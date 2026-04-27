„Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes / Werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an.“ Was für Schiller noch höchste Forderung der Menschwerdung war, klingt heute, in Zeiten des Individualismus und der Selbstoptimierung, seltsam unzeitgemäß. Der „Dienst“ begegnet uns nur noch im militärischen Sprachgebrauch, das „Dienen“ nur noch in alten Büchern. Dennoch ist es gerade für Rechte und Konservative immer noch eine Selbstverständlichkeit (oder sollte es sein), sich in den Dienst einer Sache zu stellen, sei es eine Partei oder eine Idee, die beide demselben Ziel dienen: unser Vaterland und unsere Lebensform zu verteidigen.

Im Rahmen der traditionellen Frühjahrstagung in Sirnitz (8. bis 10. Mai 2026) wollen wir deshalb dem „Dienen – über die Zukunft einer Tugend“ widmen. Referieren werden Erik Lehnert (Philosoph und Geschäftsführer), Benedikt Kaiser (Politikwissenschaftler und Berater), Fabian Walch (Historiker, FAV Tirol), Konrad M. Weiß (Autor, Chefredakteur „Der Eckart“, Karolinger Verlag), Thomas Grischany (Historiker, Freiheitliches Bildungsinstitut), Reinhard Teufel (Klubobmann im NÖ-Landtag und Büroleiter von Herbert Kickl) und Christoph Birghan (Mitglied des deutschen Bundestages, Obmann des Deutschen Akademikerverbands).

Programm

Freitag, 8. Mai

15.00 Uhr: Einführung

15.30 Uhr: Erik Lehnert: Die „höchste Lebensform“: Dienst in Preußen

17.00 Uhr: Christoph Birghan: Akademiker in die Pflicht! Wie gewinnen wir klugen Nachwuchs?

18.30 Uhr: Abendessen

20.00 Uhr: Offener Abend

Samstag, 9. Mai

09.00 Uhr: Benedikt Kaiser: Werte, Wissen, Weltanschauung — Leitlinien eines Jungpolitikers

10.45 Uhr: Rainhard Teufel: Österreich dienen. An der Seite Kickls

12.30 Uhr: Mittagessen

13.30 Uhr: Freizeit

15.30 Uhr: Thomas Grischany: Rechtsextremismus und FBI (Freiheitliches Bildungsinstitut). Der Kampf gegen linke Kampagnen

17.00 Uhr: Oswald Spengler Abend: Der Seele dienen - Über Kunst bei Oswald Spengler (zum 90. Todestag)

18.30 Uhr: Abendessen

20.00 Uhr: offener Abend

Sonntag, 10. Mai

09.30 Uhr: Fabian Walch: Das hochmittelaterliche Prinzip des consilium et auxilium im Kontext der Königsmacht?

11.00 Uhr: Konrad Weiss: Das Gefolge oder der Hofstaat

12.30 Uhr: Mittagessen und Ende

Zu den Veranstaltungsdetails

Ort: Schloss Schloss Albeck, Schlossweg 5, 9571 Sirnitz

Die Veranstaltung findet somit bei herrlichem Ambiente statt.

Die Akademie findet von Freitag, 8. Mail 2026 (erster Vortrag 15:00 Uhr) bis Sonntag, 10. April 2025 (letzter Vortrag endet planmäßig um 12:30 Uhr) statt.

Teilnahmegebühr:

Schüler, Studenten, Präsenzdiener: € 209,- für zwei Übernachtungen inkl. Vollpension

⁠Verdiener: € 259,- für zwei Übernachtungen inkl. Vollpension

Tageskarte möglich: € 45 ohne Essen (Mittag- und Abendessen optional)

Einzelzimmerzuschlag € 30,- für zwei Nächte bitte mitüberweisen.