„Die Rituale und Gebräuche von Studentenverbindungen sind für viele Menschen nicht nachvollziehbar. Auch sprachlich bewegen sich Burschenschafter in ganz eigenen Sphären. Viel dreht sich dabei um das Wort ‚Bier‘.“ So beginnt ein Artikel der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahr 2012. Etwas plumper liest sich ein Veranstaltungsaufruf der Linken Liste Darmstadt: „Burschis, häufig mit bunten Bändern und albernen Hüten geschmückt, gibt es nahezu an jedem Hochschulstandort.“ Natürlich braucht man sich über unschmeichelhafte Zuschreibungen aus einem Milieu, das einem kritisch bis feindlich gesonnen ist, nicht zu wundern. Und doch muss man konstatieren: Es herrscht hinsichtlich des studentischen Verbindungswesens eine erhebliche Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Während sich viele „Korpos“ als Archetyp des schneidigen, kultivierten, notfalls draufgängerischen (angehenden) Akademikers sehen, haben ihre linken Kritiker – aber auch nicht wenige Rechte – genau das Gegenteil vor Augen: eine Ansammlung übergewichtiger, ungehobelter Dauerstudenten mit lustigen Klamotten, die im politischen Straßenkampf häufig den Kürzeren ziehen, oder ihm hinter den Mauern ihrer Verbindungshäuser gänzlich aus dem Weg gehen. Richtige Opfer eben.

Nun haben es Stereotype so an sich, dass sie die Wirklichkeit überzeichnen, trivialisieren und Gruppen von Individuen über einen Kamm scheren. Dennoch wohnt den meisten von ihnen, die sich hartnäckig halten, ein wahrer Kern inne. Inzwischen fragen sich immer mehr reflektierte Vertreter des Korporationswesens, wie es soweit kommen konnte, dass das eigene Außenbild, unabhängig von der politischen Grundeinstellung, solchen Schaden nehmen konnte, und wie man gegebenenfalls aus dem Jammertal des gesellschaftlichen Belächeltwerdens wieder herauskommt.

Erben einer kämpferischen Tradition

Gerade in den schlagenden Korporationen wächst man als junger Aktiver auf mit Geschichten über die Ahnherren des Verbindungswesens und der burschenschaftlichen Bewegung. In den Fuxenstunden und bei Vortragsabenden hört man vom tüchtigen „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn, einem zentralen Wegbereiter der deutschen Burschenschaften. Man liest Texte des Dichtersoldaten Theodor Körner oder gruselt sich vor dem Fanatismus des jungen Studenten Karl Ludwig Sand, der den russischen Spion August von Kotzebue erstach. Man wähnt sich also in einer patriotisch-kämpferischen Tradition, die nicht nur durch historische Einzelpersönlichkeiten getragen wurde, sondern ganze Generationen junger Akademiker maßgeblich prägte, die den deutschen Nationalstaat in seiner heutigen Form erst möglich machten und den Ausgang so mancher Schlacht entscheidend beeinflusst haben dürften.

Ein gern bemühtes Beispiel ist der Opfertod der jungen Regimenter mit Kriegsfreiwilligen Studenten in der Schlacht von Langemarck, an der Westfront des Ersten Weltkrieges. Unter dem Gesang „Deutschland, Deutschland über alles“ seien sie gegen die feindlichen Linien marschiert. So meldete es ein zeitgenössischer Zeitungsbericht. In den gut einhundert Jahren, die seit diesem schicksalhaften Tag vergangen sind, ist das ehrende Gedenken vielfach einem überhöhten Mythos gewichen, der für die Behauptungen so manches Verbindungsstudenten herhalten muss, was alles möglich sei, wenn man nur wolle und das Vaterland es fordere. Viele denken von sich, sie könnten und würden das Gleiche tun, wenn sie denn müssten. Manch einer wäre wohl auch heute dazu in der Lage. Die meisten jedoch nicht. Bei allen Absichtserklärungen wäre es für viele Korporierte schon angesichts ihrer Körperfülle eine kaum lösbare Aufgabe, überhaupt den Marsch zur Front, geschweige denn das Gefecht selbst, zu bestehen.

Vom Kämpfer zum Bürger

Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde den Deutschen die soldatische Haltung weitgehend aberzogen. Die Jahrgänge vor 1990 berufen sich gerne darauf, dass es zu ihrer Zeit doch immerhin noch den Wehrdienst gegeben hätte. Das stimmt zwar, doch was ist ein Schnupperkurs in Kasernenleben und soldatischem Drill in Friedenszeiten wert, wenn dieser für den Rest des Lebens nur noch als Anekdote und nicht als gelebter Anspruch des Individuums existiert? Die BRD der Nachkriegszeit hat die Korporationen in trügerischer Sicherheit gewiegt, indem sie vor Übergriffen ihrer politischen Gegner und denen des Staates weitgehend verschont blieben. Diese vermeintliche Harmonie dauerte aber nur so lange an, wie sich die herrschenden Eliten fest im Sattel wähnten und der allgemeine Wohlstand es noch schaffte, die politisch-sozialen Gräben im Volk zu übertünchen.

Heute, wo das tradierte Parteiensystem erodiert und „konvergierende Krisen“ (Benedikt Kaiser) die Gräben im Volk zunehmend aufreißen, treten Konflikte wesentlich offener zutage. Der Staat agiert immer weniger als ordnender, verwaltender Dienstleister seiner Bürger, sondern als paranoide Klientelvertretung des Establishments, die in jedem Abweichler einen potentiellen Feind sieht. Die Frage nach einer adäquaten, aufrecht-kämpferischen Haltung für den deutschen Verbindungsstudenten des 21. Jahrhunderts ist daher eingebettet in eine weit größere Problemstellung mit nicht unerheblicher Tragik: Wie schafft man es, in einer modernen, liberalen Gesellschaft ehrenhaft zu leben, die selbst alle traditionellen Formen von Ehre, Tugend und Anstand über Bord geworfen hat, und die jene aktiv bekämpft, die sich darauf berufen und nach den alten Werten leben wollen?

Die Verlockung des bequemen Lebens

Eine authentische, „heroische Lebensauffassung“ (Dominique Venner) ist in der täglichen Praxis mit allerlei Härten verbunden, und im Leben des durchschnittlichen Verbindungsstudenten gibt es unterschiedliche Faktoren, die ihn dazu verleiten, vom einmal eingeschlagenen Weg abzuweichen. In seinem Studienalltag ist er eingebettet in ein mehrheitlich linksgeprägtes, akademisches Milieu, das Ehre und Stärke keinen Vorrang einräumt. Auf individueller Ebene drohen für den jungen Akademiker eine lebensfremde Vergeistigung, oder aber das Aufgehen in einer konsumorientierten Spaßgesellschaft. Viele junge Aktive scheitern bereits hier und lassen ihre einmal als Leitstern gefassten Ideale mitsamt ihrer Mitgliedschaft fahren. Andere bleiben ihren Bünden weiterhin treu, doch erliegen nach und nach den Verlockungen des bürgerlichen Lebens und beschränken sich auf einen oberflächlichen Patriotismus, der aber sukzessive zur leeren Hülle verkommt.

Häufig kommt es vor, dass jene, die dieser schrittweisen Aushöhlung erliegen, den jugendlichen Wagemut ihrer Bundesbrüder als fehlgeleitete Abenteuerlust verächtlich machen. Was einst Ansporn war, wird zur Bedrohung der eigenen Bequemlichkeit. Schön und gut, wenn man sich mit den Sitten und Gebräuchen eines akademischen Milieus vertraut macht und sich so irgendwann auch einmal „trittsicher“ in der bürgerlichen Welt bewegen kann. Nur wenn die Selbstbehauptung auf der Strecke bleibt, bringt das alles nichts. Wenn der „Korpo“ bloß noch ein feuchtfröhlicher Großtuer ist, wird er zu Recht zur Witzfigur. In beschaulich-vornehmer Zurückgezogenheit hütet er die Verbindungshäuser, während draußen das Chaos einer politisch polarisierten Multikulti-Gesellschaft tobt.

Haltung statt Lippenbekenntnisse

Natürlich ist es keine einfache Aufgabe, das akademische Streben und den kämpferischen Geist dauerhaft in einer Person am Leben zu halten. Wahr ist auch, dass der heutigen Generation bisher nun einmal die große Stunde der Bewährung versagt blieb. Um es mit dem Protagonisten des Filmklassikers Fight Club zu sagen: „Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Leute … Männer ohne Zweck, ohne Ziel! Wir haben keinen großen Krieg! Keine große Depression! Unser großer Krieg ist ein spiritueller (…).“ Worauf es gerade heute im studentischen Verbindungswesen ankommt, ist eine Charaktertat, die auf linker Seite längst entwertet wurde: Haltung zeigen. Um als Korporierter gesellschaftlich wieder ernst genommen zu werden, müssen Worte auch durch Taten bekräftigt werden können. Dazu bedarf es einer Reihe therapeutischer Maßnahmen innerhalb der verbindungsstudentischen Sphäre: Erstens muss neben die akademische Disziplin zwingend eine körperliche Disziplin treten, die sich nicht nur positiv auf den eigenen Geisteszustand, sondern auf das Erscheinungsbild auswirkt und die Wehrhaftigkeit von der Theorie in die Praxis überführt.

Zweitens bedarf es einer Rückbesinnung auf die couleurstudentischen Grundwerte im Alltag. Der Dreiklang aus Ehre, Freiheit und Vaterland ist hierfür kein schlechter Startpunkt. Die dritte Voraussetzung eines Anschlussfähigen und vor allem nachhaltigen Verbindungswesens ist eine gesunde Haltung gegenüber Frauen. Der Austausch mit Studenten des gleichen Geschlechts mag punktuell, sorglos und ungebunden sein. Dauerhafte Ungebundenheit führt jedoch zur Vereinsamung und unser Volk letztlich in den Niedergang. Zuletzt muss sich der Bund wieder verstärkt als Männerbund begreifen. Nicht im Sinne eines überzogenen, beinahe homoerotischen Männlichkeitskults, sondern als eine politische Tat- und Kampfgemeinschaft, in der noch das Gesetz der Ehre gilt, persönliche Rivalitäten hintangestellt werden und den Seinen auch dann Beistand geleistet wird, wenn es zuweilen Risiken für die Gemeinschaft bedeutet. Die geistig-charakterlichen Überlieferungen der akademischen Verbindungen sind der Grund, warum sich auch in der heutigen Zeit junge Männer noch für sie entscheiden. Sie müssen aber teils erst wieder aus dem Schutt der Zeit geborgen, mit Leben gefüllt und vom Mehltau der Lippenbekenntnisse befreit werden. Nur so lässt sich korporatives Leben bewahren und selbstbewusst nach außen vertreten, ohne als Opfer dazustehen.

Dieser Beitrag erschien ursprünglich in der Ausgabe Nr. 36 des Akademischen Lebens