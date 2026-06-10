Die Entscheidung des russischen Justizministeriums, die Landsmannschaft Ostpreußen auf Empfehlung der Generalstaatsanwaltschaft in die Liste unerwünschter Organisationen aufzunehmen, ist vor allem eines: Ein bewusster machtpolitischer Schritt. Damit werden sämtliche Aktivitäten des Verbandes auf dem Gebiet der Russischen Föderation, einschließlich der Oblast Kaliningrad – dem ehemaligen Königsberg –, faktisch unterbunden. Russland reagiert damit auf das, was es als „schleichende Germanisierungstendenzen“ in der ehemals ostpreußischen Region wahrnimmt. Diese Maßnahme reiht sich ein in eine längere Serie russischer Bemühungen, jede Erinnerung an die deutsche Prägung des nördlichen Ostpreußens systematisch zurückzudrängen. Für ein Land, das seine eigene Geschichte als ununterbrochene Großmachttradition versteht, ist ein solches Vorgehen, wie verwerflich und ablehnenswert es auch ist, grundsätzlich konsequent. Es zeigt jedoch zugleich, wie fragil die russische Kontrolle über dieses Gebiet im Bewusstsein Moskaus offenbar immer noch ist – und wie sehr Deutschland hier eine eigene, selbstbewusste Position entwickeln müsste, statt sich weiterhin in Sprachlosigkeit zu üben.

Ostpreußen: Kern deutscher Geschichte

Ostpreußen war niemals ein Randgebiet deutscher Geschichte, sondern deren Kern. Von der Ordenszeit über das Herzogtum Preußen, die Krönung Friedrichs I. in Königsberg bis hin zu Kant, Hamann und der preußischen Reformbewegung bildete die Region einen der intellektuell und strategisch bedeutsamsten Räume Mitteleuropas. Das Bernsteinland, die masurischen Seen, die Hafenstadt Königsberg: All das war über Jahrhunderte deutsch geprägt, bevölkert, kultiviert und verteidigt. Die Vertreibung von fast der gesamten deutschen Bevölkerung 1945/46 und die anschließende sowjetische Annektierung stellten einen der massivsten Bevölkerungstransfers der europäischen Geschichte dar. Die Bundesrepublik hat in den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen 1990 auf territoriale Ansprüche verzichtet – eine Entscheidung, die bis heute auch die deutsche Haltung zu den eigenen historischen Ostgebieten lähmt.

Heute liegt Kaliningrad als russische Exklave tief im NATO- und EU-Raum, hochgerüstet, mit atomarer Stationierung und zunehmend abgeschottet. Die Region leidet unter wirtschaftlicher Stagnation, demografischem Verfall und einer Identität, die künstlich russifiziert werden musste, weil sie organisch nie russisch war. Moskau weiß genau, dass die Anziehungskraft Westeuropas – wirtschaftlich, kulturell, freiheitlich – für die verbliebenen Bewohner eine permanente Herausforderung darstellt. Die Landsmannschaften, die sich der Pflege von Erinnerung, Sprache, Kultur und familiären Kontakten widmen, sind in diesem Kontext ein kulturelles Störfeuer. Sie halten das Wissen lebendig, dass Kaliningrad nicht „ewig russisch“ war, sondern Ergebnis einer brutalen Eroberung und Umsiedlungspolitik des 20. Jahrhunderts. Indem Russland diese Vereine nun als unerwünscht brandmarkt, verteidigt es seine Eroberung mit den Mitteln eines klassischen Machtstaates: durch Narrative, Repression und Ausschaltung abweichender Stimmen. Die deutsche Reaktion darauf – oder besser: das Ausbleiben jeder ernsthaften Reaktion – ist allen voran eines: Ein Trauerspiel.

Souveräne Außenpolitik statt Selbstzensur

Ein außenpolitisch souverän agierendes Deutschland würde eine klare geopolitische Bilanz ziehen. Die Pflege der eigenen historischen Substanz ist keine Marotte, sondern Kernbestandteil jeder normalen nationalen Existenz. Nur bei Deutschland gilt die Pflege der eigenen Vertriebenengeschichte und der ostdeutschen Kultur als suspekt. Diese Asymmetrie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Umerziehung, die nationale Identität mit Schuld gleichsetzt und Souveränität mit moralischer Selbstentwaffnung verwechselt. Die hysterische Abwehr jeder Debatte über die Ostgebiete ist Ausdruck dieser tieferliegenden Unfreiheit.

Russland ist trotz aller Konflikte eine unverzichtbare europäische Großmacht. Stabile, interessengeleitete Beziehungen zu Moskau liegen im deutschen Interesse – gerade auch im Hinblick auf Energie, Rohstoffe, den Kampf gegen islamistischen Terror und die Verhinderung einer weiteren chinesischen Dominanz im eurasischen Raum. Eine solche Realpolitik darf jedoch nicht auf der Leugnung deutscher Geschichte beruhen. Das ehemalige Königsberg könnte langfristig Gegenstand pragmatischer Arrangements werden: erleichterter kultureller Zugang für Nachkommen der Vertriebenen, Denkmalschutz für deutsche Friedhöfe und Bausubstanz, Formen kultureller Autonomie. Solche Modelle sind jedoch nur denkbar, wenn Deutschland als selbstbewusster, gleichberechtigter Partner auftritt und nicht als geopolitischer Gegner oder ewig reuiger Russland- und Putinapologet, der seine eigene Vergangenheit als peinliches Relikt behandelt.

Ein Weckruf für nationale Selbstvergewisserung

Die Einstufung der Landsmannschaft Ostpreußen sollte daher in Berlin nicht mit Schweigen oder verlegener Distanzierung quittiert werden. Sie ist ein Weckruf. Die Erinnerung an die Toten von Ostpreußen, an die vertriebenen Familien, an die untergegangene Kulturlandschaft gehört zum deutschen Kulturgut wie der Kölner Dom oder das Brandenburger Tor. Wer diese Erinnerung systematisch auslöscht – sei es durch russische Repression oder durch deutsche Selbstzensur –, der zerstört nicht nur historische Wahrheit, sondern auch die geistige Substanz, aus der eine souveräne Nation ihre Kraft und Selbstachtung zieht. Ein reifes Deutschland des 21. Jahrhunderts muss lernen, zwischen dem historischen Unrecht der Vertreibung und der heutigen europäischen Realität zu unterscheiden, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. Es muss seine eigene Geschichte wieder als Ganzes annehmen: mit Licht und Schatten, mit Triumph und Tragik.

Europa braucht keine weiteren moralischen Alleingänge, sondern selbstbewusste Nationen, die ihre Interessen klar formulieren und ihre kulturelle Substanz verteidigen. Die Landsmannschaft Ostpreußen steht dafür symbolisch. Ihre Kriminalisierung durch Russland sollte Anlass sein, in Deutschland endlich eine offene, ehrliche und geopolitisch erwachsene Debatte über die eigenen ehemaligen Ostgebiete zu führen, als Akt nationaler Selbstvergewisserung. Denn nur wer seine Herkunft kennt und ehrt, kann souverän in die Zukunft gehen.