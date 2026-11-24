Leor Zmigrods Buch Das ideologische Gehirn markiert den ambitionierten Versuch, ideologisches Denken auf einer interdisziplinären Grundlage zu deuten. Die Autorin, eine in Cambridge tätige Neuro- und Kognitionspsychologin, vereint neurowissenschaftliche Methoden, psychologische Experimente und sozialwissenschaftliche Perspektiven, um der Frage nachzugehen, warum Menschen ideologische Überzeugungen entwickeln und wie sich extreme Ausprägungen – bis hin zu Radikalisierung und Gewaltbereitschaft – erklären lassen. Ihre Zielvorgabe klingt einigermaßen anmaßend, wenn sie erklärt: „Wir werden in das ideologische Gehirn hineinzoomen und mit dem Mikroskop einer Wissenschaftlerin … herausarbeiten, wie ein freies, authentisches und tolerantes Gehirn aussieht.“ An einer anderen Stelle schreibt sie: „solange wir nicht zeigen, wie das Gehirn sich unter dem Druck von ideologischen Doktrinen verwandelt, werden wir nie wirklich frei sein“.

Von Adorno zur Neurowissenschaft

Zmigrod, die von sich selbst behauptet, sich mit „keinem Land“ zu identifizieren bzw. „Weltbürger“ zu sein, begreift Ideologien als „psychologische Phänomene“. Sie knüpft an eine Forschungstradition an, die in den 1940er- und 1950er-Jahren von Theodor W. Adorno und seinen Mitautoren in dem Werk The Authoritarian Personality etabliert wurde und von Wilhelm Heitmeyer mit seinem „Syndrom der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ (GMF) weitergeführt und ausgeweitet wurde. Diese Forschungstradition umkreist vor allem rechtsextreme oder (national)konservative Denkmuster und liefert bis heute Begriffswaffen im Kampf gegen rechts.

Adorno und seine Mitstreiter verbanden mit der „autoritären Persönlichkeit“ ein Persönlichkeitsprofil, das aus rigiden Denkstrukturen, Autoritätssubmission, Vorurteilen und Konventionalismus besteht – mit Wurzeln in früher Sozialisation, insbesondere in autoritär geprägten Familienstrukturen. Zmigrod teilt die Grundannahme, dass mentale Starrheit ein Kernmerkmal ideologischer Anfälligkeit ist, verschiebt den Fokus jedoch von der Sozialisations- und Gesellschaftsanalyse hin zu neurobiologischen Korrelaten. In experimentellen Studien misst Zmigrod kognitive Flexibilität beispielsweise über den Wisconsin-Card-Sorting-Test, einem standardisierten, neuropsychologischen Test zur Erfassung kognitiver Prozesse, und untersucht dabei Zusammenhänge zwischen mentaler Rigidität, Dopaminverteilung im Gehirn und ideologischen Präferenzen. Hier kann der innovative Teil ihres Ansatzes verortet werden: Die Erklärung ideologischer Orientierung erhält eine biologische Dimension, ohne dass Zmigrod in einen strikten Determinismus verfällt. Sie betont die Plastizität des Gehirns und verweist darauf, dass Training kognitiver Flexibilität ideologische Starrheit reduzieren kann.

Zmigrods methodischer Werkzeugkasten ist breit gefächert. Neben klassischen psychologischen Tests setzt sie funktionelle Bildgebungstechniken ein, um neuronale Aktivitätsmuster zu identifizieren, die mit ideologischer Rigidität korrelieren. Auffällig ist etwa, dass Personen mit stärkerer Aktivität im Striatum und geringerer Aktivität im präfrontalen Cortex zu starreren ideologischen Haltungen neigen. Diese Befunde decken sich mit kognitionspsychologischen Modellen, die den präfrontalen Cortex als Schaltzentrale für flexibles Denken begreifen.

Während Adorno und seine Mitstreiter die „autoritäre Persönlichkeit“ (meint hier vor allem: die rechtsextreme oder faschistische Persönlichkeit) immer im Kontext gesellschaftlicher Machtstrukturen, historischer Erfahrungen und sozioökonomischer Bedingungen analysierte, integriert Zmigrod diese Ebenen nur am Rande. Damit setzt sie sich der Kritik aus, den gesellschaftlichen Kontext von Ideologie zu unterschätzen.

Heitmeyers Ansatz besteht darin aufzuzeigen, dass Abwertungen und Vorurteile gegenüber schwachen oder als „fremd“ markierten Gruppen – von Migranten über Langzeitarbeitslose bis zu Obdachlosen – in Gesellschaften systematisch verankert sind und durch ökonomische, politische und kulturelle Dynamiken verstärkt werden. Der GMF-Ansatz will deutlich machen, dass ideologische Feindbilder nicht nur aus individuellen Dispositionen resultieren, sondern von gesamtgesellschaftlichen Diskursen, Krisenerfahrungen und institutionellen Praktiken genährt werden.

Ein Vergleich dieser Ansätze macht deutlich: Zmigrod liefert eine mikroskopische Perspektive, Heitmeyer und Adorno eher eine makroskopische. Zmigrod fragt nach neuronalen Mechanismen, die kognitive Flexibilität oder Starrheit bedingen; Adorno und Heitmeyer fragen, wie gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse diese psychologischen Dispositionen ausprägen und politisch kanalisieren.

Ideologie zwischen Identität und Bevormundung

Kritiker bemängelten, dass Zmigrod ihre empirischen Befunde gelegentlich „narrativ“ ausschmückt, ohne sie mit ausreichender empirischer Tiefe zu untermauern. Gleichzeitig wird ihr zugutegehalten, dass sie nicht in die Falle einer moralisierenden Verurteilung von Ideologie tappt, sondern Ideologie als universales menschliches Phänomen begreift, das auch „positive“ kollektive Projekte tragen kann – solange diese nicht in Dogmatismus umschlagen.

Bestenfalls am Rande kommt in diesem Zusammenhang bei Zmigrod die identitätsstiftende Seite von Ideologien zur Sprache: Ideologien sind immer auch „Identitätsmaschinen“. Sie geben uns Auskunft darüber, wer „wir“ sind, wer nicht dazugehört, welche gemeinsame Geschichte uns verbindet und welche Werte wir teilen – und wie daraus politische Ansprüche folgen. Diese wichtige Dimension des „psychischen Phänomens“ Ideologien wird von der „Weltbürgerin“ Zmigrod nur unzureichend gewürdigt – weil ihren Begriffen hierfür aufgrund ihres Standpunktes die Anschauung fehlt, um es mit Immanuel Kant zu sagen. Zu den aufschlussreichsten Passagen gehört die Frage, wie ideologischem Denken im Sinne Zmigrods präventiv zu begegnen ist. Zmigrod schlägt kognitives Flexibilitätstraining vor, Heitmeyer plädiert für eine Stärkung demokratischer Kultur, Bildungsgerechtigkeit und soziale Inklusion. Dass dies in eine Kultur der Bevormundung münden kann, in der eine Minderheit der Mehrheit erklärt, was sie für „demokratische Kultur“ halten und was nicht, kann jeden Tag in Deutschland und auch Österreich studiert werden.

Grenzen der neurobiologischen Ideologieforschung

Die zentrale Schwäche von Zmigrods Buch liegt in der tendenziellen Überhöhung der Neurowissenschaft als Königsweg zur Erklärung ideologischer Phänomene. Indem sie neuronale Korrelate wie Dopaminverteilung oder Aktivitätsmuster im Striatum in den Mittelpunkt rückt, läuft sie Gefahr, gesellschaftliche und historische Kontexte als bloße Kulisse zu behandeln. Diese Engführung wirkt umso problematischer, als die empirische Basis ihrer Argumentation teilweise auf vergleichsweise kleinen Stichproben beruht, deren Aussagekraft begrenzt ist. Während Adorno und Heitmeyer ihre Thesen immerhin auf jahrelange, groß angelegte sozialwissenschaftliche Erhebungen stützten (deren Erklärungswert, Stichwort Faschismus-Skala, allerdings auch zu hinterfragen sind), wirken Zmigrods neurokognitive Daten im Vergleich eher fragmentarisch.

Hinzu kommt eine gewisse begriffliche Selbstreferenzialität: Indem Ideologie von vornherein als Ausdruck kognitiver Inflexibilität definiert wird, erscheint jeder empirische Nachweis dieser Starrheit beinahe tautologisch. Das Risiko besteht darin, Ideologie pauschal als defizitären Geisteszustand zu framen. Auch die Auswahl ihrer Vergleichsbeispiele wirkt nicht immer glücklich. Die enge Parallelisierung von gewaltbereiten Extremisten und demokratisch legitimierten politischen Positionen in Gestalt des Brexit-Referendums mag provokativ gemeint sein, unterminiert jedoch die analytische Trennschärfe. Auf eine wesentliche Frage, die Zmigrod das „Henne-Ei-Problem“ nennt, muss sie die Antwort ganz schuldig bleiben. Dieses Problem dreht sich um die Frage, ob Ideologie das Denken formt – oder Denken die Ideologie. Zmigrod nennt diese Frage ihr „spannendstes ungelöstes Rätsel“.

Zudem findet Zmigrod keine überzeugende Antwort auf die Frage, wie ihre neurowissenschaftlichen Befunde praktisch umgesetzt werden sollen. Kognitives Flexibilitätstraining mag im Labor vielversprechend sein, doch die Übertragung in Bildungssysteme, politische Bildung oder gar in gesellschaftliche Transformationsprozesse wird kaum konkretisiert. Hier ist Adornos Forderung nach einer „Erziehung zur Mündigkeit“ weitaus konkreter.

Die deutsche Übersetzung des Zmigrod-Buches von Matthias Strobel eröffnet im Übrigen eine zusätzliche Ebene der Debatte: Der häufige Gebrauch des generischen Femininums in der deutschen Übersetzung kann als ideologiebedingte sprachpolitische Setzung gelesen werden. Ob dies auf Wunsch der Autorin geschah, bleibt unklar. Weder der Übersetzer noch die Autorin noch der Verlag bieten hierfür eine Erklärung. Abschließend stellt sich die Frage, ob Zmigrods Ansatz nicht Gefahr läuft, politisch instrumentalisiert zu werden. Wer die Ursachen von Extremismus primär im Gehirn lokalisiert, öffnet die Tür für technokratische Interventionsfantasien, bei denen gesellschaftliche Ursachen in den Hintergrund treten. Wohin diese Interventionsfantasien führen können, muss hier nicht eigens erörtert werden.

Vor diesem Hintergrund ist Zmigrods Buch, das für sich beansprucht, einem „anti-ideologischen Gehirn“ den Boden bereiten zu wollen, das „frei von Ideologie ist“, bei Lichte betrachtet ein erneuter Versuch, einem „Neuen Menschen“ den Weg zu ebnen – eine Obsession, die offenbar nicht nur ein Kennzeichen des 20. Jahrhunderts ist, sondern dauerhaft Konjunktur hat.