Mit dem erfolgreichen Erstflug der Long March 10B am 10. Juli hat China einen Meilenstein erreicht, der weit über eine weitere Raketenmission hinausgeht. Erstmals gelang es dem Land, die Erststufe einer orbitalen Trägerrakete kontrolliert zu bergen. Noch bemerkenswerter: Anders als SpaceX setzte China nicht auf Landebeine, sondern auf ein neuartiges Netz- und Seilsystem auf See.

China wird zur zweiten Raumfahrtmacht

Die Botschaft ist eindeutig. Während Europa noch an Demonstratoren arbeitet, entwickelt sich China zum zweiten ernsthaften Akteur im globalen Wettlauf um wiederverwendbare Trägerraketen. Die 63 Meter hohe Long March 10B brachte einen Testsatelliten erfolgreich in den Orbit. Anschließend leitete die Erststufe mithilfe von Gitterflossen und mehreren Triebwerkszündungen ihren kontrollierten Abstieg ein. Rund 300 Kilometer vor der Küste fing das Bergungsschiff Linghangzhe den Booster mit einem gespannten Netz auf, in das sich zuvor ausgefahrene Haken einhakten. Nach Angaben der staatlichen China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) soll dieselbe Raketenstufe noch vor Jahresende erneut fliegen.



Technisch erinnert vieles an SpaceX. Tatsächlich begann China erst Mitte der 2010er-Jahre ernsthaft mit der Entwicklung wiederverwendbarer Trägersysteme – nachdem Falcon 9 erstmals erfolgreich gelandet war. Innerhalb eines Jahrzehnts folgten Triebwerksneustarts, suborbitale Testflüge, Präzisionslandungen und nun die erste erfolgreiche Bergung einer orbitalen Erststufe. Der Unterschied liegt im Konzept. Während SpaceX auf Landebeine setzt, verlagert China einen Teil der Komplexität auf das Bergungsschiff. Das spart Gewicht und erhöht die Nutzlast. Mit rund 16 Tonnen in den niedrigen Erdorbit bewegt sich die Long March 10B bereits in derselben Leistungsklasse wie die Falcon 9.

Dennoch bleibt der Vorsprung der Amerikaner erheblich. SpaceX hat Wiederverwendbarkeit längst industrialisiert. Einzelne Falcon-9-Booster absolvieren dutzende Missionen, Starts erfolgen in einer Frequenz, die weltweit unerreicht ist. Genau diese Skaleneffekte ermöglichen den rasanten Ausbau der Starlink-Konstellation und verschaffen den USA einen erheblichen wirtschaftlichen und strategischen Vorsprung. China steht heute dort, wo SpaceX vor einigen Jahren stand: Die Technologie funktioniert. Nun muss sie in ein kostengünstiges, hochfrequentes Produktionssystem überführt werden. Gelingt dies, dürfte Peking seine Ambitionen bei Satellitenkonstellationen, Mondmissionen und kommerziellen Starts deutlich beschleunigen.

Warum Chinas Erfolg Europas Chance sein kann

Für Europa ist diese Entwicklung zunächst eine Herausforderung – aber keineswegs ein Grund zum Fatalismus. Zwar verfügt Europa bislang über keine wiederverwendbare orbitale Rakete. Programme wie Themis, MaiaSpace oder Ariane Next befinden sich noch in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Gleichzeitig entsteht jedoch ein bemerkenswert dynamisches Ökosystem privater Raumfahrtunternehmen. In Deutschland arbeiten Isar Aerospace, Rocket Factory Augsburg und HyImpulse an neuen Trägersystemen. Italienische Unternehmen wie D-Orbit gehören weltweit zu den technologischen Vorreitern bei orbitalen Transport- und Servicediensten.



Das eigentliche Problem Europas ist daher weniger mangelnde Innovationskraft als mangelnde Geschwindigkeit. Während China industriepolitische Prioritäten konsequent bündelt und die USA von einem riesigen privaten Kapitalmarkt profitieren, verteilen sich Europas Kompetenzen auf zahlreiche nationale Programme, Finanzierungsinstrumente und regulatorische Zuständigkeiten. Das verlangsamt die Skalierung. Gerade deshalb könnte Chinas Erfolg zum notwendigen Katalysator werden. Selten war deutlicher sichtbar, dass wiederverwendbare Raketen keine futuristische Option mehr sind, sondern zur strategischen Infrastruktur gehören – ähnlich wie Halbleiter, Energie oder Künstliche Intelligenz. Wer günstigen Zugang zum All kontrolliert, entscheidet künftig mit über Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung, Verteidigungsfähigkeit und industrielle Wettbewerbsfähigkeit.

Europa bringt dafür erhebliche Voraussetzungen mit: eine starke Luft- und Raumfahrtindustrie, exzellente Forschungseinrichtungen, innovative Start-ups und wachsende politische Aufmerksamkeit für technologische Souveränität. Entscheidend wird sein, diese Stärken schneller in marktfähige Systeme zu überführen und privaten Unternehmen den Weg vom Demonstrator zum Serienbetrieb zu erleichtern. Die Long March 10B markiert deshalb nicht das Ende eines Rennens, sondern dessen neue Phase. SpaceX bleibt der Maßstab, China holt mit beeindruckender Geschwindigkeit auf. Europa besitzt noch immer die industrielle Basis, um mitzuhalten – vorausgesetzt, es nutzt den Moment, um Innovation entschlossener zu finanzieren, regulatorische Hürden abzubauen und den Übergang von ambitionierten Projekten zu operativen Fähigkeiten zu beschleunigen.