Aktuelle Steuerdaten aus Kanada zeigen, dass im Jahr 2025 mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar an Kindergeld an Personen mit befristetem Aufenthaltsstatus ausgezahlt wurden, wie Juno News berichtet. Zu den Empfängern zählen unter anderem internationale Studenten sowie zeitlich befristet beschäftigte ausländische Arbeitskräfte.

Deutlicher Anstieg innerhalb weniger Jahre

Die Zahlen wurden in einer schriftlichen Antwort im Unterhaus veröffentlicht. Demzufolge summierten sich die Auszahlungen an Personen, die temporär in Kanada leben, zwischen 2021 und 2025 auf insgesamt knapp drei Milliarden US-Dollar. Dabei ist ein klarer Anstieg zu erkennen: Während die Zahlungen im Jahr 2021 noch bei rund 389 Millionen US-Dollar lagen, wuchsen sie bis 2025 auf über 1,1 Milliarden US-Dollar an.

Das Canada Child Benefit ist eine staatliche Leistung für Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Sie dient dazu, laufende Ausgaben wie etwa für Lebensmittel, Bildung oder Betreuung zu unterstützen. Anspruch auf die Zahlung besteht abhängig vom steuerlichen Wohnsitz, dem Einkommen sowie dem jeweiligen Aufenthaltsstatus in Kanada.