Die österreichische Migrations- und Sicherheitspolitik steht zunehmend unter Druck. Während die Bundesregierung weiterhin Millionenbeträge für Integrationsmaßnahmen, Betreuung und zusätzliche Programme bereitstellt, geraten gleichzeitig die Gefängnisse des Landes an ihre Grenzen. Die überfüllten Gefängnisse sind zur Hälfte mit Nicht-Österreichern belegt und demonstrieren so das direkte Ergebnis einer verfehlten Migrations- und Sicherheitspolitik. Als „Lösung“ dieses Problems schlägt SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer nun vor, 500 Häftlinge vorzeitig aus der Haft zu entlassen. Damit setzt sie ein völlig falsches Signal, das als Ermunterung für potentielle Straftäter verstanden werden kann. Frei nach dem Motto: Wenn schon der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass ich von der österreichischen Kuscheljustiz eingesperrt werde, bin ich bald wieder draußen, weil kein Platz ist. Das ist ein Totalversagen des Rechtsstaates!

Folgen einer gescheiterten Migrationspolitik

Dabei ist das Problem nicht neu. Die Justizanstalten sind seit Jahren stark belastet. Die Zahl der Insassen liegt über den vorhandenen Haftkapazitäten. Die Vorstellung, verurteilte Straftäter früher auf freien Fuß zu setzen, weil die Gefängnisse voll sind, sorgt jedoch bei vielen Menschen für Unverständnis. „Strafe muss Strafe bleiben, sonst verliert sie jede abschreckende Wirkung und unser Rechtssystem verkommt zur Farce“, erklärte FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan. Diese Aussage bringt die Sorge vieler Bürger auf den Punkt, dass der Rechtsstaat an Glaubwürdigkeit verliert, wenn rechtskräftig verhängte Strafen nicht vollständig vollzogen werden.

Die Diskussion über die Gefängnisse ist dabei eng mit der Migrationsdebatte verknüpft. Denn die angespannte Situation ist die Folge einer Politik, die über Jahre hinweg die Kontrolle über Zuwanderung und Integration verloren hat. Hohe Zuwanderungszahlen, ungelöste Integrationsprobleme und eine zunehmende Belastung von Behörden, Justiz und Sozialsystemen haben dazu geführt, dass staatliche Strukturen an ihre Grenzen geraten.

Das liegt an der Integrationspolitik. Trotz erheblicher finanzieller Mittel zeigen sich vielerorts Probleme bei der Sprachvermittlung und der gesellschaftlichen Integration. Die hohe Durchfallquote bei Integrationsprüfungen ist ein deutlicher Hinweis auf die Grenzen dieser Maßnahmen. „Das ist der in Zahlen gegossene Beweis dafür, dass die Asyl- und Einwanderungspolitik gescheitert ist“, erklärte FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Darmann. Seine Kritik richtet sich vor allem gegen eine Politik, die weiterhin auf zusätzliche Integrationsprogramme setzt, obwohl zahlreiche Probleme ungelöst bleiben.

Einerseits werden hohe Summen für Integration und Betreuung bereitgestellt, andererseits fehlen Haftplätze, und die Justiz diskutiert über frühere Entlassungen von Straftätern. Die Frage nach den politischen Prioritäten steht daher immer stärker im Mittelpunkt.

Straffällige Ausländer im Fokus

Besonders brisant wird die Debatte, wenn es um straffällige Ausländer geht. Die Freiheitlichen fordern seit Jahren eine konsequentere Abschiebung von Personen ohne Aufenthaltsrecht sowie eine stärkere Zusammenarbeit mit Herkunftsländern. Auch die Möglichkeit, Haftstrafen im Heimatland zu verbüßen, wird immer wieder ins Spiel gebracht. „Es kann nicht sein, dass österreichische Steuerzahler für den Strafvollzug von ausländischen Kriminellen aufkommen müssen, während diese unsere Gefängnisse verstopfen“, kritisierte Harald Stefan. Die Forderung nach einer stärkeren Rückführungspolitik wird von jenen unterstützt, die eine Entlastung der Justizanstalten und eine konsequentere Sicherheitspolitik verlangen.

Auch auf Ebene der Bundesländer wächst der Unmut. Länder und Gemeinden tragen einen erheblichen Teil der Kosten und organisatorischen Aufgaben im Bereich der Grundversorgung und Betreuung. Gleichzeitig sehen sich die Verantwortlichen mit steigenden Belastungen konfrontiert. Niederösterreichs Landesrat Martin Antauer (FPÖ) brachte die Kritik an gewaltbereiten Asylwerbern deutlich zum Ausdruck: „Wer Gewalt in einer unserer Einrichtungen ausübt, hat keinen Platz in Niederösterreich.“ Diese Forderung spiegelt die zunehmende Erwartung wider, dass Straftaten und Gewalt konsequente Folgen haben müssen.

Sicherheit statt Symptombekämpfung

Der Staat scheint nicht mehr die Ursachen der Probleme zu bekämpfen, sondern lediglich deren Folgen zu verwalten. Während über zusätzliche Programme und neue Maßnahmen diskutiert wird, wächst das Gefühl, dass Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit an Bedeutung verlieren. „Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass verurteilte Täter ihre volle Strafe verbüßen“, betonte Stefan. Diese Aussage trifft einen Nerv, weil sie ein grundlegendes Prinzip des Rechtsstaates anspricht: Wer eine Straftat begeht und verurteilt wird, muss die Konsequenzen tragen.

Die aktuelle Debatte zeigt, dass Fragen der Migration, der Integration und der inneren Sicherheit längst nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden. Für viele Bürger ist die Vorstellung, Straftäter wegen Platzmangels zu entlassen, während gleichzeitig immer neue Integrationsmaßnahmen finanziert werden, Ausdruck einer Politik, die die Prioritäten verloren hat. Die Forderung nach einer strengeren Migrationspolitik, konsequenteren Abschiebungen und einer stärkeren Fokussierung auf Sicherheit wird daher immer lauter. Ob die Bundesregierung darauf Antworten findet, wird nicht zuletzt darüber entscheiden, wie groß das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat und seine Institutionen künftig noch sein wird.