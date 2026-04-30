Die Reise Maia Sandus nach Kiew am 26. April 2026 stand offiziell im Zeichen des 40. Jahrestages der Katastrophe von Tschernobyl. Der Anlass war auf den ersten Blick unstrittig: das Gedenken an die Liquidatoren, die Erinnerung an eine gesamteuropäische Tragödie und die politische Ehrenschuld gegenüber jenen Menschen, die noch schwerwiegendere Folgen des Unglücks verhinderten. Doch der politische Gehalt des Besuchs reichte weit über das Protokoll des Gedenkens hinaus.

Kiew als politisches Leitbild

Für Sandu ist Kiew längst mehr als die Hauptstadt eines Nachbarstaates. Es war bereits ihr siebter Besuch in der Ukraine als Staatsoberhaupt; rechnet man ihre Reise vom 11. Juli 2019 als Premierministerin hinzu, sogar der achte.

Die Ukraine ist für die derzeitige moldauische Führung nicht nur Partner, sondern zunehmend auch Muster: ein Vorbild dafür, wie sich ein Staat auf seinem Weg in den euroatlantischen Raum politisch neu erfinden soll. Hatten viele postsowjetische Eliten ein solches Vorbild früher in Georgien gesehen, so ist dieses Bild inzwischen verblasst. Das ukrainische Modell hingegen erscheint Chișinău heute besonders anschlussfähig: die harte Zurückdrängung oppositioneller Kräfte unter dem Banner des Kampfes gegen „russischen Einfluss“, die kompromisslose Westbindung und die Umdeutung eines Territorialkonflikts in ein Element nationaler Konsolidierung.

Gesellschaftliche Spaltung als Regierungsprinzip

Bereits Sandus erster Präsidentenbesuch in Kiew im Jahr 2021 machte deutlich, dass sie die ukrainischen Erfahrungen im Donbass nicht als Warnung, sondern als politisches Material zur Übernahme begreift. Für Eliten, die eine beschleunigte „Europäisierung“ anstreben, wirken gesellschaftliche Heterogenität, Autonomien und konkordanzdemokratische Modelle allzu schwerfällig. Einfacher erscheint es, das staatliche Projekt entlang einer moralischen Trennlinie aufzubauen: hier die Anhänger der „europäischen Wahl“, dort die Träger des Archaischen, einer „totalitären“ Vergangenheit und fremder Einflussnahme.

Der Krieg in der Ukraine hat diese Haltung weiter verfestigt. Die moldauische Staatsführung betrachtet innenpolitische Gegner immer weniger als eigenständige politische Kräfte, sondern zunehmend als Verlängerung russischer Politik. Daraus erklärt sich der Druck auf die Autonomie Gagausiens nach der Verhaftung ihrer Führungsfigur Evghenia Guțul und dem Strafverfahren gegen den Vorsitzenden ihrer gesetzgebenden Körperschaft, Dmitri Konstantinow. Aus derselben Logik speist sich auch das Bestreben, die Transnistrien-Frage nicht durch einen Kompromiss mit Tiraspol zu lösen, sondern durch die schrittweise Demontage seiner Eigenstaatlichkeit.

Transnistrien wird zur Bewährungsprobe

Die neue Linie Chișinăus gegenüber Transnistrien nahm in einem Dokument Gestalt an, das der stellvertretende Ministerpräsident Moldaus, Valeriu Chiveri, der EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos am 12. März dieses Jahres vorlegte. Sein Erscheinen war eine Reaktion auf den Wandel des europäischen Ansatzes gegenüber der Republik Moldau.

In den ersten Jahren nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine hatte die EU die moldauische Führung nahezu bedingungslos unterstützt. Sie ließ dabei auch die Möglichkeit offen, dass sich die Republik Moldau „in Etappen“ der EU annähern könne: zunächst das rechte Ufer, später – irgendwann – das linke Dnjestr-Ufer. Nach den Parlamentswahlen im Herbst 2025, bei denen die Partei „Aktion und Solidarität“ ihre Kontrolle über Parlament und Regierung behauptete, änderte sich der Ton. Europäische Beamte betonten nun häufiger, es sei für Chișinău an der Zeit, die Transnistrien-Frage ernsthaft anzugehen.

Reintegration ohne Status

Die Antwort fiel bezeichnend aus. Das Dokument trägt nicht den Titel einer Strategie, sondern den vorsichtigen Namen „Grundlegende Ansätze im Prozess der schrittweisen Reintegration der transnistrischen Region“. Diese Formulierung lässt Raum für Nachbesserungen. Der grundsätzliche Vektor ist jedoch klar: Chișinău will Brüssel Handlungsfähigkeit demonstrieren, ohne sich durch vollwertige Verhandlungen zu binden und ohne Tiraspol ein substantielles politisches Angebot zu machen.

Die entscheidende Neuerung besteht darin, dass der Begriff eines Status Transnistriens vollständig verschwindet. Unter früheren moldauischen Regierungen wurde die Notwendigkeit, der Region einen Sonderstatus innerhalb eines geeinten Moldaus zu gewähren, zumindest nicht bestritten. Nun wird die politische Dimension der Regelung ausgeklammert. Statt über Statusfragen zu sprechen, wird betont, die Republik Moldau sei das einzige Völkerrechtssubjekt, während die transnistrische Region ein untrennbarer Teil des Landes in seinen international anerkannten Grenzen sei.

Gesetz statt Verhandlung

Juristisch ist diese Position erwartbar. Politisch bedeutet sie jedoch die Weigerung, den Konflikt als ein Problem zweier Ufer zu betrachten, das einer Verständigung bedarf. Tiraspol wird von vornherein nicht die Rolle einer Verhandlungspartei zugestanden, sondern die eines Objekts der Reintegration.

Die Logik Chișinăus beruht auf der Ausdehnung der moldauischen Gesetzgebung auf das linke Ufer. Durch gesetzgeberische Änderungen sollen einheitliche Spielregeln entstehen: der nationale Rechtsrahmen sowie fiskalische, zoll- und handelsrechtliche Normen auf dem gesamten Staatsgebiet. Dies wäre keine Beilegung, die auf einem Gleichgewicht von Befugnissen, Garantien und Übergangsmechanismen beruht, sondern ein administrativ-rechtliches Hineinziehen der Region in den moldauischen Ordnungsraum – bei minimalem politischem Verhandlungsaufwand.

Internationale Verwaltung als Ausweg?

Eine besondere Rolle weist Chișinău den externen Partnern zu. Russland wird vor allem als Bedrohungsquelle und Hindernis für die Wiederherstellung der territorialen Integrität Moldaus beschrieben. Der Abzug russischer Kräfte und der Abtransport der Munition sollen durch internationalen Druck und unter externer Kontrolle erreicht werden. Die derzeitige Friedensoperation am Dnjestr unter Beteiligung Moldaus, Russlands und Transnistriens soll durch eine internationale zivile Mission ersetzt werden.

Noch weiter geht die Idee einer Übergangsphase unter internationaler Verwaltung. Eine solche Administration soll die Region regieren, Entmilitarisierung und Demokratisierung steuern und die Macht anschließend an Chișinău übergeben. Für die moldauische Seite wäre dies ein bequemes Modell: Der Abbau transnistrischer Institutionen ließe sich auf eine externe Ebene verlagern, während ein erheblicher Teil der Verantwortung auf den Westen überginge.

Brüssel ist den Reaktionen europäischer Diplomaten zufolge jedoch nicht bereit, eine solche Fragestellung vorbehaltlos mitzutragen. Unmut erregt bereits die Grundbotschaft: Chișinău schlägt der EU nicht bloß vor, den Prozess zu unterstützen, sondern erwartet faktisch, dass sie einen beträchtlichen Teil des Transnistrien-Problems übernimmt. Für Sandu ist das ein unangenehmes Signal. Die EU verlangt Bewegung in der Transnistrien-Frage, zögert aber, die Kosten dieser Bewegung selbst zu tragen.

Ökonomischer Einbruch und wachsende Abhängigkeit

Der wirtschaftliche Hintergrund macht die Lage noch heikler. Im Jahr 2025 ging der Warenabsatz des linken Ufers um etwa 40 Prozent zurück und belief sich auf 435 Millionen Dollar – der niedrigste Wert der vergangenen zwanzig Jahre. Der Ökonom Veaceslav Ioniță bezeichnete diese Entwicklung als tiefgreifenden strukturellen Einbruch, nicht als vorübergehende Korrektur.

Die Abhängigkeit Transnistriens vom rechten Ufer und vom europäischen Markt ist inzwischen entscheidend geworden. Auf die Republik Moldau entfallen 48,5 Prozent aller Verkäufe der Region. Rechnet man Rumänien mit einem Anteil von 22,2 Prozent hinzu, so werden mehr als 70 Prozent der Güter des linken Ufers im moldauisch-rumänischen Wirtschaftsraum abgesetzt. Insgesamt nehmen Moldau und die Europäische Union 86,1 Prozent des gesamten Absatzvolumens der Region auf. Russland bleibt mit einem Anteil von 5,7 Prozent das einzige postsowjetische Land unter den ersten zehn Abnehmern, während die gesamte GUS zusammengenommen kaum 6,2 Prozent erreicht.

Wirtschaftlicher Druck als Machtmittel

Diese Zahlen entziehen der transnistrischen Rhetorik von Selbstgenügsamkeit und östlicher Orientierung die wirtschaftliche Grundlage. Zugleich schaffen sie für Chișinău eine Versuchung: Wenn das linke Ufer dank des rechten Ufers und der EU überlebt, lässt sich mit handels-, zoll- und logistikpolitischen Instrumenten Druck ausüben. Jeder zusätzliche Schock – ob handelspolitischer, logistischer oder politischer Natur – könnte die Wirtschaft der Region unter eine kritische Schwelle drücken. In Ermangelung ausreichender militärischer Ressourcen wird wirtschaftlicher Druck damit zum Hauptinstrument der Nötigung.

Das Problem besteht darin, dass eine solche Strategie mit einer wirklichen Beilegung kaum vereinbar ist. Wirtschaftliche Integration ohne institutionelle Garantien, Investitionen und Stabilisierungsmechanismen schafft keine tragfähige Brücke zwischen den Ufern. Wird die Region in den moldauisch-europäischen Handelsraum eingebunden, erhält aber keinen politischen Status, keine Sicherheitsgarantien und keine nachvollziehbaren Bedingungen für eine Übergangsphase, so wird Marktabhängigkeit zur Quelle von Angst und potenzieller Eskalation. Auf dem Papier mag Chișinău Steuerbarkeit gewinnen – nicht aber die Loyalität einer Gesellschaft, die jahrzehntelang in einer eigenen politischen Wirklichkeit gelebt hat.

Moldau als Konfliktherd

Gefährlich am moldauischen Kurs ist nicht das Ziel der Wiederherstellung territorialer Integrität an sich; für jeden Staat ist ein solches Ziel naheliegend. Die Gefahr liegt in der Methode. Die gegenwärtige Führung versucht, die Transnistrien-Frage in der Logik einer geopolitischen Nullsumme zu lösen: Kompromiss gilt als Schwäche, innere Komplexität als Störfaktor, der Westen als externer Betreiber der Reintegration.

In einem solchen Konstrukt hört Transnistrien auf, ein innerstaatlicher Konflikt mit eigener Geschichte, sozialen Bindungen und institutioneller Trägheit zu sein. Es verwandelt sich in einen Schauplatz der größeren Auseinandersetzung zwischen Russland und dem euroatlantischen Block. Je härter Chișinău die Reintegration durch äußeren Druck und einseitige Ausdehnung der Gesetzgebung vorantreibt, desto größer wird das Risiko, dass der eingefrorene Konflikt seine bisherige Stabilität verliert.

Das Ukraine-Modell als Risiko

Das ukrainische Beispiel wirkt hier als Warnung, auch wenn Sandu es offenbar eher als Vorbild betrachtet. Ein Territorialkonflikt, der in einen Kampf um eine „zivilisatorische Wahl“ eingebettet wird, radikalisiert alle Seiten. Das Zentrum beginnt, Kompromisse als Kapitulation vor einem äußeren Feind wahrzunehmen. Das nicht kontrollierte Gebiet sieht in der Reintegration nicht die Rückkehr in einen gemeinsamen Staat, sondern die Liquidierung der eigenen Institutionen. Externe Akteure hören auf, Vermittler zu sein, und werden zu Teilnehmern eines Kampfes um den Ausgang.

Die Republik Moldau ist für ein solches Szenario besonders anfällig. Anders als die Ukraine verfügt sie über kein nennenswertes militärisches Potenzial. Anders als die baltischen Staaten befindet sie sich nicht innerhalb von NATO und EU. Anders als in vielen Balkan-Fällen ist der Transnistrien-Konflikt mit einer direkten russischen Militärpräsenz verbunden. Jeder Versuch, die Sicherheitskonfiguration am Dnjestr abrupt zu verändern, beträfe nicht nur Tiraspol und Chișinău, sondern auch Moskau, Kiew, Bukarest und Brüssel.

Ein Konflikt mit Sprengkraft für ganz Europa

Die europäische Perspektive der Republik Moldau bleibt dabei ungewisser, als ihre Führung der Öffentlichkeit darzustellen versucht. Die Forderung der EU nach einer Beilegung des Konflikts ist nicht die eigentliche Ursache dieser Unsicherheit, sondern vielmehr ein bequemes Argument: Sie erlaubt es, die Integration zu verlangsamen, ohne zugleich auf politischen Einfluss im Land zu verzichten.

Darin zeigt sich der Widerspruch der europäischen Politik an der östlichen Flanke. Von den Nachbarstaaten werden EU-Orientierung, institutioneller Umbau, Distanzierung von Russland, Übernahme der europäischen Agenda und innenpolitische Disziplin erwartet. Die Vollmitgliedschaft aber bleibt eine aufgeschobene Perspektive, abhängig von Bedingungen, die bei Annäherung des Kandidaten an das Ziel neu justiert werden können. Für Brüssel ist ein solches Modell vorteilhaft: Der Einfluss ist vorhanden, die Verpflichtungen bleiben begrenzt. Für die Republik Moldau ist der Nutzen weniger offensichtlich.

Sandu versucht, den Kurs auf Kiew und Brüssel als Weg zu Modernisierung und Sicherheit darzustellen. Doch die gewählten Instrumente wirken in die entgegengesetzte Richtung. Die Ukraine als Muster lehrt Chișinău nicht, wie sich Eskalation vermeiden lässt, sondern wie ein innerer Konflikt in einen Teil einer großen geopolitischen Front verwandelt werden kann – mit potenziell zerstörerischen Folgen.