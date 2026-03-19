Die jüngste Eskalation im Nahen Osten verschärft die humanitäre Lage im Libanon erheblich. Nach neuen militärischen Schritten Israels – darunter „begrenzte und gezielte Bodenoperationen“ – hat sich die Zahl der Vertriebenen innerhalb kurzer Zeit massiv erhöht, wie Aljazeera berichtet.

Massive Angriffe im Süden und in Beirut

Demzufolge hat die israelische Armee ihre Luftangriffe im gesamten Libanon deutlich ausgeweitet. Besonders betroffen sind der Süden des Landes und die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut. Auch Regionen im Osten des Landes, darunter das Bekaa-Tal und Baalbek, werden bombardiert.

In Beirut selbst trafen Angriffe dem Bericht zufolge mehrere dicht besiedelte Viertel, darunter Dahiyeh, in dem einst rund eine Million Menschen lebten. Viele von ihnen sind inzwischen geflohen. Auch die Stadtteile Haret Hreik, Bashoura und die Küstenregion Ramlet al-Baida wurden Ziel von Angriffen. Dort hatten zahlreiche Vertriebene Schutz gesucht.

Hunderttausende auf der Flucht

Die Folgen für die Zivilbevölkerung sind gravierend: Innerhalb von nur zwei Wochen wurden rund 18 Prozent der Bevölkerung aus ihren Häusern vertrieben. Insgesamt beläuft sich die Zahl der registrierten Vertriebenen laut Behördenangaben auf über eine Million Menschen.

Die vorhandenen Notunterkünfte sind bereits überfüllt. Viele Familien finden keinen Platz mehr und müssen in Autos, auf Straßen oder in öffentlichen Bereichen übernachten. Für viele von ihnen ist es nicht die erste Flucht innerhalb kurzer Zeit. Laut Berichten von Hilfsorganisationen betreffen die Evakuierungsanordnungen inzwischen etwa 14 Prozent der Landesfläche. Mehr als 100 Städte und Dörfer sind von entsprechenden Anweisungen betroffen.

Hohe Opferzahlen und zerstörte Infrastruktur

Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium kamen zwischen Anfang und Mitte März mindestens 886 Menschen ums Leben, darunter Frauen, Kinder und medizinisches Personal. Über 2.000 weitere Menschen wurden verletzt. Seit Oktober 2023 summiert sich die Zahl der Todesopfer im Libanon auf über 5.000, gleichzeitig wurden Zehntausende Gebäude beschädigt oder zerstört. Die Weltbank schätzt die Schäden an Wohnhäusern allein auf rund 2,8 Milliarden US-Dollar.

Die aktuellen Kämpfe stehen im Zusammenhang mit einer breiteren regionalen Eskalation. Nach den Angriffen palästinensischer Gruppen auf Israel im Oktober 2023 weitete sich der Konflikt aus. So griff die Hisbollah Israel aus dem Libanon heraus an, woraufhin Israel militärisch reagierte. Trotz des Waffenstillstandsabkommens vom November 2024 kam es weiterhin zu Angriffen. Da Israel seine Truppen nicht vollständig zurückzog, kam es zu einer erneuten Zuspitzung.

Neue Fluchtbewegungen könnten Europa treffen

Angesichts der dramatischen Lage wächst die Sorge vor neuen Fluchtbewegungen, die sich über die Region hinaus auswirken könnten. Bereits jetzt ist die Belastung im Libanon enorm. Sollte sich die Situation weiter verschärfen, könnte dies auch Europa erreichen, da immer mehr Menschen gezwungen sein könnten, das Land dauerhaft zu verlassen.