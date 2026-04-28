Eisenstadt/Wien. – Nach zwei viel beachteten Bauerndemonstrationen innerhalb kurzer Zeit – zunächst in Parndorf, dann Anfang April in Wien – ziehen erste politische Akteure eine ernüchternde Bilanz. Trotz Tausender Teilnehmer, klarer Forderungen und großer medialer Aufmerksamkeit sei bislang kein konkreter Fortschritt erkennbar. Die zentrale Frage, die sich nun stellt: Welche politischen Konsequenzen haben die Proteste tatsächlich ausgelöst? Aus Sicht der Kritiker fällt die Antwort eindeutig aus: keine. Anstelle konkreter Maßnahmen habe es vor allem Ankündigungen und politische Signale gegeben, während die Unsicherheit in der Landwirtschaft weiter wachse.

Zwischen Protest und politischer Bühne

In Parndorf richtete sich der Protest insbesondere gegen internationale Handelsabkommen wie Mercosur und gegen billige Agrarimporte. An der Organisation waren auch Vertreter aus dem Umfeld des Bauernbundes beteiligt. Bei der Demonstration in Wien trat Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig öffentlich auf und sprach über Perspektiven für die Branche. Die Reaktion vieler Teilnehmer fiel jedoch kritisch aus: Es kam zu lautstarken Unmutsbekundungen.

Während in der Öffentlichkeit zuletzt teilweise von steigenden Einkommen in der Landwirtschaft die Rede war, berichten viele Betriebe laut Kritikern von einer gegenteiligen Entwicklung. Steigende Kosten für Betriebsmittel, Energie und Treibstoff treffen auf sinkende Preise für Milch und Fleisch. Gleichzeitig fehlt es vielen Landwirten an langfristiger Planungssicherheit.

Streitpunkt Herkunftskennzeichnung bleibt ungelöst

Ein zentrales Anliegen der Demonstrationen war die verpflichtende Kennzeichnung der Herkunft von Lebensmitteln. Dieses Thema wird seit Jahren diskutiert, doch konkrete gesetzliche Schritte bleiben bislang aus. Auch im März wurde ein entsprechender Antrag im zuständigen Ausschuss erneut vertagt. Kritiker sehen darin ein Beispiel für politischen Stillstand bei einem vergleichsweise einfach umzusetzenden Anliegen.

Auf Landesebene, etwa im Burgenland, wird derzeit über Förderungen für Stallbauprojekte diskutiert. Kritische Stimmen bezweifeln jedoch den Nutzen solcher Maßnahmen, solange die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft schwierig bleiben. Investitionen würden sich kaum lohnen, wenn die laufende Bewirtschaftung nicht rentabel wäre.

Auch im Bio-Sektor zeigen sich strukturelle Probleme. Laut Berichten geben immer mehr Betriebe ihre Produktion auf. Besonders betroffen sind spezialisierte Bereiche wie die Gänsehaltung. Als Grund wird angeführt, dass höhere Qualitätsstandards allein nicht ausreichen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Der Markt entwickle sich in eine Richtung, in der viele Betriebe nicht mehr mithalten könnten.

Sinkende Selbstversorgung als langfristige Folge

Neben der Politik geraten auch die Interessenvertretungen zunehmend in den Fokus. Einige Landwirte stellen die Rolle der Landwirtschaftskammer und ihrer Führung offen infrage. Parallel dazu richtet sich die Kritik zunehmend gegen den Bauernbund und die ÖVP. Ihnen wird vorgeworfen, einerseits bei Protesten präsent zu sein, andererseits aber politische Entscheidungen mitzutragen, die zur aktuellen Situation beigetragen haben. Die strukturellen Probleme zeigen laut Kritikern bereits Auswirkungen auf die die Zahl der Betriebe und die heimische Produktion. Aus Sicht von FPÖ-Bundesrat Thomas Karacsony reichen politische Ankündigungen nicht aus. „Zwei Demos haben nichts verändert“, kritisiert er. Die Bauern, erklärt er weiter, bräuchten keine neuen Versprechen, sondern „endlich“ Taten.