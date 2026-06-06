Die politische Lage der Republik lässt sich immer weniger mit den alten Begriffen von rechts und links erklären. Der eigentliche Konflikt verläuft inzwischen zwischen zwei Formen von Mitte: einer institutionellen Mitte, die sich in Parteien, Verwaltungen, Medien, Stiftungen und Verbänden eingerichtet hat, und einer gesellschaftlichen Mitte, die arbeitet, zahlt und trägt, sich politisch aber kaum noch vertreten fühlt: Es ist eine Mitte, die aus Erfahrung – der Erfahrung ökonomischer Belastung, kultureller Herabsetzung und politischer Bevormundung entstanden ist. Zu ihr gehören Facharbeiter und Selbständige, Angestellte und kleine Unternehmer, Familien und Pendler: jene, die den Staat finanzieren und von seiner politischen Klasse trotzdem zunehmend als Problemfall behandelt werden.

Neu ist daran nicht ihre Existenz, sondern dass sie sich gerade politisch neu sortiert. Daher dreht sich inzwischen alles um die AfD – nicht, weil die übrigen Parteien sie gesucht hätten, sondern weil sie zum politischen Ausdruck genau jener Mitte geworden ist, die von der institutionellen Mitte nicht mehr integriert, sondern dämonisiert und moralisch abgewehrt wird.

Die Brandmauer als Instrument der politischen Ausgrenzung

Die Brandmauer ist der sichtbarste Ausdruck dieser Selbstblockade. Sie war nie nur eine Abgrenzungsformel, sondern die Geschäftsordnung eines Parteiensystems, das den Wählerwillen nur so lange akzeptiert, wie er die alten Machtverhältnisse nicht gefährdet. Der Bürger durfte wählen, aber seine Wahl sollte keine regierungsbildende Wirkung entfalten, sobald sie der AfD galt: Demokratie als Verfahren ja, Demokratie als Konsequenz nein. Über Jahre funktionierte diese Ordnung nicht nur parlamentarisch, sondern auch sozial. Wer AfD wählte, sollte sich schämen. Es ging nicht ums Argument, sondern ums Etikett; AfD-Wähler wurden nicht widerlegt, sondern negativ markiert.

Doch dieser Mechanismus verliert seine Wirkung. Der Kipppunkt ist erreicht, wenn die alte Beschämung nicht mehr zuverlässig gegen den AfD-Wähler arbeitet, sondern gegen jene, die trotz des offenkundigen Scheiterns der Politik so tun, als ließe sich im bisherigen Rahmen bleiben. Gefragt wird dann nicht mehr: Wie kann man AfD wählen? Gefragt wird: Wie kann man nach Migrationskrise, innerer Unsicherheit, wirtschaftlichem Abstieg, explodierenden Energiepreisen und gebrochenen Wahlversprechen immer noch glauben, ausgerechnet dieselben Parteien könnten das selbst verursachte Desaster korrigieren?

Das ist die eigentliche Verschiebung. Der soziale Druck kehrt sich nicht künstlich um, er folgt der Erfahrung. Im Alltag sehen die Menschen, was Leitartikel wegmoderieren: überforderte Schulen, unsichere Plätze im Sinne der Stadtbildfrage, steigende Kosten, eine schrumpfende Industrie – und ein Parteiensystem, in dem die CDU ohne Kurs ist, die SPD ohne Volk, die Grünen voller Erziehungsanspruch, die FDP ohne Mut und das BSW auf der Suche nach dem letzten Ausweg. Die Union war einmal die Partei, die solche Spannungen integrieren konnte. Sie band konservative, liberale, christliche und mittelständische Milieus in ein gemeinsames Ordnungsversprechen ein und übersetzte gesellschaftliche Konflikte in politische Mehrheiten, statt sie eskalieren zu lassen. Diese Funktion erfüllt sie heute nicht mehr.

Warum die CDU ihre Rolle als Integrationspartei verloren hat

Die Union ist nicht mehr der natürliche Sammelpunkt der bürgerlichen Mitte. Sie ist selbst Teil jener institutionellen Mitte geworden, die den bestehenden Konsens verteidigt – von der Migrations- über die Klima- bis zur Schulden-, Europa- und Gesellschaftspolitik. Dieser Konsens ist nicht mehr pragmatisch, sondern normativ. Wer ihn grundsätzlich infrage stellt, gilt nicht als demokratischer Konkurrent, sondern als Störung der Ordnung. Damit blockiert die CDU nicht nur einen politischen Gegner, sondern ihre eigene historische Aufgabe. Eine Partei, deren Funktion einst Integration war, verweigert heute die Integration eines wachsenden Teils der gesellschaftlichen Mitte. Statt ihn politisch zu binden, grenzt sie ihn aus; statt ein neues Mitte-rechts-Projekt zu wagen, klammert sie sich an Koalitionen und Tolerierungsmodelle, die sie weiter ans linke Lager fesseln. Die Brandmauer ist deshalb nicht bloß ein taktisches Instrument. Sie ist der Ausdruck einer tieferen Selbstveränderung der Union.

Die CDU ist eben nicht bloß eine konservative Partei, die von einer falschen Führung blockiert wird. Ihre eigene Wählerschaft ist in Teilen längst nach links gerückt, sozialstaatlich beruhigt, kulturell angepasst, auf Konsens programmiert. Die Vorstellung, hinter der CDU-Fassade warte nur eine große konservative Mehrheit, die man bloß befreien müsse, greift daher zu kurz. Die Union ist nicht mehr bloß Gefangene ihrer Parteiführung. Sie ist Gefangene ihres eigenen veränderten Milieus.

Deshalb wächst die AfD nicht nur als Abspaltung der Union, sondern aus einem breiteren Reservoir: aus Nichtwählern, Erstwählern, früheren Wählern anderer Parteien, Arbeitern, Selbständigen und Teilen einer verunsicherten Mittelschicht. Die bessere CDU ist sie damit nicht – diese Beschreibung wäre zu klein. Und bloße Protestpartei ist sie auch nicht. Sie ist der Ausdruck einer neuen Repräsentationsachse: gesellschaftliche Mitte gegen institutionelle Mitte, produktive Realität gegen moralische Verwaltung, demokratische Korrektur gegen systemische Selbstblockade.

SPD und FDP im Dilemma der verlorenen Wähler

Die SPD zeigt dabei den Ursprung des großen Milieuverlustes. Von Gabriels „Pack“ bis zu Albigs spätem „Kommt nach Hause“ liegt ein verlorenes Jahrzehnt sozialdemokratischer Selbsttäuschung. Erst wurden die eigenen früheren Wähler moralisch verstoßen, dann wurde ihr Weg zur AfD skandalisiert – und nun entdeckt ein ehemaliger Ministerpräsident, dass mit 30 oder 40 Prozent AfD-Wählern politisch zu rechnen ist. Er sieht, dass in ihr ihre verlorene Wähler sind. Das ist das eigentliche Trauma der SPD. Die AfD ist für sie nicht nur Gegner, sondern das schlechte Gewissen eines verlassenen Arbeitermilieus: kleine Angestellte, ostdeutsche Normalbürger, sicherheitsorientierte Familien, Menschen mit realen Sorgen über Migration, Energiepreise, Kriminalität, Mieten und kulturelle Entfremdung. Die alte SPD hätte sie vertreten. Die neue wollte sie erziehen. Die AfD hat sie aufgenommen.

Die FDP liefert das Gegenbild liberaler Halbheit. Sie hat begriffen, dass der Begriff Brandmauer strategisch toxisch geworden ist, traut sich aber nicht aus der Praxis heraus. Das Wort soll weg, die Sache bleibt: keine Koalition, keine Zusammenarbeit, keine Zustimmung zu AfD-Anträgen. Brandmauer ohne Brandmauerbegriff – freiheitlich im Ton, kartelltreu in der Tat. Damit hält die Kubicki-FDP ihre eigene Begräbnisrede. Sie will bürgerlich klingen, ohne bürgerliche Konsequenzen zu ziehen, will AfD-Wähler zurückholen, ohne deren demokratische Repräsentation ernst zu nehmen, will die Rhetorik der Ausgrenzung entsorgen und ihre Logik behalten. Das braucht kein Mensch. Eine Partei, die ihren Freiheitsbegriff genau dort aufgibt, wo parlamentarische Freiheit praktisch werden müsste, ist keine liberale Kraft mehr, sondern Dekoration im alten Machtkartell.

Zwischen Tabubruch und Feindbildpolitik

Das BSW sucht dagegen in der Aufkündigung der Brandmauer seinen letzten Überlebensmoment. Wagenknecht erkennt, dass eine Partei, die im Osten Protest einsammelt, nicht dauerhaft als Hilfstruppe der alten Ausgrenzungsordnung auftreten kann. Sie spricht von Bürgerregierungen, Kompetenzkabinetten und wechselnden Mehrheiten – und schreckt doch vor der letzten Konsequenz zurück. Das BSW will die Brandmauer abschaffen, ohne als AfD-Mehrheitsbeschaffer zu erscheinen. Es sucht den Tabubruch und fürchtet seinen Preis.

Grüne und Linke schließlich brauchen die AfD als Feindbild, weil ohne sie ihre eigene Selbstgewissheit zerfiele. Sie brauchen den rechten Gegner, um den eigenen Erziehungsanspruch als demokratische Notwendigkeit auszugeben. Für sie ist die AfD nicht nur Gegner, sondern existentieller Bezugspunkt. So ordnet sich das gesamte Parteiensystem neu – und in jeder dieser Bewegungen wird dieselbe Achse sichtbar.

Ein Parteiensystem im Bann der AfD

Die CDU macht aus der Brandmauer ihr Machtmodell, die SPD verrät und vermisst ihr altes Milieu, die FDP übt sich in liberaler Halbheit, das BSW sucht das Überleben im Tabubruch, Grüne und Linke leben von der Abhängigkeit vom Feindbild. Im Zentrum steht die AfD, weil alle anderen sich über sie und an ihr definieren.

Das ist der metapolitische Kern: Die AfD ist nicht mehr Rand, sondern Achse. Sie ist nicht eine Partei unter anderen, sondern der Gravitationspunkt einer neuen politischen Epoche. Kein anderes Lager hat noch ein Zukunftsprojekt, das ohne sie auskäme. Man bekämpft sie, kopiert sie, grenzt sie aus, relativiert die Ausgrenzung, will ihre Wähler zurückholen oder sucht über sie neue Mehrheiten. Vorbei kommt an ihr niemand mehr.

Auch das alte Bild vom AfD-Wähler als „abgehängt“ zerfällt. Die Partei sammelt längst nicht nur Protest aus sozialer Verzweiflung. Sie erreicht Handwerker und Unternehmer, Angestellte und Facharbeiter, Polizisten, Lehrer und Rentner, konservative Einwandererfamilien, leistungsorientierte Milieus – Menschen, die nicht am Rand stehen, sondern mitten im Land und gerade deshalb spüren, was verlorengeht. Der Kipppunkt liegt darin, dass diese Menschen die Angst vor dem falschen Etikett verlieren. Sie messen Politik wieder an Folgen, schauen auf ihre Straße, ihre Firma, ihre Kinder, ihre Steuerlast. Nicht mehr die Frage, welche Partei in Talkshows zugelassen ist, treibt sie um, sondern die Frage, wer den Kurs beendet.

Die institutionelle Mitte reagiert darauf mit dem Abwehrbegriff Extremismus. Doch er beschreibt den soziologischen Befund immer schlechter. Eine Bewegung, die sich wesentlich aus Arbeitern, Angestellten, Selbständigen, früheren Nichtwählern und Teilen der Mittelschicht speist, lässt sich kaum überzeugend als Randerscheinung erklären. Der Vorwurf erfüllt vor allem einen Zweck: Er soll das Repräsentationsproblem nicht lösen, sondern delegitimieren.

Die Krise der institutionellen Mitte

Daraus erwächst eine paradoxe Lage. Nicht die gesellschaftliche Mitte ist das eigentliche Problem der Demokratie, sondern eine institutionelle Mitte, die ihre eigenen Positionen moralisch absolut setzt. In der Klima-, Migrations-, Gesellschafts- und Europapolitik wird aus der politischen Entscheidung ein Bekenntnis. Technische, ökonomische oder demokratische Einwände gelten dann nicht mehr als legitime Gegenposition, sondern als Zeichen von Verantwortungslosigkeit, Rückständigkeit oder Gefahr.

So entsteht eine neue Verhärtung. Die Mitte hält sich für moderat, obwohl sie längst transformativ, erzieherisch und „alternativlos“ handelt. Sie nennt sich demokratisch und verweigert zugleich die Integration eines wachsenden Wählerblocks. Sie beruft sich auf Stabilität und erzeugt Instabilität, weil sie gesellschaftliche Konflikte nicht mehr verarbeitet, sondern aussperrt.

Auch strategisch ist die Brandmauer damit kontraproduktiv. Isolieren sollte sie die AfD; tatsächlich isoliert sie die institutionelle Mitte von einer Realität, die ihr entgleitet. Jede Wahl, bei der rechnerische Mehrheiten rechts der Mitte möglich wären, aber politisch verhindert werden, bestätigt den Grundvorwurf: dass demokratische Mehrheiten gezählt, aber nicht zwangsläufig umgesetzt werden. Und jede Fortsetzung linker oder linksliberaler Regierungsmodelle trotz wachsender Opposition nährt den Verdacht, es gehe nicht mehr um offene Konkurrenz, sondern um die Selbsterhaltung eines Machtkartells.

Das Ende der Brandmauer-Strategie

Die alte Ordnung wollte die AfD zum Objekt der Ausgrenzung machen. Nun wird sie zum Subjekt, an dem diese Ausgrenzungsordnung zerbricht. Die Brandmauer fällt deshalb nicht aus Sympathie, sondern aus Erschöpfung. Sie hat die AfD nicht geschwächt, sondern gestärkt, die Demokratie nicht geschützt, sondern entleert, keine Probleme gelöst, sondern vertagt, keine Stabilität geschaffen, sondern Unregierbarkeit produziert.

Das BSW spürt es und sucht den Ausgang. Die FDP spürt es und scheitert an der eigenen Feigheit. Die CDU weiß es und klammert sich an ihr Machtmodell. Die SPD begreift es erst, nachdem ihr das eigene Volk abhandengekommen ist. Die politische Simulation geht zu Ende.

Die Frage lautet nicht mehr, ob die AfD zum Parteiensystem gehört. Sie ist längst dessen Mittelpunkt. Die eigentliche Frage ist, ob das System bereit ist, die gesellschaftlichen Verschiebungen demokratisch zu integrieren – oder ob es sie weiter durch Brandmauern, Etiketten und Koalitionsakrobatik zu neutralisieren versucht. Die alte Mitte hält sich für stabil, weil sie regiert. Die neue Mitte wächst, weil sie nicht mehr vertreten wird. Darin liegt die Dynamik der kommenden Jahre: Eine Opposition, die aus den Rändern kommt, lässt sich isolieren. Eine Opposition, die aus der Mitte kommt, lässt sich nur integrieren – oder sie löst die ab, die sich ihr verweigern. Alles dreht sich nur noch um die AfD, weil sich an ihr entscheidet, ob die Bundesrepublik zur demokratischen Repräsentation zurückfindet – oder weiter an der Selbstblockade ihrer institutionellen Mitte scheitert.