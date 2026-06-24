Mike Gutsing liefert einen bemerkenswert offenen Befund: Die Verteidiger der Schulpflicht werben schlechter für ihr System, als jede Fundamentalkritik es könnte. Selten beschreibt ein Verteidiger des bestehenden Bildungswesens dessen Versagen so klar — und hält anschließend doch an dessen Zwangsform fest. Darin liegt das Grundproblem seiner Argumentation. Aus einer treffenden Diagnose folgt bei ihm keine tragfähige Therapie.

Der Selbstwiderspruch im Zentrum

Gutsing räumt ein: Bildungsgerechtigkeit sei „nirgends anzutreffen“. Die Apologeten des Systems zielten auf „Machterhalt“. Die hegemoniebildende Wirkung der Bildungsinstitutionen im Sinne des bestehenden Kartells sei „beeindruckend“. Diese Diagnose ist präzise, deutlich und schwer zu bestreiten. Als Lösung nennt er Lehrplanänderungen, Personalwechsel, Kommissionen und Weiterbildungen. Das reicht nicht.

Wer einräumt, dass ein System strukturell versagt und politisch instrumentalisiert ist, kann den Zwang nicht ausgerechnet mit jener Aufgabe rechtfertigen, an der dieses System scheitert. Echte Reform beginnt nicht bei frisch besetzten Posten, sondern bei der Systemfrage: Welche Macht darf eine Institution überhaupt haben?

Gutsings „Frühjahrsputz“ setzt am Personal an; die Architektur des Monopols bleibt unangetastet. Dann aber wird auch das Ergebnis vertraut bleiben: dieselben Strukturen, dieselben Abhängigkeiten, dieselben Fehlanreize — nur mit neuer Farbe an den Wänden.

Was das Grundgesetz wirklich sagt

Auffällig ist, dass Gutsing das Grundgesetz nicht zum echten Ausgangspunkt seiner Argumentation macht. Dabei entscheidet sich dort, wem Bildung zuerst anvertraut ist. Art. 6 Abs. 2 GG formuliert unmissverständlich: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ Dieses Recht wird nicht vom Staat verliehen. Es liegt vor ihm. Art. 7 Abs. 1 GG ergänzt: „Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.“ Aufsicht bedeutet Kontrolle, Rahmen, Prüfung. Sie bedeutet nicht Besitz. Der Wächter ist nicht der Herr des Hauses.

Das Bundesverfassungsgericht hat im bekannten Konrad-Beschluss (2003) die Schulpflicht unter einer bestimmten Prämisse akzeptiert: als zulässiges Instrument staatlicher Integrationsverantwortung, um der Entstehung von religiös oder weltanschaulich motivierten „Parallelgesellschaften“ entgegenzuwirken. Das Gericht hat sie damit ermöglicht, aber keineswegs als verfassungsrechtlich zwingend erklärt. Zwischen „zulässig“ und „notwendig“ liegt der politische Streitraum.

Wer den Schulzwang heute noch verteidigt, muss nachweisen, dass er verhältnismäßig und besseren Alternativen überlegen ist. Diesen Nachweis bleibt Gutsing schuldig. Denn das legitime staatliche Ziel — die Verhinderung von Parallelgesellschaften und die Sicherung von Mindeststandards — lässt sich durch eine kontrollierte Bildungspflicht mit freier Trägerwahl grundrechtsschonender erreichen. Gutsing behandelt staatliche Bildungsverantwortung fälschlicherweise so, als müsse sie zwingend in ein staatlich dominiertes Bildungsmonopol münden.

Humboldt und Fichte — die falsche Ahnenreihe

Gutsing beruft sich auf Humboldt und Fichte als Kronzeugen staatlicher Bildungsverantwortung. Doch diese historische Allianz bricht bei näherem Hinsehen in sich zusammen. Wilhelm von Humboldt dachte Bildung als Entfaltung der Persönlichkeit — als Prozess innerer Freiheit, geistiger Weite und individueller Formung. Die staatliche Schulverwaltung, an der er zeitweise mitwirkte, war ein pragmatischer, historisch bedingter Rahmen, niemals der Endpunkt seines Bildungsideals.

Sein Denken passt schlecht zu einer Ordnung, die Kinder institutionell normiert, Eltern misstraut und pädagogische Vielfalt nur innerhalb enger staatlicher Korridore zulässt. Wer Humboldt ernst nimmt, muss fragen, wie viel institutionellen Zwang eine Bildungsidee verträgt, die im Kern auf Selbstbildung zielt.

Johann Gottlieb Fichte ist als konservative Referenz noch problematischer. Der Erziehungsstaat aus seinen Reden an die deutsche Nation ist ein nationalpädagogisches Modell staatlicher Charakterformung. Bildung erscheint dort nicht zuerst als freie Entfaltung, sondern als Werkzeug kollektiver Willensbildung und nationaler Disziplinierung. Wer Fichte gegen die Entmonopolisierung des Bildungswesens ins Feld führt, ruft einen Staat auf, der das Kind im Namen des Kollektivs formt. Das ist kaum der begrenzte, freiheitliche Rechtsstaat des Grundgesetzes.

Die eigentliche Frage: Monopol oder Verantwortung?

Gutsing vermischt zwei Fragen, die strikt getrennt werden müssen: Soll der Staat Bildung als allgemeine öffentliche Aufgabe anerkennen und garantieren? Folgt daraus, dass er den institutionellen Bildungsweg zentral vorgeben muss?

Die erste Frage lässt sich bejahen, ohne die zweite mitzubejahen. Ein Staat kann Bildungsverantwortung tragen, ohne Bildungsmonopolist zu sein. Er kann Mindeststandards setzen, Prüfungen organisieren, Kernlehrpläne definieren, das Kindeswohl schützen und Lernergebnisse kontrollieren. Dafür muss er den Eltern den konkreten Bildungsweg ihrer Kinder nicht faktisch aus der Hand nehmen. Die Alternative lautet daher nicht: Staat oder Verwahrlosung. Sie lautet: staatliche Verantwortung mit oder ohne Monopol.

Bildungsfreiheit durch Subsidiarität

Ein freiheitliches Gegenmodell ist längst Realität: Bildungsfreiheit bei staatlicher Ergebnisprüfung. Nach dem Prinzip der Subsidiarität sollte die kleinere Einheit — die Familie, die freie Schule vor Ort — Vorrang vor der größeren haben. Der Staat zieht sich dabei nicht aus der Verantwortung zurück, sondern verändert seine Rolle: Er weist jedem Kind einen definierten Bildungsanspruch zu, finanziert aus öffentlichen Mitteln über ein Bildungsgutschein-System. Das Geld folgt dem Kind, nicht der Behörde. Die Eltern wählen den Träger. Die Schulen stehen im Qualitätswettbewerb um das beste pädagogische Konzept. Der Staat prüft Ergebnisse, kontrolliert Mindeststandards und greift ein, wo das Kindeswohl verletzt wird.

Die Niederlande zeigen seit über einem Jahrhundert, dass staatliche Finanzierung, staatliche Aufsicht und freie Trägerschaft miteinander vereinbar sind. Dort existieren öffentliche, konfessionelle und reformpädagogische Schulen rechtlich gleichgestellt nebeneinander — staatlich finanziert, staatlich geprüft, aber pädagogisch eigenständig.

Auch das Modell der Genossenschaftsschule übersetzt diesen Gedanken in die Praxis: Eltern und Lehrer gründen vor Ort, entscheiden gemeinsam und tragen Verantwortung. In einer mittelgroßen Gemeinde in Sachsen-Anhalt könnten so mehrere Schulen mit unterschiedlichen Profilen nebeneinander bestehen: eine christlich geprägte, eine reformpädagogische, eine handwerklich-technisch ausgerichtete. Das wäre kein elitäres Sonderrecht für Wohlhabende, sondern eine reale Wahlmöglichkeit für normale Familien. So entstünde ein Wettbewerb der Ideen, den der staatliche Einheitsbetrieb kaum zulässt.

Hausunterricht ist in einem solchen ordnungspolitischen Rahmen eine legitime, kontrollierte Ausnahmevariante, aber nicht der Kern der Debatte. Der Kern ist die freie Trägerwahl innerhalb eines verbindlichen Bildungsrahmens. Bildungspflicht statt Schulpflicht bedeutet: Der Staat achtet auf Bildungserfolg, nicht auf institutionelle Unterordnung.

Gutsings blinder Fleck

Am Ende seines Textes fragt Gutsing, für wen die Abschaffung der Schulpflicht eigentlich ins Programm aufgenommen wurde. Die Frage ist berechtigt. Sie sollte nur umgedreht werden: Für wen wird der Schulzwang eigentlich verteidigt? Für die Kinder? Ihre messbaren Leistungen sinken seit Jahren. Für die Eltern? Ihr natürliches Erziehungsrecht wird durch den Schulzwang praktisch nachgeordnet. Für die Gesellschaft? Ein plurales, dezentrales Bildungswesen könnte mehr leisten als ein träger Einheitsbetrieb, der jede Reform durch dieselben Verwaltungswege schleust.

Am Ende bleibt als Profiteur die Institution selbst: Behördenroutinen, Karrierelogiken, Zuständigkeiten und Besitzstände, die Gutsing in seiner eigenen Diagnose beschreibt — und dennoch für alternativlos erklärt. Das ist keine sachliche Begründung für die Schulpflicht. Es ist ein Beleg für das Beharrungsvermögen eines bürokratischen Apparates.

Fazit

Staatliche Bildungsverantwortung und staatliches Bildungsmonopol sind nicht dasselbe. Wer das Monopol verteidigt, obwohl er dessen chronisches Versagen einräumt, blickt zuerst auf die Institution. Das Grundgesetz setzt fundamental anders an: die Eltern zuerst, der Staat als Aufsicht, Bildung als Verantwortung — nicht als bürokratischer Besitzstand. Der Staat soll prüfen, schützen und garantieren. Er muss dafür nicht Eigentümer des Bildungsweges unserer Kinder sein. Die Forderung nach Bildungsfreiheit ist daher keine Absage an staatliche Verantwortung. Sie ist das Plädoyer für staatliche Verantwortung ohne staatliche Anmaßung.