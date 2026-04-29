Europa diskutiert wieder einmal über die Pensionen – genauer gesagt: über deren Kürzung, über längeres Arbeiten, über weniger Leistung für mehr Lebenszeit. Es ist die altbekannte Melodie, nur diesmal in einer besonders schiefen Tonlage. Die Diagnose scheint schnell gestellt: Wir werden älter, also müssen wir länger arbeiten. Punkt. Doch wer genauer hinhört, merkt rasch – hier wird nicht nur gerechnet, hier wird auch politisch manipuliert.

Realität statt Illusion

Ja, es stimmt: Pensionsantritte mit 50, wie sie einst etwa bei den Bundesbahnen üblich waren, sind in einer alternden Gesellschaft schlicht nicht mehr haltbar. Wer das leugnet, verweigert sich der Realität. Das reale Pensionsantrittsalter muss sich den gesetzlichen Rahmenbedingungen annähern – nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen. Denn diese erben bereits jetzt einen Schuldenberg, der so hoch ist, dass er selbst die kühnsten Wachstumsfantasien wie einen schlechten Scherz erscheinen lässt.

Und während die Politik diesen Schuldenberg anhäuft, verschlechtert sich gleichzeitig die Substanz unseres Gemeinwesens: Bildung verliert an Niveau, Infrastruktur verfällt schleichend, wirtschaftliche Dynamik wird durch Überregulierung erstickt, und der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt. Es ist ein paradoxes Schauspiel: Der Staat wird immer größer – und liefert immer weniger.

Ein wachsender Staat, der immer weniger leistet

Doch anstatt diese strukturellen Probleme ehrlich zu benennen, greift das System zu einem altbewährten Trick: Es spielt die Generationen gegeneinander aus. Auf der einen Seite die „Jungen“, die angeblich für die „Alten“ zahlen müssen. Auf der anderen Seite die Pensionisten, die als Kostenfaktor dargestellt werden. Ein künstlich erzeugter Konflikt, der vor allem eines bewirkt: Er lenkt ab. Denn die Pensionisten sind nicht das Problem. Sie haben jahrzehntelang gearbeitet, Steuern gezahlt, dieses Land aufgebaut. Wer sie heute zum Sündenbock erklärt, betreibt nichts anderes als politische Nebelgranaten.

Der wahre Elefant im Raum ist ein System, das längst die Kontrolle über seine eigenen Ausgaben verloren hat. Ein System, das in Österreich hunderttausende Menschen alimentiert, ohne Gegenleistung einzufordern. Ein System, das in Deutschland Millionen in einer dauerhaften Transferabhängigkeit hält. Ein System, das Migration in den Sozialstaat als „Bereicherung“ verkauft, während die Rechnung stillschweigend an die arbeitende Bevölkerung weitergereicht wird.

Der inszenierte Generationenkonflikt

Gleichzeitig fließen Milliarden nach Brüssel, in internationale Projekte, in Kriegsgebiete wie die Ukraine – politische Prioritäten, die offenbar sakrosankt sind. NGOs mit klarer ideologischer Schlagseite werden mit Steuergeld überschüttet, Medienkonzerne erhalten großzügige Förderungen, während kleine und mittlere Unternehmen bis auf den letzten Cent zur Kasse gebeten werden. Wer hier noch von Gerechtigkeit spricht, hat entweder Humor – oder keine Ahnung. Dieses System braucht den Generationenkonflikt wie die Luft zum Atmen. Denn solange sich Jung und Alt gegenseitig misstrauen, stellt niemand die entscheidende Frage: Warum ist der Staat selbst nie Gegenstand ernsthafter Sparüberlegungen?

Milliardenströme und falsche Prioritäten

Dabei liegt genau dort der Schlüssel. Eine freiheitliche Gesellschaft definiert sich nicht über maximale Umverteilung, sondern über klare Prioritäten. Der Staat hat Kernaufgaben: Sicherheit, Rechtsordnung, grundlegende Infrastruktur. Alles darüber hinaus muss kritisch hinterfragt werden. Es ist nicht Aufgabe des Staates, politische NGOs zu finanzieren. Es ist nicht Aufgabe des Staates, milliardenschwere Medienhäuser zu stützen. Und es ist ganz sicher nicht Aufgabe des Staates, sich wie eine Krake in jeden Lebensbereich einzumischen – teuer, ineffizient und zunehmend wirkungslos.

Ein funktionierendes Gemeinwesen braucht ein Sicherheitsnetz – aber kein Dauer-Hängemattensystem. Unterstützung für jene, die sie wirklich brauchen, ist Ausdruck von Solidarität. Dauerhafte Alimentierung ohne Gegenleistung ist hingegen Ausdruck von Kapitulation. Leistung muss wieder zum Grundprinzip werden – nicht das geschickte Abkassieren. Das gilt auch für die Zuwanderung: Wer als gesunder Mensch in ein Land kommt und auch nach Jahren keinen Beitrag leistet, stellt das System infrage. Asyl ist kein Freibrief für Arbeitsverweigerung. Schutz darf kein Ersatz für Eigenverantwortung werden. Und ja, Asylgründe müssen regelmäßig überprüft werden – alles andere wäre politisch naiv.

Zurück zu Kernaufgaben

Unser Staat ist in den letzten Jahrzehnten schleichend zu einem Bankomaten geworden – für Interessengruppen, für Ideologieprojekte, für jene, die das System besser zu nutzen wissen als die, die es finanzieren. Das ist kein Naturgesetz. Das ist das Ergebnis politischer Entscheidungen. Und genau deshalb kann es auch geändert werden. Aber nur, wenn wir aufhören, uns gegenseitig die Schuld zuzuschieben – und beginnen, das System selbst infrage zu stellen.