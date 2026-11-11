Die Top 20 der Rechten: Wer hat wirklich Einfluss?

FREILICH hat 25 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hinsichtlich ihres Einflusses im rechten und konservativen Spektrum bewerten lassen. Grundlage hierfür sind die Urteile einer sechsköpfigen Jury sowie eine redaktionelle Reichweitenerhebung. In der folgenden Grafik sind die ersten zwanzig Platzierungen sowie drei weitere Namen als honorable mentions abgebildet.