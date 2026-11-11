FREILICH hat 25 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hinsichtlich ihres Einflusses im rechten und konservativen Spektrum bewerten lassen. Grundlage hierfür sind die Urteile einer sechsköpfigen Jury sowie eine redaktionelle Reichweitenerhebung. In der folgenden Grafik sind die ersten zwanzig Platzierungen sowie drei weitere Namen als honorable mentions abgebildet.
Die Top 20 der Rechten: Wer hat wirklich Einfluss?
Wer sind die einflussreichsten Köpfe der politischen Rechten im deutschsprachigen Raum, und wer prägt das Lager tatsächlich? Eine FREILICH-Erhebung zeigt, wie weit politische Macht, publizistische Reichweite und ideologischer Einfluss auseinanderliegen.
Von Redaktion
Dieser Beitrag ist ein Archiv-Text aus Freilich 42.
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