Der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus OPEC und OPEC+ zum 1. Mai 2026 ist mehr als eine Ölmarktmeldung. Er ist ein politisches Signal: Energie ist wieder Macht. Wer Energie produziert, wer Infrastruktur kontrolliert, wer Förderkapazitäten besitzt und wer im Krisenfall liefern kann, verfügt über Souveränität. Wer dagegen Energie verknappt, eigene Kapazitäten abschaltet und sich auf Importe, Wetter, Netzausbau und politische Wunschformeln verlässt, macht sich abhängig.

Die Emirate haben genau verstanden, worum es in der neuen Weltlage geht. Sie haben ihre Förderkapazitäten ausgebaut, ihre nationale Energiepolitik auf strategische Eigenständigkeit ausgerichtet und wollen sich nicht länger von Kartellquoten begrenzen lassen. Das ist der eigentliche Kern des OPEC-Austritts: Abu Dhabi will über seine Energie selbst verfügen. Nicht Moral, nicht Symbolpolitik, nicht Klimarhetorik, sondern Produktionsmacht, Exportfähigkeit und nationale Handlungsfreiheit stehen im Zentrum.

Energiesouveränität als geopolitische Leitwährung

Deutschland hat den entgegengesetzten Weg gewählt. Während andere Staaten Energiepolitik als Souveränitätspolitik betreiben, hat Deutschland seine Energiepolitik zu einem ideologischen Verzichtsprogramm gemacht. Die Kernkraft wurde abgeschaltet, Kohle soll beendet werden, Gas wird politisch verteufelt, obwohl es weiterhin gebraucht wird, und die Stromversorgung wird immer stärker von wetterabhängigen Quellen abhängig gemacht. Das Ergebnis ist kein modernes Energiesystem, sondern ein fragiles Korrektursystem: Redispatch, Reservekraftwerke, Importstrom, Netzeingriffe, Preisstützung, Subventionen und Notfallmanagement halten zusammen, was politisch zuvor destabilisiert wurde.

Der entscheidende Fehler der deutschen Energiewende liegt darin, dass sie Verzicht mit Souveränität verwechselt. Abschalten ist keine Strategie. Verteuern ist keine Transformation. Abhängigkeit von Stromimporten ist kein Fortschritt. Und ein Industrieland kann seine Energieversorgung nicht auf die Hoffnung gründen, dass Wind, Sonne, Speicher, Netze und Nachbarn im entscheidenden Moment schon passend zusammenspielen werden.

Hier liegt der große Unterschied zu den Emiraten. Die Emirate bauen Energieoptionen auf. Deutschland baut Energieoptionen ab. Die Emirate erweitern Spielräume. Deutschland verengt sie. Die Emirate behandeln Energie als Machtfaktor. Deutschland behandelt Energie als pädagogisches Erziehungsfeld. Genau deshalb ist die deutsche Energiepolitik nicht nur teuer, sondern strategisch falsch.

Deutschlands Energiewende: Ideologie statt Strategie

In diese Lage gehört auch die Rückkehr der Kernenergie. Weltweit wird wieder nüchterner über Kernkraft gesprochen: als CO₂-arme, grundlastfähige, flächenarme und hochverdichtete Energiequelle. Moderne Reaktorkonzepte, Laufzeitverlängerungen bestehender Anlagen, Small Modular Reactors und neue Generationen nuklearer Technologie zeigen, dass Kernenergie nicht Vergangenheit sein muss, sondern Teil einer künftigen Souveränitätsarchitektur sein kann. Deutschland aber hat ausgerechnet diese Option aus ideologischen Gründen aufgegeben.

Das war einer der schwersten industriepolitischen Fehler der Bundesrepublik. Ein Land, das seine Industrie elektrifizieren will, das Wärmepumpen, E-Mobilität, Rechenzentren, Wasserstoffproduktion und digitale Infrastruktur ausbauen will, darf nicht gleichzeitig die leistungsfähigste steuerbare CO₂-arme Energiequelle aus dem System nehmen. Wer Elektrifizierung fordert und Kernenergie ausschließt, betreibt keine rationale Energiepolitik. Er verlangt mehr Strom und zerstört zugleich eine der stabilsten Quellen dafür.

Die Rückkehr der Kernenergie muss deshalb wieder ernsthaft auf die Tagesordnung. Nicht als nostalgische Debatte über alte Kraftwerke, sondern als strategische Frage: Welche Technologien sichern einem Industrieland im 21. Jahrhundert bezahlbare, verlässliche und souveräne Energie? Dazu gehören Kernkraft, Gaskraftwerke, Speicher, Netze, heimische Erzeugung, langfristige Lieferverträge, strategische Reserven und technologische Offenheit. Souveränität entsteht nicht durch Ausschluss, sondern durch Optionen.

Kernenergie als Schlüssel zur industriellen Zukunft

Die deutsche Politik hat sich viel zu lange in eine selbst geschaffene Alternativlosigkeit hineingeredet. Erst wird Kernenergie ausgeschlossen. Dann Kohle. Dann Gas. Dann wundert man sich über hohe Preise, Netzstress, Standortverluste und industrielle Abwanderung. So handelt kein souveräner Staat. So handelt eine politische Klasse, die Energie nicht als Grundlage von Wohlstand, Sicherheit und Freiheit begreift, sondern als moralisches Demonstrationsfeld.

Die Emirate zeigen das Gegenbild. Sie wollen nicht weniger Verfügungsmacht über Energie, sondern mehr. Sie wollen nicht weniger Produktionsfähigkeit, sondern mehr. Sie wollen sich nicht in eine fremde Begrenzungslogik einordnen, sondern nationale Interessen durchsetzen. Man muss kein Ölstaat sein, um daraus zu lernen. Die Lehre lautet nicht: Deutschland soll Abu Dhabi kopieren. Die Lehre lautet: Deutschland muss wieder energiepolitisch souverän denken.

Das bedeutet: keine ideologischen Technologieverbote mehr. Keine künstliche Verknappung. Keine Abschaltpolitik ohne gesicherte Ersatzkapazität. Keine Klimapolitik, die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit zur Nebensache erklärt. Und vor allem: Rückkehr zu einer Energiepolitik, die vom Industrieland her denkt, nicht von der Verzichtsideologie.

Vom Abschaltstaat zur strategischen Neuausrichtung

Energiesouveränität heißt nicht Autarkie. Sie heißt Handlungsfähigkeit. Sie heißt, im Krisenfall nicht erpressbar zu sein. Sie heißt, Preise, Versorgung und Infrastruktur nicht vollständig fremden Entscheidungen, volatilen Märkten oder meteorologischen Zufällen zu überlassen. Sie heißt: Ein Staat behält genügend eigene Optionen, um seine Bürger, seine Industrie und seine kritische Infrastruktur zu schützen. Deutschland braucht deshalb keine weitere Beschleunigung derselben falschen Politik. Deutschland braucht eine energiepolitische Wende in der Energiewende: weg vom Abschaltstaat, weg vom Verzichtsstaat, weg vom moralischen Hochmut – hin zu Technologieoffenheit, Versorgungssicherheit, Kernenergie, Infrastrukturmacht und strategischer Resilienz.

Der Austritt der Emirate aus OPEC ist ein Signal aus der wirklichen Welt. Dort zählt nicht, wer die ehrgeizigsten Zieljahre verkündet. Dort zählt, wer liefern kann. Deutschland muss diese Lektion endlich verstehen: Ohne Energie keine Industrie. Ohne Industrie kein Wohlstand. Ohne Wohlstand keine Stabilität. Und ohne Energiesouveränität keine politische Souveränität.