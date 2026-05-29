Am 26. Mai 2026 öffnete das Bezirksgericht in Teplice die Tore des Gefängnisses von Teplice und setzte Dominik Feri, einen ehemaligen Abgeordneten des tschechischen Parlaments, auf freien Fuß. Nachdem er kaum zwei Jahre einer dreijährigen Haftstrafe wegen der Vergewaltigung zweier junger Frauen abgesessen hatte – eine davon eine Minderjährige, die er angeblich mit Drogen gefügig gemacht hatte – und dem Versuch, eine dritte zu vergewaltigen, schlenderte Feri unter einer dreijährigen Bewährung mit Aufsicht hinaus. Das Gericht lobte seine „Rehabilitation“ im Gefängnis, seine Arbeit als Reinigungskraft und die Behauptung eines Psychologen, dass er keine Gefahr für die Gesellschaft darstelle. Doch Feri hat seine Verbrechen nie zugegeben, nie echte Reue gezeigt, und seine Opfer „haben Angst, dass er sie weiterhin verletzen wird, vor allem über soziale Netzwerke“, sagte die Anwältin Adéla Hořejší, die sie vertritt.

Vom Vorzeige-Politiker zum Symbol liberaler Doppelmoral

Das ist nicht nur ein weiterer politischer Skandal. Es ist eine vernichtende Anklage gegen die liberale politische Klasse, die von Identitätspolitik und performativem Progressivismus besessen ist und einen ihrer eigenen Stars schützte, bis die Beweise überwältigend wurden – nur damit ein weiches, nachsichtiges Justizsystem ihm seine Freiheit mit einem Schulterklopfen zurückgab.

Dominik Feri trat 2017 in Erscheinung. Dank seiner großen Präsenz in den sozialen Medien wurde er zum jüngsten Abgeordneten in der tschechischen Geschichte und zum ersten mit afrikanischen Wurzeln. Die liberale TOP-09-Partei förderte ihn gezielt. Er wurde zu ihrem Aushängeschild für ein „modernes“, tolerantes und multikulturelles Tschechien. Politico feierte ihn als einen der 28 Menschen, die Europas Zukunft prägen. Er hüllte sich in die #MeToo-Fahne, wetterte gegen Belästigung und stilisierte sich zum Vorkämpfer der Frauenrechte. Hunderttausende folgten ihm auf Instagram. Die liberale Medienwelt liebte ihn. Er war für sie der lebende Beweis, dass die tschechische Politik angeblich „ihr rassistisches, traditionalistisches Image ablegen und die Zukunft umarmen“ könne.

Die Vorwürfe, die Feris Karriere zu Fall brachten

Die Maske fiel 2021. Mehrere Frauen traten mit herzzerreißenden Schilderungen hervor, wie Feri seine Macht, seinen Status und sein Abgeordnetenbüro genutzt hatte, um sie anzulocken – oft junge Studentinnen oder politische Hoffnungsträgerinnen – und sie dann sexuell zu missbrauchen. Eine Minderjährige sagte aus, sie sei im März 2016 in seiner Wohnung mit Drogen betäubt und fast bewusstlos vergewaltigt worden. Eine andere beschrieb, wie sie im November 2016 vor Angst wie gelähmt war, als Feri ihre Weigerungen ignorierte, sie vergewaltigte und ihr hämisch riet, sie solle „aufhören, Ärger zu machen“.

Im Februar 2018, während er noch Abgeordneter war, versuchte er laut Aussage einer Frau, sie im Parlamentsgebäude selbst zu vergewaltigen – bei einem Gespräch, das sie für ein Praktikumsangebot gehalten hatte. Das Bezirksgericht Prag 3 verurteilte ihn im November 2023 in allen Punkten: zwei Vergewaltigungen und eine versuchte Vergewaltigung. Drei Jahre Haft und über 510.000 Kronen Schmerzensgeld. Alle Berufungen wurden abgelehnt. Im Mai 2024 trat er die Haft an.

Keine Reue, keine Einsicht – trotzdem vorzeitig entlassen

Während des gesamten Prozesses und danach spielte Feri das Opfer. Er bestritt alles, nannte es eine politische Hexenjagd und gab nie auch nur ein einziges Mal seine Schuld zu oder entschuldigte sich für das Grauen, das er verursacht hatte. Gerichtsberichte beschrieben, wie er während der Aussagen der Opfer lachte. Sein Verteidigerteam beschmutzte die Glaubwürdigkeit der Frauen. Selbst hinter Gittern blieb die arrogante Haltung bestehen. Im Januar 2026 lehnte das Gericht in Teplice seinen ersten Bewährungsantrag nach der Hälfte der Strafe ab und stellte ausdrücklich fest, dass ihm jede Selbstreflexion fehle und er bei Rückkehr in Machtpositionen ein reales Rückfallrisiko darstelle. Doch vier Monate später, nach nur zwei Dritteln der Strafe, ist er draußen. Dasselbe Gericht spricht nun von „Besserung“. Ein Psychologe bezeugte, seine Persönlichkeit sei „ausgeglichen“ und er stelle keine Gefahr dar. Feri sagte Reportern, er fahre „in die Berge“ und wolle „ein anständiges Leben führen“ und eine Familie gründen.

Wenn Ideologie wichtiger wird als Gerechtigkeit

Dieser Fall stinkt nach der tiefen Fäulnis, vor der wir seit Jahren warnen. Dieselben politischen Kreise, die Feri als Diversitäts-Trophäe hochgejubelt und #MeToo als Waffe gegen ihre Gegner eingesetzt haben, verstummten plötzlich, als einer ihrer glänzenden Stars selbst angeklagt wurde. Liberale Eliten lieben es, normale Europäer über „toxische Männlichkeit“ zu belehren und für weichere, „verständnisvollere“ Ansätze bei der Kriminalität zu plädieren. Doch wenn ihr eigener Goldjunge Frauen direkt in den Machtzentren vergewaltigt, biegt sich das System rückgratlos für eine vorzeitige Entlassung. Drei Jahre waren bereits ein Witz von einer Strafe für solch einen Raubzug. Zwei Jahre abgesessen? Das verspottet jedes Opfer sexueller Gewalt in diesem Land.

Während Dominik Feri „in die Berge“ fährt und sein nächstes Kapitel plant, fragen sich die Frauen, die er zerbrochen hat, ob irgendjemandem an der Macht wirklich etwas daran liegt. Tschechien hat Besseres verdient als das. Es verdient ein Justizsystem, das Raubtiere für immer wegsperrt, und eine politische Kultur, die Charakter über Optik stellt. Bis dahin ist diese Freilassung keine Gnade – sie ist Wahnsinn. Sie ist das vorhersehbare Ergebnis einer liberalen Weltsicht, die keinen moralischen Kompass mehr besitzt.