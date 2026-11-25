Wien/Linz. – Das österreichische Justizministerium hat unter der damaligen Ressortchefin Alma Zadić (Grüne) in ein Strafverfahren gegen den Chefredakteur des alternativen Nachrichtenportals Report24, Florian Machl, eingegriffen. Obwohl die Oberstaatsanwaltschaft Linz nach einem erstinstanzlichen Freispruch von einer Fortsetzung des Verfahrens absehen wollte, bestand das Ministerium auf einer Berufung, wie unzensuriert unter Berufung auf den Weisungsbericht des Justizministeriums berichtet.

Hintergrund des Verfahrens war ein Kommentar, in dem Machl dem Bundespräsidenten vorwarf, er trete „die Verfassung mit Füßen” und dulde eine gesellschaftliche Spaltung. Daraufhin brachte die Staatsanwaltschaft Linz am 17. April 2023 einen Strafantrag wegen übler Nachrede ein.

Justizministerium bestand auf Berufung

Das Landesgericht Linz entschied am 24. Mai 2023 zugunsten des Journalisten. Unter Berücksichtigung der Debatten um die Coronamaßnahmen sowie des damaligen Wahlkampfs beurteilte das Gericht Machls Äußerung als subjektives Werturteil. Die Staatsanwaltschaft meldete dennoch Berufung an. Ihre übergeordnete Behörde wollte jedoch keine Zustimmung zur Ausführung des Rechtsmittels erteilen und beabsichtigte, dessen Rücknahme anzuordnen. Dazu kam es jedoch nicht. Am 18. Oktober 2023 erging aus dem damals von Zadić geführten Justizministerium eine gegenteilige Weisung an die Oberstaatsanwaltschaft Linz. Demnach sollte die Staatsanwaltschaft an ihrem Rechtsmittel festhalten und weitere Argumente für eine Anfechtung des Urteils vorbringen.

Das Ministerium sah noch rechtlichen Klärungsbedarf hinsichtlich einer möglichen Strafbarkeit von Machls Äußerung. Zur Begründung führte es unter anderem die herausgehobene Position des Staatsoberhaupts an. Ein solcher Vorwurf gehe ohne hinreichende faktische Grundlage nach Auffassung des Ressorts über das rechtlich erlaubte Maß an Kritik hinaus.

Da die Frist für das Rechtsmittel auszulaufen drohte, wurde der Weisungsrat erst im Nachhinein eingeschaltet. Gegen das Vorgehen des Ministeriums hatte das Gremium jedoch keine Einwände. Die Intervention des Justizministeriums änderte letztlich nichts am Ausgang des Strafverfahrens. Das Oberlandesgericht Linz gab der Berufung am 16. Januar 2024 keine Folge. Damit blieb der erstinstanzliche Freispruch des Report24-Chefredakteurs bestehen.