Leipzig. – Mit einem aktuellen Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine weitreichende Klarstellung im europäischen Asylrecht getroffen. Demnach können anerkannte Flüchtlinge in einem EU-Staat nicht automatisch ein Aufenthaltsrecht in einem anderen Mitgliedstaat geltend machen. Im vorliegenden Fall ging es um eine in Italien anerkannte Schutzberechtigte, die in Deutschland bleiben wollte – ohne Erfolg.

Kein Automatismus beim Aufenthaltsrecht

Die Richter stellten unmissverständlich fest, dass die Anerkennung als Flüchtling in einem EU-Staat nicht dazu führt, dass andere Mitgliedstaaten verpflichtet sind, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Auch die Ausstellung eines Flüchtlingsreiseausweises durch ein anderes Land begründet keinen entsprechenden Anspruch. Damit widerspricht das Gericht der zuvor vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vertretenen Auffassung ausdrücklich. Letzterer hatte eine weitergehende Verpflichtung Deutschlands angenommen.

Klägerin scheitert vor höchster Instanz

Im Zentrum des Verfahrens stand eine Staatsangehörige Äthiopiens, die im Jahr 2019 nach Deutschland eingereist war. Bereits zuvor war ihr in Italien internationaler Schutz zuerkannt worden, verbunden mit einem bis Oktober 2022 gültigen Reiseausweis. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte ihren Asylantrag in Deutschland als unzulässig ab und ordnete ihre Rückführung nach Italien an. Diese scheiterte jedoch. In der Folge verpflichteten deutsche Gerichte den Freistaat Bayern zunächst dazu, der Klägerin einen neuen Reiseausweis auszustellen. Darüber hinaus sprach der Verwaltungsgerichtshof ihr eine Aufenthaltserlaubnis zu.

Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Entscheidung nun teilweise aufgehoben. Die Leipziger Richter gaben der Revision des beklagten Freistaats zumindest in Bezug auf die Aufenthaltserlaubnis statt. Ausschlaggebend sei, dass die Flüchtlingseigenschaft nicht von deutschen Behörden, sondern von Italien zuerkannt worden sei. Damit fehle die rechtliche Grundlage für einen Aufenthaltstitel nach deutschem Recht. Auch eine analoge Anwendung der entsprechenden Vorschriften komme nicht infrage, da keine unbeabsichtigte Gesetzeslücke bestehe.

EU-Recht bestätigt restriktive Linie

Besonders bemerkenswert ist, dass das Gericht seine Auslegung als im Einklang mit internationalem und europäischem Recht sieht. Weder die Genfer Flüchtlingskonvention noch einschlägige EU-Richtlinien verpflichten einen Mitgliedstaat dazu, anerkannten Flüchtlingen aus anderen EU-Ländern ein Aufenthaltsrecht einzuräumen. Die Verantwortung liege demnach ausschließlich bei jenem Staat, der den Schutzstatus ursprünglich gewährt hat – in diesem Fall Italien. Die Entscheidung dürfte über den Einzelfall hinaus von Bedeutung sein und ein deutliches Signal gegen eine Ausweitung der Sekundärmigration innerhalb der EU senden.