Edinburgh. – Die Debatte um Migration in Schottland spitzt sich weiter zu: Gillian Mackay, Co-Vorsitzende der Scottish Greens, hat sich für eine weitgehende Öffnung der Grenzen ausgesprochen und feste Obergrenzen für Zuwanderung infrage gestellt.

In einer politischen Fernsehsendung wurde Mackay gefragt, ob sie eine Begrenzung der Einwanderung befürworten würde. Dabei machte sie deutlich, dass sie starre Zahlen ablehnt, wie der Scottish Daily Express berichtet. Solche Begrenzungen seien ihrer Ansicht nach „ein wenig unmenschlich“, da es letztlich um Menschen gehe, die in einem anderen Land arbeiten oder leben wollten.

Arbeitskräftemangel als Argument

Mackay begründete ihre Haltung vor allem mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten. So seien viele Branchen – insbesondere die Pflege- und Gesundheitsbranche – dringend auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Zusätzliche Hürden, etwa Einschränkungen beim Familiennachzug, schadeten dem Land eher, als dass sie nützten. Sinngemäß erklärte sie, Schottland müsse ein offenes und einladendes Land sein, das gute Bedingungen für Arbeitskräfte aus dem Ausland bietet. Davon profitiere letztlich die gesamte Gesellschaft, da wichtige Sektoren dann über ausreichend Personal verfügen würden.

Kritik an „realitätsferner“ Politik wächst

Die Aussagen der Grünen-Politikerin stießen jedoch auf heftigen Widerstand. Vertreter der Scottish Conservatives warfen ihr vor, die Sorgen der Bevölkerung zu ignorieren und die Belastung der öffentlichen Dienste durch Migration auszublenden. Der konservative Politiker Craig Hoy kritisierte, die Grünen seien ohnehin „abgehoben“, doch diese Position markiere einen neuen Tiefpunkt. Viele Menschen in Schottland machten sich zu Recht Sorgen über den Druck, dem lokale Strukturen durch Zuwanderung ausgesetzt sind, während linke Parteien diese Bedenken nicht ernst nähmen.

Sicherheitsdebatte verschärft politische Fronten

Die Diskussion erhält durch Berichte über Vorfälle im Umfeld von Asylbewerberunterkünften zusätzliche Brisanz. So wurde etwa jüngst bekannt, dass Schülerinnen in Dumfries mit Alarmgeräten ausgestattet wurden, da es Sicherheitsbedenken im Umfeld eines Hotels mit Migranten gegeben habe. Die Konservativen sehen darin ein Beispiel für Fehlentwicklungen in der aktuellen Politik.

Auch innerhalb der schottischen Regierungspartei SNP gibt es keine Festlegung auf konkrete Zahlen bei der Aufnahme von Migranten. Regierungschef John Swinney vermeidet es bislang, eine Obergrenze zu nennen. Gleichzeitig betonte er, dass migrationspolitische Rhetorik weder im Wahlkampf noch im politischen Alltag einen Platz habe. Kritiker halten diese Haltung für realitätsfern und werfen der Regierung vor, die gesellschaftlichen Auswirkungen der Migration nicht ausreichend zu thematisieren.