs bei sozialen Leistungen und ein restriktives Staatsangehörigkeitsrecht. Die Differenz zwischen dem RN und AfD liegt in diesem Punkt weniger in der Sache als in der Sprache, also der semantischen Verpackung. So wird dem einen erlaubt, als salonfähig zu gelten, während der andere als radikal etikettiert wird. Diese Asymmetrie ist kein Naturgesetz. Sie ist politisch erzeugt, medial gepflegt und parteipolitisch instrumentalisiert.

Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang der Blick auf die FPÖ. Den RN kooperiert mit der FPÖ – programmatisch, institutionell und freundschaftlich. Dabei gehört Remigration zu den erklärten Kernforderungen der Freiheitlichen, und zwar ohne semantische Abfederung oder terminologische Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Remigration also der eigentliche Trennungsgrund zur AfD wäre, müsste die Kooperation mit Wien längst beendet sein. Sie ist es nicht. Der Widerspruch belegt: Das Problem ist nicht der Inhalt, sondern die Herkunft. Die AfD ist in einem anderen medialen und politischen Kontext verortet, nämlich in Deutschland, wo bestimmte Begriffe und Debatten eine eigene Dynamik entwickeln und eine Strahlkraft entfalten, die ihre sachliche Bedeutung bei Weitem übersteigt.

Die Logik der dédiabolisation – und ihre Grenzen

Bardellas Manöver lässt sich in die längere Parteigeschichte des RN einordnen. Marine Le Pen hat über zwei Jahrzehnte hinweg systematisch an der Entradikalisierung des RN gearbeitet, um ihn von einer als extremistisch wahrgenommenen Bewegung zu einer regierungsfähigen, staatstragenden Kraft zu transformieren. Dieser Prozess der „dédiabolisation“ war nicht immer leicht von echten inhaltlichen Revisionen zu unterscheiden, da die Übergänge zwischen taktischer Anpassung und programmatischer Veränderung in der Geschichte des RN fließend sind. Bardella setzt diese Strategie fort und verleiht ihr eine neue europäische Dimension: Er positioniert den RN nicht nur innerhalb Frankreichs, sondern als moderates Zentrum einer heterogenen europäischen Rechtsfamilie.

Das ist politisch nicht unklug, hat aber einen Preis. Wer die mediale Deutungshoheit über Begriffe und Parteien nämlich als gegeben akzeptiert, ohne sie zu hinterfragen, operiert innerhalb von Spielregeln, die er eigentlich überwinden möchte. Bardellas Distanzierung ist in gewisser Weise eine Kapitulation vor dem gegnerischen Framing, da sie implizit bestätigt, dass bestimmte Haltungen disqualifizierend sind, ohne zu hinterfragen, warum das so sein soll und wer von dieser Setzung profitiert. Das ist das strukturelle Paradox einer Partei, die das System herausfordern will, indem sie sich an dessen Spielregeln anpasst.

Hinzu kommt eine subtilere Ironie. Dass Bardella die Notwendigkeit sieht, sich überhaupt an der AfD abzuarbeiten, ist ein unfreiwilliges Kompliment an deren politisches Gewicht. Man grenzt sich nicht von Bedeutungslosem ab. Wer die AfD so prominent als Referenzpunkt behandelt, gibt ihr eine europäische Relevanz, die ihr andere am liebsten absprächen.

Was nun zu tun ist: leise Brücken statt laute Reaktionen

Die AfD steht vor der Frage, wie sie auf Bardellas Worte reagieren soll. Die naheliegende Versuchung – öffentlicher Widerspruch, empörte Richtigstellungen, medienwirksame Gegendarstellung – wäre jedoch ein taktischer Fehler. Dadurch würde genau die Dramatisierung produziert, die Bardella zu vermeiden sucht, und den RN würden unnötig unter Druck gesetzt. Wer laut auf eine Inszenierung reagiert, macht sie real.

Klüger ist es, im Stillen das zu tun, was möglich ist: bestehende Kommunikationskanäle zum RN offenzuhalten, bestehende Missverständnisse in diskreter Diplomatie auszuräumen und das gemeinsame programmatische Fundament zu stärken, ohne es medienwirksam auszustellen. Ein nüchterner Vergleich zeigt, dass die europäische Rechte in Gesellschaftspolitik, Wirtschaftsordnung und außenpolitischer Orientierung tatsächlich heterogen ist. So ist der RN gesellschaftspolitisch liberaler als die AfD oder die italienischen Fratelli d'Italia. Die Wirtschaftsprogramme divergieren, und auch in geopolitischen Fragen gibt es Unterschiede. Das sind reale Differenzen und es wäre intellektuell unredlich, sie zu leugnen. Sie sind jedoch keine ideologischen Abgründe, sondern Ausdruck jener Vielfalt, die nationale Parteiensysteme naturgemäß produzieren.

Kalkül und Konsequenz

Was die europäische Rechtsfamilie zusammenhält, ist weder ein gemeinsamer Parteikongress, noch ein einheitliches Programm oder eine transnational abgestimmte Ideologie. Es ist ein geteiltes Gespür für das Ungenügen des liberalen Konsenses, für die Erschöpfung einer politischen Ordnung, die auf Masseneinwanderung, Kulturrelativismus, bürokratischer Entmündigung sowie transatlantischer Bevormundung basiert und die Fragen, die Millionen Europäer umtreiben, systematisch als illegitim behandelt. Auf diesem Fundament kann aufgebaut werden – sofern man es nicht durch performative Abgrenzungen von innen sprengt.

Bardellas Distanzierung von der AfD ist weder ein Zeichen eines Bruchs noch einer echten politischen Differenz. Sie ist ein Zeichen politischer Professionalität und spiegelt zugleich die Bedingungen wider, unter denen eine Partei wie der RN in Frankreich operiert: permanente Beobachtung, permanenter Verdacht und permanente Kommunikationsnotwendigkeit nach innen und außen. Wer diese Doppelbewegung versteht, wird Bardellas Worte nicht für das nehmen, was sie vorgeben zu sein: eine inhaltliche Abrechnung. Er wird sie als das erkennen, was sie sind: eine taktische Geste im langen Vorspiel einer Wahl, die 2027 über die politische Zukunft Frankreichs entscheidet. Berlin kommt darin allenfalls als Kulisse vor. Der eigentliche Adressat sitzt in Paris.