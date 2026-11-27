Stuttgart. – An zahlreichen Schulen in Baden-Württemberg stellen Schüler mit Migrationshintergrund inzwischen die Mehrheit. Für das Schuljahr 2025/2026 weist die amtliche Statistik 236 entsprechende Fälle im allgemeinbildenden Schulwesen aus, hinzu kommen 62 berufliche Schulen. Dies geht aus der Antwort von Kultusminister Andreas Jung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Nikolaos Boutakoglou hervor, die FREILICH exklusiv vorliegt. Die Erhebung umfasst sowohl öffentliche als auch private Bildungseinrichtungen. Einrichtungen mit mehreren betroffenen Schularten können dabei mehrfach in die Statistik eingehen.

Besonders ausgeprägt ist die Situation in der Landeshauptstadt Stuttgart. Das Statistische Landesamt verzeichnete dort unter anderem 16 öffentliche Grundschulen, zehn öffentliche Realschulen und sechs öffentliche Werkrealschulen, an denen Schüler mit Migrationshintergrund in der Mehrheit waren. In Mannheim traf dies auf elf Grundschulen zu, in Heilbronn auf sieben. Auch außerhalb der größeren Städte gibt es entsprechende Einrichtungen. Im Landkreis Waldshut waren beispielsweise acht öffentliche Grundschulen betroffen.

Mehr als 9.300 Klassen mit Migrationsmehrheit

Auf Klassenebene fallen die Zahlen noch deutlicher aus. Im vergangenen Schuljahr gab es landesweit 9.311 Klassen, in denen Schüler mit Migrationshintergrund die Mehrheit stellten. In dieser Zahl sind neben regulären Schulklassen auch Vorbereitungsklassen enthalten, in denen Kinder und Jugendliche auf den deutschsprachigen Unterricht vorbereitet werden. Die Angaben beziehen sich auf Grund-, Werkreal- und Realschulen sowie auf die Sekundarstufe I der Gemeinschaftsschulen. Für andere Schularten, darunter Gymnasien, werden keine entsprechenden Daten auf Klassenebene erhoben.

In Stuttgart hatten 395 Regelklassen an öffentlichen Grundschulen und 218 Regelklassen an öffentlichen Realschulen eine Mehrheit von Schülern mit Migrationshintergrund. An Werkrealschulen waren es 58 und an Gemeinschaftsschulen weitere 93. Zum Vergleich: Insgesamt gab es an den öffentlichen Realschulen der Landeshauptstadt 262 Klassen.

In 71 regulären Schulklassen im Land wurden ausschließlich Schüler mit Migrationshintergrund unterrichtet. Davon entfielen 25 auf Grundschulen, 22 auf Werkrealschulen, 14 auf Realschulen und zehn auf Gemeinschaftsschulen. Auch sieben private berufliche Schulen wurden ausschließlich von Schülern mit Migrationshintergrund besucht. Drei dieser Schulen befinden sich in Stuttgart, je eine weitere in Heilbronn sowie in den Landkreisen Esslingen, Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis.

Nach den Kriterien der Kultusministerkonferenz wird Schülern ein Migrationshintergrund zugeschrieben, wenn sie im Ausland geboren wurden, im familiären oder häuslichen Umfeld eine andere Verkehrssprache als Deutsch verwenden oder keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Bereits eines dieser Merkmale reicht für die statistische Zuordnung aus.

Ministerium kann Integrationserfolge nicht beziffern

Boutakoglou fragte die Landesregierung außerdem nach messbaren Fortschritten bei der Integration von Schülern mit Migrationshintergrund. Konkrete Zahlen konnte sie allerdings nicht liefern. Das Kultusministerium begründete dies mit den unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen, die jedes Jahr neu ins Schulsystem aufgenommen werden. Ein Vergleich der Wirksamkeit der Förderangebote über mehrere Schuljahre hinweg sei deshalb nicht möglich.

Den Vorwurf der schulischen Segregation durch Vorbereitungsklassen weist das Ministerium unterdessen zurück. Die seit 2025 geltenden Vorgaben zur Sprachförderung sehen vor, die betroffenen Schüler möglichst früh und entsprechend ihren individuellen Deutschkenntnissen in den regulären Unterricht einzubinden.

AfD warnt vor sinkendem Unterrichtsniveau

Der ausbildungspolitische Sprecher der baden-württembergischen AfD-Landtagsfraktion, Nikolaos Boutakoglou, macht die deutsche Einwanderungspolitik seit 2015 für diese Entwicklung verantwortlich. Insbesondere die Aufnahme zahlreicher Schüler mit unzureichenden Deutschkenntnissen führe aus seiner Sicht zu einem Rückgang des sprachlichen Anspruchs im Unterricht. „Für die Qualität des Unterrichts ist das verheerend“, erklärte der Abgeordnete. Er fordert einen intensiveren Deutschunterricht für Schüler mit sprachlichen Defiziten sowie eine stärkere Vermittlung der deutschen Leitkultur. Eine gemeinsame Unterrichtung von Schülern mit unterschiedlichen Leistungsständen im Fach Deutsch lehnt er ab. „Ebenso halte ich die Idee, die Integration ausländischer Schüler durch eine Absenkung des Bildungsniveaus zu erleichtern, für einen fatalen Irrweg“, betont der AfD-Politiker.