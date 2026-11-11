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Politik

Die Top 20 der Rechten: Wer hat wirklich Einfluss?

Wer sind die einflussreichsten Köpfe der politischen Rechten im deutschsprachigen Raum, und wer prägt das Lager tatsächlich? Eine FREILICH-Erhebung zeigt, wie weit politische Macht, publizistische Reichweite und ideologischer Einfluss auseinanderliegen.

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Dieser Beitrag ist ein Archiv-Text aus Freilich 42.

Wer hat innerhalb der politischen Rechten im deutschsprachigen Raum den größten Einfluss? Eine FREILICH-Erhebung zeigt, welche Politiker, Publizisten und Vordenker das Lager prägen.
Wer hat innerhalb der politischen Rechten im deutschsprachigen Raum den größten Einfluss? Eine FREILICH-Erhebung zeigt, welche Politiker, Publizisten und Vordenker das Lager prägen. (Bild: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Jungeuropa. Collage: FREILICH)

FREILICH hat 25 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hinsichtlich ihres Einflusses im rechten und konservativen Spektrum bewerten lassen. Grundlage hierfür sind die Urteile einer sechsköpfigen Jury sowie eine redaktionelle Reichweitenerhebung. In der folgenden Grafik sind die ersten zwanzig Platzierungen sowie drei weitere Namen als honorable mentions abgebildet.

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