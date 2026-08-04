Sommeraktion: 20 Prozent Rabatt auf das FREILICH-Abo

Der Sommer ist die Jahreszeit der heißen Nächte und des blauen Himmels. Wer verlässt die Stadt, das Land oder sogar den Kontinent und kehrt mit dem Gefühl zurück, das eigene Zuhause zum ersten Mal seit Langem wieder bewusst wahrgenommen zu haben? Wenn man die Heimat verlässt, erfährt man am ehesten, was einem fehlt.

Das ist der springende Punkt in unserer aktuellen Ausgabe. FREILICH Nr. 40 handelt von den vielen Deutschen, die außerhalb Deutschlands und Österreichs leben – in Oberschlesien, im Banat, in Siebenbürgen oder in Südtirol. Für sie ist das Wort „Heimat” keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas, das täglich verteidigt werden muss: gegen Assimilationsdruck, politische Widerstände und das Vergessen.

Das Schweigen der meisten Menschen über sie ist kein Zufall. Aber solche Geschichten brauchen Medien, die sie erzählen, denn sonst tut es niemand.

Das ist für uns ein guter Grund, in den Sommer mit einer besonderen Aktion zu starten!

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Wer jetzt ein Abonnement von FREILICH abschließt, erhält 20 Prozent Rabatt auf das Jahresabo. Beispielsweise zahlen Sie für das Normalabo statt 98 Euro nur 78,40 Euro für sechs Ausgaben im Jahr.

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SOMMER2026

Die Aktion läuft vom 3. bis zum 17. August. Das Sozialabo ist ausgenommen, da es bereits vergünstigt ist.

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FREILICH Nr. 40: Heimat, fremde Heimat

In der aktuellen Ausgabe geht es um die deutschen Volksgruppen im Ausland zwischen Vergangenheit und Zukunft:

Benedikt Kaiser über Oberschlesien: 145.000 Menschen bekennen sich noch zur deutschen Nationalität, 600.000 nennen sich Schlesier – und werden vom polnischen Staat juristisch nicht anerkannt

Interview mit Erich Danneberg (Österreichische Landsmannschaft) über 150 Jahre Volkstumsarbeit

Pro & Contra: Braucht Südtirol mehr Unabhängigkeit, oder führen alle Wege nach Rom?

70 Jahre FPÖ: Vom Dritten Lager zur stärksten Kraft Österreichs

Reportagen aus Indien und Malaysia, Essays, Lyrik und ein Interview mit Volker Zierke über seinen Roman „Herrengedeck“

Mehr zur aktuellen Ausgabe finden Sie hier: FREILICH Nr. 40 ansehen

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FREILICH Nr. 38: „Frauensache“

FREILICH Nr. 39: „America First?“

Damit halten Sie gleich drei Ausgaben mit über 250 Seiten Analysen, Reportagen, Interviews und kulturpolitischen Debatten in Händen, die zentrale Fragen unserer Zeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Das Dossier ist limitiert und nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.

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