New York. – In New York soll ein Mann einen 76-jährigen Pensionisten in einer U-Bahn-Station eine Treppe hinuntergestoßen und tödlich verletzt haben, obwohl er zuvor bereits mehrfach festgenommen worden war. Besonders brisant: Nach einem früheren Angriff desselben Verdächtigen hatte eine junge Frau bewusst darauf verzichtet, die Strafverfolgung voranzutreiben, da sie nach eigenen Angaben „nicht noch einen schwarzen Mann ins Gefängnis bringen“ wollte.

Der 32-jährige Rhamell Burke steht im Verdacht, den pensionierten Lehrer Ross Falzone am vergangenen Donnerstagabend in Manhattan attackiert zu haben. Laut Ermittlern stieß er den 76-Jährigen in der Station an der 18th Street die Treppe hinunter. Falzone erlitt dabei schwerste Verletzungen, darunter ein Schädel-Hirn-Trauma, Wirbelsäulenverletzungen und gebrochene Rippen. Er starb wenige Stunden später im Bellevue Hospital, wie die New York Post berichtet.

Frau verzichtete nach U-Bahn-Angriff auf Anzeige

Bereits Anfang April soll Burke zwei Fahrgäste in der New Yorker U-Bahn angegriffen haben. Eine 23-jährige Frau schilderte der Zeitung, der Mann habe zunächst versucht, mit ihr und ihrem Freund ins Gespräch zu kommen. Als die beiden den Waggon wechseln wollten, sei er ihnen gefolgt. Burke soll zunächst den Begleiter der Frau in den Rücken getreten und anschließend die junge Frau am Hinterkopf gepackt haben. Laut ihren Angaben versuchte er, sie zu Boden zu stoßen. Sie habe sich jedoch gewehrt und gemeinsam mit ihrem Freund flüchten können. Auch nachdem sie den Zug verlassen hatten, soll Burke sie weiter verfolgt haben. Nur weil sich Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe befanden, konnte die Situation rasch beendet werden. Die Polizei nahm den Mann noch vor Ort fest. Trotz des Vorfalls entschied sich die Frau später gegen eine weitere Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Rückblickend sagte sie, dass sie diese Entscheidung bereue.

Wenige Stunden vor der tödlichen Attacke auf Falzone war Burke der Polizei zufolge noch in psychiatrischer Behandlung. Der Mann war am vergangenen Donnerstagnachmittag vor einem Polizeigebäude in Manhattan durch sein auffälliges Verhalten aufgefallen. Beamte brachten ihn daraufhin zur Untersuchung ins Bellevue Hospital. Nach Angaben der Polizei wurde er dort in die psychiatrische Notaufnahme eingeliefert, jedoch bereits etwa eine Stunde später wieder entlassen. Die Behörden prüfen derzeit, wie es zu dieser Entscheidung kommen konnte.

Überwachungsvideo soll Angriff zeigen

Den Ermittlern zufolge zeigen Überwachungsaufnahmen, wie Burke dem späteren Opfer zunächst folgt, dann plötzlich auf ihn zustürmt und ihn die Treppe hinunterstößt. Anschließend flüchtete der Verdächtige. Auf später veröffentlichten Fahndungsbildern soll er noch das Armband des Krankenhauses getragen haben, aus dem er kurz zuvor entlassen worden war. Am Freitag wurde der 32-Jährige schließlich in der Penn Station festgenommen. Zwei Detectives sollen ihn anhand der Bilder erkannt haben.

Den Angaben der Behörden zufolge war Burke in den vergangenen Monaten mehrfach festgenommen worden, unter anderem wegen Körperverletzung, Einbruchs und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Auch nach dem Angriff Anfang April wurde Anklage wegen Körperverletzung erhoben. Trotzdem kam Burke laut Polizei unter Auflagen wieder auf freien Fuß.