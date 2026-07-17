Auf die Frage, ob Südtirol ein unabhängiger Staat werden sollte, ist meine Antwort ein überzeugtes „Nein“. Dies ist keine Absage aus Nostalgie, sondern eine politische Vision: Ich setze mich für ein föderalistisches Südtirol ein, mit einer immer stärkeren und dynamischeren Autonomie, das jedoch vollständiger Bestandteil der italienischen Nation bleibt.

Meine Erfahrung in den Institutionen als Landesrat und Regionalratsabgeordneter, sowie mein aktuelles Engagement als Gemeinderat in Sterzing, haben es mir ermöglicht, die Komplexität unseres Landes hautnah zu erleben. Südtirol ist keine von der Welt isolierte Enklave, sondern ein einzigartiges Laboratorium des Zusammenlebens. Unsere Sonderautonomie ist kein Privileg, das als Sprungbrett zur Sezession dient, sondern ein Verwaltungsinstrument, das das Wohlergehen aller Bürger garantieren muss – unabhängig von ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit.

Ich habe für die deutsche, italienische und ladinische Sprachgruppe gearbeitet und werde dies auch weiterhin tun. Eine Unabhängigkeit hingegen liefe Gefahr, alte ethnische Gegensätze wieder zu entfachen, die durch Jahrzehnte des sozialen Friedens mühsam befriedet wurden. Spaltung bedeutet Schwächung. Südtirol ist stark, weil es der Treffpunkt zwischen der germanischen und der lateinischen Welt ist; die Bindung zu Italien zu kappen, hieße, einen Teil unserer historischen und kulturellen Identität zu amputieren.

Die Zugehörigkeit zu Italien zu unterstützen bedeutet nicht, den römischen Zentralismus passiv zu akzeptieren. Mit der Bewegung „Futuro Nazionale“, inspiriert von der Vision von Roberto Vannacci, fördern wir die Idee eines Staates, der die lokalen Identitäten innerhalb einer starken nationalen Souveränität aufwertet. Wir wollen einen Föderalismus der Taten: mehr Kompetenzen vor Ort, weniger Bürokratie und eine Ressourcenverwaltung, die direkt auf die Bedürfnisse der Menschen in den Bergen reagiert.

Die Unabhängigkeit wäre ein wirtschaftlicher und geopolitischer Sprung ins Ungewisse. Ein Kleinstaat „Südtirol“ fände sich in einem Europa der Giganten erdrückt wieder und wäre gezwungen, Verträge, Verteidigung, Währung und Sicherheit neu auszuhandeln. Im Gegenteil: Ein Südtirol, das seine Autonomie innerhalb Italiens voll ausschöpft, kann weiterhin von den Vorteilen eines Steuersystems profitieren, das neun Zehntel der Einnahmen im Land behält und somit exzellente Dienstleistungen garantiert, die auf dem gesamten Kontinent als Vorbild dienen.

Abschließend lässt sich sagen: Der Weg führt nicht über die Trennung, sondern über die Weiterentwicklung. Wir müssen fordern, dass der italienische Staat die Durchführungsbestimmungen unserer Autonomie respektiert und aktualisiert, aber wir müssen dies im Bewusstsein tun, dass der Brenner die natürliche und historische Grenze Italiens darstellt. Unsere Herausforderung besteht darin, zu beweisen, dass man tief mit den eigenen lokalen Traditionen verwurzelt und gleichzeitig stolzer Bürger einer Nation sein kann, die die Weltgeschichte mitgeschrieben hat.

Die Zukunft Südtirols liegt nicht in der Rückkehr zu Mikrogrenzen der Vergangenheit, sondern in einer verantwortungsvollen und modernen Autonomie, die als Brücke zwischen Rom, Wien und Brüssel fungiert, dabei jedoch fest an der Trikolore verankert bleibt.

Dieser Text wurde zuerst in der FREILICH-Ausgabe Nr. 40 „Heimat, fremde Heimat“ abgedruckt.

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