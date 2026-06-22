Laut Forschern könnte der Rückgang der Geburtenraten weltweit zunehmend mit einer wachsenden Zahl von Singles zusammenhängen. Während sinkende Geburtenzahlen früher hauptsächlich darauf zurückzuführen waren, dass Paare weniger Kinder bekamen, entscheiden sich heute immer weniger Menschen überhaupt für eine Partnerschaft.

Smartphones verändern das Sozialleben

Wie die Nachrichtenseite Vox berichtet, weisen mehrere Analysen auf einen Zusammenhang zwischen der seit den 2010er-Jahren zunehmenden Verbreitung von Smartphones und dem Rückgang romantischer Beziehungen hin. In zahlreichen Ländern ist die Zahl der Singles parallel zur massenhaften Nutzung mobiler Geräte gestiegen. Forscher nennen die Verlagerung sozialer Kontakte in den digitalen Raum als mögliche Ursache. Wer einen Großteil seiner Freizeit mit sozialen Medien, Streamingdiensten oder anderen Online-Angeboten verbringt, trifft seltener potenzielle Partner im echten Leben.

Daten aus Europa und den USA zeigen zudem einen deutlichen Rückgang persönlicher Treffen mit Freunden. Eine Studie der Ökonomen der University of Cincinnati kam außerdem zu dem Ergebnis, dass die Einführung schneller Mobilfunknetze in den USA und Großbritannien mit sinkenden Geburten- und Schwangerschaftsraten unter Jugendlichen einherging.

KI als Konkurrenz für menschliche Beziehungen

Die Verbreitung von KI-Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Claude sorgt für zusätzliche Diskussionen. Im Gegensatz zu klassischen digitalen Angeboten können diese Systeme Gespräche führen, emotionale Unterstützung simulieren und auf individuelle Interessen eingehen. Forscher befürchten deshalb, dass KI menschliche Beziehungen teilweise ersetzen könnte.

Eine im Jahr 2025 veröffentlichte Studie von OpenAI und dem MIT ergab, dass intensive Nutzer von KI-Chatbots häufiger von sozialer Isolation berichteten. Weitere Umfragen zeigen zudem, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung KI-Anwendungen für romantische oder emotionale Interaktionen nutzt.

Experten warnen allerdings davor, den Geburtenrückgang ausschließlich auf Smartphones oder künstliche Intelligenz zurückzuführen. Als wesentliche Ursachen gelten nach wie vor langfristige gesellschaftliche Entwicklungen wie wirtschaftlicher Wandel, veränderte Familienbilder, die zunehmende Individualisierung und der Rückgang traditioneller sozialer Netzwerke. Digitale Technologien könnten diese Trends jedoch zusätzlich beschleunigen.