„Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes / Werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an.“ Was für Schiller noch höchste Forderung der Menschwerdung war, klingt heute, in Zeiten des Individualismus und der Selbstoptimierung, seltsam unzeitgemäß. Der „Dienst“ begegnet uns nur noch im militärischen Sprachgebrauch, das „Dienen“ nur noch in alten Büchern. Dennoch ist es gerade für Rechte und Konservative immer noch eine Selbstverständlichkeit (oder sollte es sein), sich in den Dienst einer Sache zu stellen, sei es eine Partei oder eine Idee, die beide demselben Ziel dienen: unser Vaterland und unsere Lebensform zu verteidigen.
Im Rahmen der traditionellen Frühjahrstagung in Sirnitz (8. bis 10. Mai 2026) wollen wir deshalb dem „Dienen – über die Zukunft einer Tugend“ widmen. Referieren werden Erik Lehnert (Philosoph und Geschäftsführer), Benedikt Kaiser (Politikwissenschaftler und Berater), Fabian Walch (Historiker, FAV Tirol), Konrad M. Weiß (Autor, Chefredakteur „Der Eckart“, Karolinger Verlag), Thomas Grischany (Historiker, Freiheitliches Bildungsinstitut), Reinhard Teufel (Klubobmann im NÖ-Landtag und Büroleiter von Herbert Kickl) und Christoph Birghan (Mitglied des deutschen Bundestages, Obmann des Deutschen Akademikerverbands).
Programm
Freitag, 8. Mai
15.00 Uhr: Einführung
15.30 Uhr: Erik Lehnert: Die „höchste Lebensform“: Dienst in Preußen
17.00 Uhr: Christoph Birghan: Akademiker in die Pflicht! Wie gewinnen wir klugen Nachwuchs?
18.30 Uhr: Abendessen
20.00 Uhr: Offener Abend
Samstag, 9. Mai
09.00 Uhr: Benedikt Kaiser: Werte, Wissen, Weltanschauung — Leitlinien eines Jungpolitikers
10.45 Uhr: Rainhard Teufel: Österreich dienen. An der Seite Kickls
12.30 Uhr: Mittagessen
13.30 Uhr: Freizeit
15.30 Uhr: Thomas Grischany: Rechtsextremismus und FBI (Freiheitliches Bildungsinstitut). Der Kampf gegen linke Kampagnen
17.00 Uhr: Oswald Spengler Abend: Der Seele dienen - Über Kunst bei Oswald Spengler (zum 90. Todestag)
18.30 Uhr: Abendessen
20.00 Uhr: offener Abend
Sonntag, 10. Mai
09.30 Uhr: Fabian Walch: Das hochmittelaterliche Prinzip des consilium et auxilium im Kontext der Königsmacht?
11.00 Uhr: Konrad Weiss: Das Gefolge oder der Hofstaat
12.30 Uhr: Mittagessen und Ende
Zu den Veranstaltungsdetails
Ort: Schloss Schloss Albeck, Schlossweg 5, 9571 Sirnitz
Die Veranstaltung findet somit bei herrlichem Ambiente statt.
Die Akademie findet von Freitag, 8. Mail 2026 (erster Vortrag 15:00 Uhr) bis Sonntag, 10. April 2025 (letzter Vortrag endet planmäßig um 12:30 Uhr) statt.
Teilnahmegebühr:
Schüler, Studenten, Präsenzdiener: € 209,- für zwei Übernachtungen inkl. Vollpension
Verdiener: € 259,- für zwei Übernachtungen inkl. Vollpension
Tageskarte möglich: € 45 ohne Essen (Mittag- und Abendessen optional)
Einzelzimmerzuschlag € 30,- für zwei Nächte bitte mitüberweisen.
Anmeldungen bitte an: fav-akademie@gmx.at
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