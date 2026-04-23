Wiesbaden. – Die Auseinandersetzung um die stattgefundenen Proteste gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation in Hessen im November 2025 hat sich zu einem politischen Konflikt zwischen Opposition und Landesregierung entwickelt. Im Zentrum steht die Frage, wie weit studentischer Protest gehen darf und ob staatliche Stellen ihrer Aufsichtspflicht ausreichend nachkommen.

Aufrufe laut Minister durch Meinungsfreiheit gedeckt

Auslöser der aktuellen Debatte ist eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag. Die Antwort des Wissenschaftsministeriums unter Leitung von Timon Gremmels (SPD) zeigt, dass es im Vorfeld Gründungsveranstaltung an mehreren Hochschulen zu Mobilisierungen kam. Demnach haben Gruppen in Gießen und Darmstadt Studenten dazu aufgefordert, sich den Protesten anzuschließen und sich der Veranstaltung entgegenzustellen.

Die Landesregierung bewertet derartige Aktivitäten grundsätzlich als zulässig. Hochschulgruppen können sich demnach „im Rahmen der Meinungsäußerungsfreiheit und der rechtlichen Rahmenbedingungen auch zu politischen Parteien äußern und sich in sonstiger Weise betätigen“. Gleichzeitig betont das Ministerium, dass keine Hinweise auf extremistische Bestrebungen oder konkrete Gefahren vorlägen. Auch in Bezug auf mögliche strafbare Inhalte fällt die Einschätzung der Landesregierung eindeutig aus: „Konkrete Aufrufe zur Gewalt oder zu Straftaten konnten bei den Mobilisierungen nicht festgestellt werden“, heißt es dazu in der Anfragenbeantwortung. Zudem gebe es bislang keine belastbaren Erkenntnisse darüber, dass bestimmte Hochschulgruppen organisatorisch für Blockadeaktionen verantwortlich gewesen seien. Ermittlungen hierzu liefen noch.

AfD wirft Minister politische Verharmlosung vor

Die AfD-Fraktion interpretiert die Vorgänge deutlich schärfer. Ihr hochschulpolitischer Sprecher Frank Grobe sieht in den Protestaufrufen eine Grenze überschritten: „Wissenschaftsminister Gremmels räumt ein, dass an der Justus-Liebig-Universität Gießen die Gruppe ‚Studis gegen Rechts Gießen‘ und an der Technischen Universität Darmstadt die Gruppe ‚Studis gegen Rechts Darmstadt‘ aufgerufen haben, ‚sich der Gründungsveranstaltung der AfD-Jugendorganisation zu widersetzen‘. Ein solcher Aufruf ist nach unserer Auffassung demokratiefeindlich, ein indirekter Gewaltaufruf und geht weit über legitimen Protest hinaus.“ Grobe verweist zudem auf Ausschreitungen im Umfeld der Veranstaltung: „Über 50 verletzte Polizeibeamte, 15 Blockaden und zahlreiche Rechtsbrüche bei den Protesten gegen den AfD-Jugendverband in Gießen sprechen eine eindeutige Sprache“, erklärt der Abgeordnete in einer Aussendung.

Aus Sicht der AfD steht dabei nicht nur das Verhalten einzelner Gruppen, sondern auch die Rolle des Ministeriums im Fokus. Grobe fordert ein stärkeres Eingreifen der Landesregierung und stellt die Neutralität der Hochschulen infrage: „Es ist das Recht jeder Partei, Jugendorganisationen zu gründen und das Recht jedes Bürgers, Mitglied einer solchen Organisation zu werden“. Nun fordert die AfD von Gremmels, dass er „endlich seiner Aufsichtspflicht“ nachkomme. „Unsere Hochschulen dürfen nicht länger Brutstätten des Linksextremismus sein“, betont Grobe.

Zwischen Neutralität und politischer Debatte

Das Ministerium hält dagegen an seiner Linie fest, dass Hochschulen zwar parteipolitisch neutral agieren müssen, aber gleichzeitig Raum für gesellschaftliche und politische Diskussionen bieten sollen. Die Bereitstellung von Räumen für Veranstaltungen sei demnach zulässig, solange alle Gruppen gleich behandelt werden.