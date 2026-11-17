Im Vorfeld des APEC-Gipfels am 18. und 19. November in Shenzhen wurde unter Beobachtern viel darüber spekuliert, ob es am Rande des Gipfels zu einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der „Großen Drei“ – der USA, Chinas und Russlands – kommen würde. Inzwischen kann man wohl davon ausgehen, dass ein solches Treffen tatsächlich stattfinden wird.

Doch legt man die bekannten Fakten zugrunde und unterstellt allen drei Seiten rationales Handeln, dürfte China von den drei Ländern das geringste Interesse an einem solchen Treffen haben. Natürlich handeln politische Entscheidungsträger nicht immer rational. Ebenso wenig lässt sich ausschließen, dass gewichtige Umstände eine Rolle spielen, die Außenstehenden verborgen bleiben. Für Washington und Moskau ist ein Dreiergipfel offenkundig sehr viel attraktiver. Doch was hätte Peking davon?

Gewiss, ein solches Treffen könnte erneut verdeutlichen, dass China keineswegs einfach nur ein Verbündeter Russlands ist; dass Peking und Moskau jeweils eigene, souveräne Interessen verfolgen, die sich nicht immer decken; und dass China bereit ist, internationale Fragen in jedem Format zu erörtern, das seinen Interessen entspricht. All dies ist ein wesentlicher Bestandteil des Bildes einer „verantwortungsbewussten Weltmacht“, das Peking seit vielen Jahren von sich zeichnet. Xi könnte die Gelegenheit zudem nutzen, Chinas Position in der Taiwanfrage zu bekräftigen und zu demonstrieren, dass Peking bereit ist, den Dialog mit Washington zu führen, ohne sich deshalb von Moskau zu distanzieren. Doch was darüber hinaus?

Mit seiner Zustimmung zu einem öffentlichkeitswirksamen Treffen der drei Staatschefs würde China unweigerlich eine Welle von Spekulationen über ein „Jalta 2.0“ auslösen – über eine neue Verständigung der großen Weltmächte auf die Spielregeln der internationalen Politik und womöglich auch über ihre jeweiligen Einflusssphären. Solche Spekulationen sind bereits weitverbreitet, insbesondere in Europa, wo die Aussicht darauf, dass Entscheidungen von globaler Tragweite ohne Beteiligung der Europäer getroffen werden könnten, verständlicherweise erhebliche Besorgnis auslöst.

Dabei bemüht sich China seit Jahren, die Länder des Globalen Südens – und in erheblichem Maße auch Europa selbst – davon zu überzeugen, dass es für eine multipolare Welt und eine multilaterale Weltordnung eintritt. Seine 2025 vorgestellte Global Governance Initiative beruht genau auf diesen Grundsätzen: der souveränen Gleichheit der Staaten, einer breiteren Repräsentation und der Ablehnung der Vorherrschaft einzelner Mächte. Wie sollte Peking da seine Teilnahme an einem Treffen erklären, bei dem offenbar drei Staaten über die Zukunft aller anderen entscheiden? Dennoch ist anzunehmen, dass aus Sicht der chinesischen Führung die Vorteile eines solchen Treffens letztlich schwerer wogen als die Nachteile. Doch die Einigung auf ein Treffen der drei Staatschefs und die Festlegung eines Termins sind nur ein Teil des Problems.

Keine gemeinsame Agenda für drei

Gesprächsstoff gibt es in den russisch-chinesischen, den chinesisch-amerikanischen und selbst in den russisch-amerikanischen Beziehungen reichlich. Doch worüber sollten alle drei Staatschefs gemeinsam beraten? Trump hat die nukleare Abrüstung ins Spiel gebracht. Nach dem Auslaufen des New-START-Vertrags im Februar 2026 verdient dieses Thema zweifellos ernsthafte Aufmerksamkeit. China hat jedoch stets Versuche zurückgewiesen, es zu denselben Bedingungen wie die USA und Russland in Verhandlungen über die Reduzierung von Atomwaffen einzubeziehen.

Nach Schätzungen der Federation of American Scientists für das Jahr 2026 verfügt Russland über einen militärischen Bestand von rund 4.400 Atomsprengköpfen, die USA über 3.700 und China über 620. Peking baut sein Arsenal zügig aus, doch der Abstand bleibt gewaltig. Welchen Anreiz sollte China haben, Beschränkungen zu akzeptieren, die dieses Ungleichgewicht zementieren würden? Wenn zwei Staaten mit weitaus größeren Arsenalen einem dritten vorschlagen, sein erheblich kleineres Arsenal zu begrenzen, ist dessen Antwort einigermaßen vorhersehbar.

Denkbar wären allerdings Gespräche über strategische Stabilität, nukleare Risiken oder die militärische Nutzung Künstlicher Intelligenz. Solche Gespräche wären jedoch etwas grundlegend anderes als ein trilaterales Abrüstungsabkommen. Zudem ließe sich ein Teil der einschlägigen Fragen über die bestehenden bilateralen Gesprächskanäle womöglich wirksamer behandeln.

Auch die Ukraine wurde als mögliches Gesprächsthema ins Spiel gebracht. Putin würde die Gelegenheit, den Konflikt mit Trump in Anwesenheit Xis zu erörtern, zweifellos begrüßen – insbesondere dann, wenn weder die Ukraine noch die Europäer am Tisch säßen. Doch welchen Nutzen hätte China davon? Peking vertritt offiziell den Standpunkt, dass der Ukrainekonflikt unter Beteiligung der betroffenen Parteien auf politischem Wege gelöst werden müsse. Sich gemeinsam mit Washington und Moskau an Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine zu beteiligen, ohne dass die Ukraine selbst vertreten wäre, ließe sich mit dieser Haltung nur schwer vereinbaren. Überdies würde dies Chinas Beziehungen zu Europa unnötig belasten.

Noch weniger eignet sich Taiwan als Gegenstand trilateraler Verhandlungen. Peking betrachtet die Taiwanfrage als innere Angelegenheit Chinas und lehnt jede Einmischung von außen kategorisch ab. Die Beteiligung Russlands würde einer Diskussion zwischen Washington und Peking inhaltlich nichts hinzufügen.

Ein weiteres Thema, das als möglicher Gesprächsgegenstand gehandelt wird, ist die Künstliche Intelligenz. Doch auch hier erschließt sich der Sinn eines trilateralen Formats keineswegs. Russland verfügt über bedeutende technologische und militärische Fähigkeiten, auch in Bereichen, die für die Künstliche Intelligenz relevant sind. Der entscheidende Wettbewerb – sowohl um Hochleistungsrechner und Halbleiter als auch bei der kommerziellen Entwicklung Künstlicher Intelligenz – spielt sich jedoch zwischen den USA und China ab. Es ist schwer einzusehen, weshalb die beiden Länder Russland hinzuziehen müssten, um über ihre zentralen Streitfragen auf diesem Gebiet zu beraten.

Das vielleicht greifbarste gemeinsame Gesprächsthema wären die amerikanischen Sekundärsanktionen gegen chinesische Unternehmen, die mit Russland zusammenarbeiten. Doch weder Peking noch Moskau kann daran gelegen sein, öffentlich den Eindruck zu erwecken, auf amerikanisches Entgegenkommen angewiesen zu sein. Washington wiederum hat keinerlei Absicht erkennen lassen, auf Sanktionen als außenpolitisches Instrument zu verzichten. Es ist daher durchaus möglich, dass der Gipfel kaum mehr hervorbringt als allgemeine Erklärungen und ein eindrucksvolles Foto. Das wäre im Übrigen kein allzu schlechtes Ergebnis.

Keine neue Weltordnung in Sicht

Damit stellt sich jedoch die zweite, interessantere Frage: Könnte das Treffen in Shenzhen zumindest theoretisch zum Ausgangspunkt einer neuen Weltordnung werden? Genau so deuten zahlreiche Kommentatoren, insbesondere in Europa, die Aussicht auf einen Dreiergipfel. Der Vergleich mit Jalta 1945 ist nachvollziehbar, auch wenn er historisch hinkt: Damals kamen die Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion zusammen, deren Zusammenarbeit auf dem Bündnis ihrer Staaten während des Weltkriegs beruhte. Eine vergleichbare Konstellation gibt es heute nicht.

Am eindeutigsten ist vielleicht die amerikanische Position. Bei allen Differenzen zwischen Trump und seinen politischen Gegnern ist keine der beiden Seiten bereit, freiwillig auf die globale Führungsrolle der USA zu verzichten. Ihre Vorstellungen von Bündnissen, internationalen Institutionen und den Beziehungen zu Russland unterscheiden sich, mitunter sogar grundlegend. Doch die Bewahrung der strategischen Vorteile Amerikas gehört zu den wenigen Zielen, über die in Washington weitgehend Einigkeit herrscht.

Trump mag eher als seine Vorgänger bereit sein, unmittelbar mit anderen Großmächten zu verhandeln, deren Interessen anzuerkennen oder bestimmte Kompromisse einzugehen. Das darf jedoch nicht mit der Bereitschaft verwechselt werden, sie als gleichberechtigte Partner bei der Gestaltung der internationalen Ordnung anzuerkennen. Die amerikanische Außenpolitik beruht nach wie vor auf der Prämisse, dass den Vereinigten Staaten die Führungsrolle zukommen müsse. Und die gegenwärtige Regierung hat trotz ihrer vielfach unkonventionellen Methoden keinerlei Anzeichen dafür erkennen lassen, dass sie von dieser Prämisse abrücken will.

China wiederum hat wenig Interesse daran, das bestehende System der Globalisierung abzubauen. So sehr Peking auch amerikanische Beschränkungen, ungerechte Regeln und die Politisierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen beklagt, hat das Land doch in gewaltigem Maße von der Globalisierung profitiert. China ist der weltweit größte Warenexporteur, tief in die globalen Produktionsketten eingebunden und auf den Zugang zu ausländischen Märkten angewiesen. Was Peking anstrebt, ist ein größeres Mitspracherecht bei der Festlegung der Regeln und eine Einschränkung der Möglichkeiten der USA, das bestehende System gegen China einzusetzen.

Das chinesische Verständnis von Multipolarität lässt ungeachtet aller Widersprüche in der Praxis Raum für die Zusammenarbeit mit zahlreichen wirtschaftlichen und politischen Machtzentren. Ein exklusives amerikanisch-chinesisch-russisches Direktorium wäre diesem Ziel kaum dienlich.

Die russische Position ist komplizierter. Moskau wäre an der Symbolkraft eines Treffens der drei Staatschefs zweifellos interessiert. Tatsächlich gehört die Anerkennung seines Großmachtstatus durch die anderen Großmächte für Russland seit Langem zu den wichtigsten politischen Zielen. Doch Moskau hat nie allein deshalb nach Anerkennung als Großmacht gestrebt, um im Gegenzug die amerikanische Vorherrschaft anzuerkennen. Sein Ziel war stets die Gleichrangigkeit mit den Vereinigten Staaten.

Russland strebt ein System an, in dem sich die zentralen Fragen der internationalen Sicherheit nicht ohne russische Beteiligung lösen lassen. Es ist schwer vorstellbar, wie sich dieser Anspruch mit einer amerikanischen Vorstellung von einer neuen Weltordnung vereinbaren ließe, in der die Führungsrolle der USA unangetastet bliebe. Wenn Washington nicht bereit ist, seine Vormachtstellung aufzugeben, was genau hätte Moskau dann von einem neuen Jalta – abgesehen vom Prestige einer Teilnahme?

Darin liegt die grundlegende Schwäche der These von einem „Jalta 2.0“. Sie setzt voraus, dass die drei Mächte bereit wären, sich auf eine neue internationale Ordnung zu verständigen, obwohl sie sich noch nicht einmal über deren Grundprinzipien einig sind.