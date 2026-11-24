Dresden. – Die Zahl der behördlich bekannt gewordenen Fälle von Kinderehen in Sachsen hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Während die Landesdirektion Sachsen 2023 und 2024 jeweils fünf Fälle erfasste, waren es im vergangenen Jahr bereits elf. Das geht aus der Antwort des sächsischen Innenministers Armin Schuster (CDU) auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Kirste hervor.

Zwischen 2017 und 2022 lag die Zahl der bekannt gewordenen Fälle jährlich zwischen einem und drei. Insgesamt wurden der Landesdirektion von 2017 bis Ende 2025 32 Fälle bekannt. Mehr als ein Drittel davon entfällt allein auf das vergangene Jahr. Für das Jahr 2026 liegen bislang keine abschließenden Zahlen vor.

Keine zentrale Erfassung von Kinderehen

Von den im Jahr 2025 erfassten Fällen betrafen sieben Paare syrische Staatsangehörige. Bei den übrigen vier handelte es sich um Personen mit afghanischer, iranischer, pakistanischer beziehungsweise tschechischer Staatsangehörigkeit. Die betroffenen Mädchen waren zwischen 15 und 17 Jahre alt. In einem später als Nichtehe eingestuften Fall waren beide Beteiligten erst 15 Jahre alt. In einem weiteren Fall war ein 26-jähriger Syrer mit einer 16-jährigen Landsfrau verheiratet.

Zum Zeitpunkt der Beantwortung der Anfrage befanden sich sechs der elf Fälle noch in Bearbeitung. In zwei davon wurden Anträge auf Aufhebung der Ehe vorbereitet. Drei Fälle wurden durch eine Bestätigung der Ehe abgeschlossen, bei zwei weiteren handelte es sich nach behördlicher Einstufung um Nichtehen.

Wie viele Kinderehen in Sachsen tatsächlich bestehen, lässt sich anhand der vorliegenden Zahlen nicht feststellen. Da im Ausland geschlossene Ehen in Deutschland weder anzeige- noch meldepflichtig sind und es kein zentrales Register gibt, erfahren die Behörden meist erst bei Vorsprachen auf Standes- oder Meldeämtern davon. Auch zur Zahl der rechtskräftig aufgehobenen Kinderehen machte die Staatsregierung keine Angaben. Laut dem Innenministerium müssten dafür 61.259 Gerichtsakten einzeln geprüft werden.

Kinderehen und Rechtslage

Nach deutschem Recht liegt das Mindestalter für eine Eheschließung bei 18 Jahren. Im Ausland geschlossene Ehen, bei denen mindestens eine der Personen jünger als 16 Jahre war, sind in Deutschland unwirksam. Seit einer Gesetzesänderung im Juli 2024 haben die Betroffenen jedoch die Möglichkeit, nach Erreichen der Volljährigkeit erneut vor einem deutschen Standesamt zu heiraten und somit die ursprüngliche Ehe rechtlich wirksam zu machen. Bei Ehen mit 16- oder 17-Jährigen verhält es sich anders. Diese können gerichtlich aufgehoben werden. Darauf kann jedoch verzichtet werden, wenn beide Partner inzwischen volljährig sind und an der Ehe festhalten möchten.

Ob die Eheschließungen freiwillig erfolgten oder die Betroffenen unter Druck gesetzt wurden, wird von den sächsischen Behörden nicht systematisch untersucht. Laut Angaben des Innenministeriums können öffentliche Stellen vor allem dann Unterstützung leisten, wenn sich Betroffene selbst an Behörden oder Hilfseinrichtungen wenden. Beratungsstellen gegen Zwangsverheiratung nach dem Vorbild des baden-württembergischen Programms „Yasemin“ gibt es in Sachsen nach Angaben der Staatsregierung nicht.

AfD wirft Landesregierung Untätigkeit vor

Angesichts der Zahlen kritisierte der kulturpolitische Sprecher der sächsischen AfD-Fraktion, Thomas Kirste, den Umgang der Landesregierung mit Kinderehen. Er verwies auf eine Landtagsdebatte, die seine Fraktion bereits vor zehn Jahren angestoßen hatte, sowie auf Zusicherungen des damaligen CDU-Justizministers Sebastian Gemkow, gegen solche Eheschließungen vorzugehen. „Ich sehe darin einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Menschenrechte. Wir dürfen derartige islamische Unsitten in Deutschland nicht dulden – auch nicht in Ausnahmefällen“, erklärte Kirste. Der von CDU und SPD gebildeten Minderheitsregierung warf der Abgeordnete vor, nicht entschieden genug gegen Kinderehen vorzugehen. In diesem Zusammenhang sprach er sich auch für ein Burka-Verbot aus.